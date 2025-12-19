Beszédes hallgatás - Amiről nem szól az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiája

Nemrég látott napvilágot az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiája. Ez az elmúlt éveknek kétségtelenül az egyik legfontosabb külpolitikai dokumentuma, amely új prioritásokat szab az Egyesült Államok külpolitikájának. A dokumentumnak világszerte meglehetősen vegyes fogadtatása volt. Különösen Európában, ahol a transzatlanti kapcsolatok keretében a II. világháború óta kiemelkedő fontosságot tulajdonítottak az Egyesült Államok és (Nyugat)-Európa közötti szövetségi kapcsolatnak. Egyes vélemények szerint Washington tűpontosan látja Európa gazdasági és civilizációs lecsúszását. Mások szerint viszont határozott törést és változtatást jelez az eddigi kapcsolatokban.

Az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiája, s az abban felvázolt új világrend sokakat váratlan hidegzuhanyként ért. Pedig az abban foglaltak korántsem pusztán Donald Trump elnök agyszüleményei. A dokumentum ugyanis olyan valóságból indul ki, amelynek körvonalai már sok esztendeje kezdtek kirajzolódni, mégis sokáig igyekeztek azt teljesen figyelmen kívül hagyni. Ugyanakkor az új stratégia még kiforratlan és inkoherens, egyes elemei nincsenek kifejtve vagy következetlenek, sőt esetenként még ellentmondásosak is.

Az amerikai külpolitika fókuszának átirányítása Európáról Ázsiára és a Csendes-Óceánra már Obama elnöksége alatt megkezdődött, a NATO-t illetően pedig Robert Gates honvédelmi miniszter 2011-ben kilátásba helyezte, hogy az északatlanti szerződés egy napon a múlté lehet, amennyiben a tagállamok nem emelik meg védelmi kiadásaikat a bruttó hazai termékük legalább 2 százalékára. Ugyanakkor az orosz-ukrán konfliktus 2014. évi kialakulásával, majd annak 2022 februári eszkalációjával szembeni fellépés során az Egyesült Államok vezető szerepet vállalt: az Ukrajnának eddig nyújtott összes segély egyharmadát, a katonai segélyeknek pedig 36,5%-át egymaga állta. A tények és a számok tehát korántsem támasztják alá az európai országoknak rendszeresen felhánytorgatott „háborúpárti” hozzáállását. Az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia abban hozott fordulatot, hogy

az Egyesült Államok váratlanul kivonta magát Ukrajna támogatásából, s további katonai segítséget is csak az európai államok teherviselése mellett kész nyújtani.

Trump elnöknek az európai szövetségesekkel szembeni kemény álláspontja egy régóta esedékes változást indított el: a NATO-államok immár késznek mutatkoztak a korábban vállalt, ám eddig csak ígért követelményszintnél is magasabbra, az éves GDP 5 százalékára növelni a védelmi kiadásaikat. Az Egyesült Államoknak az Ukrajna támogatásával kapcsolatos új álláspontja kétségtelenül ambivalens, de világossá tette: az európai kontinens biztonságáért a továbbiakban elsősorban ők felelősek. Ugyanakkor békeközvetítői jószolgálatot vállalt az Oroszország által Ukrajna ellen indított háború befejezésére, aminek első látványos lépéseként Trump elnök Alaszkában megbeszélést folytatott Vlagyimir Putyinnal.

Az új nemzetbiztonsági stratégia 33 oldalas terjedelme és megközelítése jócskán különbözik Donald Trump első elnöksége során 2017-ben elfogadott 68 oldalas, illetve John Biden elnöksége során 2022-ben elfogadott 47 oldalas dokumentumtól. Megközelítését tekintve az új stratégia alapvetően tranzakcionalista, azaz kevésbe foglalkozik elvi és erkölcsi alapvetésekkel, helyette az üzleti megfontolások kerülnek az előtérbe. Az új dokumentum Kínáról szűkszavúan és csupán gazdasági versenytársként, Oroszországról pedig csak az Európáról szóló részben, kizárólag az orosz-ukrán háború kapcsán tesz említést. Ezzel szemben a 2017-es stratégia Kínát és Oroszországot még egyaránt olyan hatalmaknak nevezte, amelyek az amerikai befolyás gyengítésére törekszenek. Ráadásul az akkori dokumentum szerint a felforgató taktikák modern formáin keresztül Oroszország beavatkozott a világ országainak belpolitikai ügyeibe is.

