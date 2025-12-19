Bejglit boltból pár száz forintért? A minőségi változatot 3500 forintnál olcsóbban nem lehet kihozni

Sok esetben annyiért kínálják az ipari módon előállított bejgliket vagy tekercseket, mint amennyibe egy cukrászdai bejgli alapanyagára kerül, vagy sok esetben még azt sem éri el, magyarázta a Portfolio.hu-nak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke.
Pár száz forintért nem lehet minőségi bejglit készíteni. Senkinek sem ajánlom ezeket a termékeket, szerintem ezen nem érdemes spórolni, mert garantált a csalódás
– mondta Erdélyi Balázs.
3500 forinttól indul a minőségi bejgli ára
A túl olcsó bejgli hamarabb szárad, és simán előfordulhat, hogy a felét emiatt kidobjuk, így végső soron már nem is annyira olcsó, nem beszélve arról, hogy a nem túl minőségi alapanyagokból készült termékeknek sokkal másabb az élettani hatása. A hagyományos módon készült cukrászdai bejglik mesterséges adalékanyagoktól mentes termékek, így mind az élvezeti, mind az élettani hatása sokkal kedvezőbb a cukrász szerint.
3500-3800 forint körül már finom bejglit lehet vásárolni a cukrászdákban, érdemes inkább ezt választani
– hangsúlyozta Erdélyi Balázs.
Ami pedig a süteményeket, tortaszeleteket illeti, azok átlagára 1000-1500 forint között mozog, de az összetettebb és drágább alapanyagokból készült termékeket 1500-2000 forint között kínálják az üzletekben. Szinte minden cukrászda árul néhány olcsóbb, 1000 forint alatti terméket is, amelyek jellemzően egyszerűbb sütemények, de attól még lehet minőségi és finom is, jegyezte meg a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke.
Pár száz forintért viszont ne várjunk el csodát, abba nem fér bele a vaj, a gyümölcs és a csokoládé, ott előkerül biztosan a margarin, az aroma és a bevonó helyettesítőként.
Az új bejgli- és süteménytrendekről, az Év Bejglije versenyen is megtapasztalt újdonságokról az mondható el, hogy a klasszikus diós, mákos és gesztenyés bejglik mellett szinte minden olajos magból készült változat is népszerű. Sokan keresik a pisztáciás, a mogyorós és pekándiós fajtákat is, de kesudiós bejglit is készítenek a cukrászok.
A gyümölcsök felhasználásánál pedig az látszik, hogy a megszokott citrom, narancs, sárgabarack, meggy mellett alkotóelem néha a málna, az eper, a füge és a mandarin is. Az Év Bejglije verseny idei nyertese sütőtökös töltelékkel készült. Emellett olyan alapanyagok is előkerültek a bejglik készítésénél, mint a rózsavíz, az Earl Grey tea, a fenyőrügy szörp, vagy a whisky és a gin.
Átlagban 20 ezret költünk karácsonyi édességekre
Általánosságban a desszertek körében az idei sztár a dubai csoki volt, továbbá két nemzetközi szezonális sütemény is egyre népszerűbb itthon, az olasz eredetű kézműves panettone és a modern, francia karácsonyi fatörzs, a Bûche de Noël.
Erdélyi Balázs elmondta:
egy átlagos magyar család karácsonyra 1 kg szaloncukrot és legalább 1 rúd bejglit vásárol. Ehhez jöhetnek még a vendégváró sütemények. Ha ezt egy átlagos áron kínáló cukrászda alapján számoljuk, akkor átlagban 20 ezer forintot költ el egy család a karácsonyi édességekre.
„Ennél az otthon elkészített sütemények sem lesznek sokkal olcsóbbak, ha azokat minőségi alapanyagból készítik, és beleszámoljuk az időt és a felhasznált energiát” – mondta a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke.
A cukrászatok számára egyébként az energiaárak és a bérköltségek a legnehezebben kitermelhetőek. Bár sokszor a cukrászatok tulajdonosai, vezetői már annak is örülnek, ha van kinek egyáltalán bért fizetni. Szakképzett munkaerőt szinte lehetetlen találni, már végzettség nélküli emberek betanítását is vállalják sokan, csak hogy legyen elegendő munkaerő a boltok üzemeltetéséhez. Bár létezik vendéglátós álláskereső oldal, még ezen a social media felületen is nagyon nehéz többlet munkaerőt találni, amire főleg az ünnepi időszakokban lenne szükség.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
