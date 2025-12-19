Harminc éve nem látott szintre emelték a japán kamatot, és ez még csak a kezdet

A Bank of Japan pénteken 25 bázisponttal 0,75%-ra emelte az irányadó kamatot, ami 1995 óta a legmagasabb szintnek felel meg. Ráadásul a döntéshozók további szigorító lépéseket helyeztek kilátásba.

Egyhangú döntéssel 25 bázisponttal felemelte az alapkamatot a Bank of Japan, a 0,75%-os ráta

1995 óta a legmagasabb.

Az elemzők előzetesen számítottak a döntésre, az sem meglepő, hogy a japán jegybank kamatemelési ciklus elindítását jelentette be, vagyis kiemelte, hogy amennyiben a gazdasági adatok indokolják, további szigorítást terveznek.

Annak ellenére, hogy a kamatemelésre lehetett számítani, a japán jen péntek reggel fél százalékkal gyengült a dollárral szemben. A japán tízéves kötvényhozam pedig 2006 óta először haladta meg a 2%-os szintet.