A nemzetbiztonsági stratégia befolyásolja, de nem korlátozza az amerikai elnök külpolitikai döntéshozatalát. Ezért eddig kevés kormányzat ragaszkodott a szöveg betűjéhez, s magától értetődően a közzététel után bekövetkező események gyorsan felülírhatták a megfogalmazottakat. Az említettek miatt nem indokolt túlzott jelentőséget tulajdonítani a 2025-ös stratégiának a nyolc évvel korábbi dokumentumhoz képesti eltéréseinek, noha a mostani bizonyára jobban igazodik Trump világnézetéhez, mint a korábbi.

Mindazonáltal érdemes elgondolkodni azon, hogy milyen okok és megfontolások miatt vált néhány hónap leforgása alatt Oroszország megítélése jóval visszafogottabbá a NATO ez évi júniusi hágai csúcstalálkozóján elfogadott nyilatkozatban foglaltakhoz képest. Abban ugyanis a harminckét tagállam állam- és kormányfői kötelezettséget vállaltak arra, hogy biztosítják elrettentéshez és a védelemhez szükséges erők, képességek, erőforrások, infrastruktúra rendelkezésre állását, „amelyek különösen az Oroszország által az euroatlanti biztonságra jelentett hosszú távú fenyegetés, valamint a terrorizmus tartós fenyegetése miatt szükségesek.”

Bár kifejezett magyarázattal eddig egyetlen amerikai kormányzati tényező nyilatkozata, vagy bármilyen hivatalos dokumentum sem szolgált, ám a december elején nyilvánosságra került 28 pontos Trump-féle béketerv 12., 13. és 14 pontja közvetetten választ ad a felmerülő kérdésre. E három pontban szó esik Ukrajna újjáépítéséről, s az Egyesült Államok abban való konkrét részvételéről, az ukrajnai ásványi kincsek kitermeléséről, valamint a befagyasztott orosz pénzeknek a bevonásáról és az Egyesült Államoknak az elért haszonból való részesedéséről. Emellett felvázolásra kerül Oroszországnak a világgazdaságba történő visszaintegrálása és a G7-es csoportba történő (újbóli) meghívása, az Oroszország elleni (amerikai és európai) szankciók feloldása, továbbá az Oroszország és az Egyesült Államok közötti hosszú távú gazdasági együttműködési megállapodás megkötéséről olyan stratégiai jelentőségű területeken, mint pl. az energia, a természeti erőforrások, a ritkaföldfémek kitermelési projektjei, továbbá az infrastruktúra, a mesterséges intelligencia, és az adatközpontok létesítése.

Az teljesen nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államok az orosz, európai és a Világbanktól származó forrásokból megvalósuló beruházásokból, továbbá azok hasznából jelentős részesedésre kíván szert tenni, amelynek az összege akár meg is haladhatja az Ukrajnának eddig nyújtott amerikai segély összegét. Az így elért exportbevételen és a haszonrészesedésen túl azonban az Egyesült Államok a Kínának a ritkaföldfémek világpiacán jelenleg betöltött domináns szerepét is mérsékelni reméli. Ezen kívül az Egyesült Államok az Oroszország elleni szankciók feloldásától és az Orosz Föderációnak a G7 csoportba történő ismételt bevonásától feltehetően azt is várja, hogy ezáltal vissza lehet szorítani Kínának az utóbbi időben megnövekedett befolyását Oroszországra, ami feltehetően egybeeshet Moszkva érdekeivel is.

Köznyelven szólva az Egyesült Államok az orosz-ukrán békekötéstől nem csupán komoly anyagi előnyt és erkölcsi elismerést remél, hanem legfőbb gazdasági és világpolitikai kihívója feletti játszma-győzelemre is számít.

Az Egyesült Államok kormányzata lehetséges indítékainak bemutatott ismertetése persze csupán a szerző feltételezésein alapul, hiszen egyelőre nincs olyan nyilvános közvetlen bizonyíték, ami bármit is konkrétan alátámasztana az általa leírtakból. Ráadásul még azt sem lehet tudni, hogy az időközben intenzív tárgyalásokon módosított béketervet vajon Moszkva elfogadja-e, s ha igen, akkor milyen további eltérésekkel. Csupán reménykedni lehet abban, hogy a józan ész győzedelmeskedik, és rövidesen véget ér a lassan négy éve folyó öldöklés és pusztítás.

Ám bármiképpen is alakuljak a dolgok, arra semmiképpen sem lehet számítani, hogy a jövőben minden visszaállhat a megszokott kerékvágásba. A világ ugyanis nem Trump miatt változott meg, hanem Kína és az ázsiai kontinens több államának a demográfiai és gazdasági felemelkedése, az Egyesült Államok és Európa részben önmagának is felróható gyengülése, valamint a nagyon nagy hatókörű technológiai változások következtében.

