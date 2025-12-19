Hatalmas elbocsátás jön a román autóiparban

Az intézkedés a Leoni Wiring Systems aradi üzemét érinti. A cégvezetés az autóipar globális helyzetével, a megrendelések ingadozásával indokolja a létszámcsökkentést. Azt nem közölték, hogy a csoportos elbocsátás hány főt érint.
Bár minden lehetséges erőfeszítés megtörtént a működés optimizálása érdekében, beleértve a költségek csökkentését, (…) kénytelenek vagyunk meghozni a következő döntést: a 2026-os év folyamán az egész Leoni Wiring Systems Arad át fogja szervezni a működését, ami azt jelenti, hogy az erőforrásoknak az ügyfelek jelenlegi keresletével való összehangolása céljából szükséges a munkaerő csökkentése, a kollektív elbocsátásokra vonatkozó eljárások törvényes útján
- idézi a gazdasági hírportál a Tischer Catalin vezérigazgató és Dragomir Florin gyárigazgató által aláírt dokumentumot.
Az aradi székhelyű Leoni Wiring Systems árbevétele tavaly 11 százalékkal 972,355 millió lejre (közel 74 milliárd forint), az adózott eredménye pedig 81 százalékkal 4,617 millió lejre (mintegy 351 millió forint) csökkent. A dolgozók száma közel ötszázzal, mintegy 3730 főre csökkent.
A világ vezető kábelgyártói közé tartozó Leoni Romániában kilenc üzemet és egy szolgáltatóközpontot működtet. 2024-ben a Leoni bezárta a 200 munkavállalót foglalkoztató marosludasi gyárát, a beszterceiben pedig 10 százalékkal, mintegy 400 fővel csökkentette a dolgozók számát.
Tavaly óta a Leoni többségi tulajdonosa a részvénycsomag 50,1 százalékával rendelkező kínai Luxshare.
Címlapkép forrása: Oliver Bunic/Bloomberg via Getty Images
Kimondta Zelenszkij: ez lehet a következő ország, amit megtámadnak az oroszok, ha Ukrajna veszít
Az egyik legfontosabb szövetségesénél járt az ukrán elnök.
A standard kategóriában folytatja Balogh Petya cége
Lezajlott a tőkebevonás.
Bejglit boltból pár száz forintért? A minőségi változatot 3500 forintnál olcsóbban nem lehet kihozni
Nagy átlagban 4-5000 forint között mozog az áruk a cukrászdáknál.
Mureșan: világos rendszert szeretnénk az EU-források befagyasztására
Meghúzta vörös vonalait az uniós kifizetések jövőjéért felelő jelentéstevő.
Ilyen még nem volt: Ukrajna ott csapott le az oroszokra, ahol senki sem számított rá
Akcióba lendült az SZBU.
Súlyos következményekkel járhat, ha óvatlanul manipulálják a tőkepiacot
Az MNB piacellenőrzési és kibocsátói felügyeleti főosztály vezetőjének írása.
Drasztikus változás jön szilveszterkor - itt vannak a tudnivalók
Könnyen repülhet a bírság.
Dollármilliárdos iparág épült az AI csalások köré - Így védekezhetnek a magyar vállalatok
Nemes Imrét, a Magyar Telekom kiberbiztonsági területének üzleti vezetőjét kérdeztük.
A fokozódás szelleme járja be a világot - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok novemberi tanulmányai?
Az AI forradalom dübörög, Európa ébredezik, Amerika az identitására fókuszál, a közösségi cselekvőképesség komoly korlátai mindenütt jelentősek (államadósság, a globális kormányzás
Az inflációval együtt a prémium állampapír ideje is lecsengőben
Megjelent az MNB decemberi inflációs jelentése, a jegybank érdemben csökkentette az idei és a jövő évi inflációs várakozásait. Ez mindenkinek jó hír, kivéve talán azoknak, akik inflációk
Szenteste a magyar termőföldpiac is újjászületik
Karácsonyi ajándékot kapnak a pénzügyi befektetők - december 24-től megszűnik a legfontosabb akadály a befektetési célú földvásárlók előtt! Nem akartam hinni a fülemnek, mikor a... The po
Fogadjunk! Arra, hogy Trump megdönti Madurot...
Zentuccio sokat írt már Venezueláról, most a legfrissebb fejleményekre reagál: Donald Trump Nicolás Maduro rendszerének megdöntésére készülhet. És ami Zentucciót is meglepi: teljesen egyeté
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
A kutyák forradalmasíthatják a pandémiás tesztelést
A szaglókutyák gyorsabbak, hatékonyabbak, mint az egyszer használatos COVID-tesztek, így egy új kutatás szerint optimálisabb megoldást is jelenthetnek a betegség diganosztiz
A jövőtervezés felesleges?
Egy valamit biztosan megtanulhattunk a történelemből: azok, akik a jövőt akarják megjósolni, mindig tévednek. Hogy hogyan és mennyire, az változó, de az garantált, hogy hatalmas hibát fogunk e
Az MI hatása a felsőoktatásra
A mesterséges intelligencia egyre fontosabb szerepet játszik a felsőoktatásban, ugyanakkor új etikai és pedagógiai kihívásokat is felvet.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.
Akvizíció akvizíció után: így épít biztosítói stratégiát a Waberer’s
Árérzékeny fogyasztók és lakáspiaci felfordulás jellemezte az évet.
Merre tart a magyar gazdaság? Ismét jöhet a 400-as euró?
A szerdai Checklistben Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét kérdeztük.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.