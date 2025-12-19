Kamatot csökkentett az orosz jegybank

Az orosz jegybank pénteken az elemzői várakozásokkal összhangban 16,5 százalékról 16,0 százalékra csökkentette az irányadó jegybanki kamatot.

Legutóbbi kamatdöntő ülésén, október 24-én az orosz jegybank 50 bázisponttal, 17 százalékról 16,5 százalékra csökkentette az irányadó kamatot; miközben a szakértők a kamat szinten tartására számítottak. Szeptemberi ülésén a központi bank 100 bázispontos kamatvágásról határozott.

A jegybank pénteki kamatdöntését követően közzétett közleménye szerint a gazdaság kiegyensúlyozott növekedési pályára tér vissza, az árnövekedés mutatói mérséklődtek novemberben, az inflációs várakozások azonban az utóbbi hónapokban emelkedtek; a hitelezési aktivitás továbbra is magas.

A központi bank jelezte, hogy a szükséges mértékben szigorú monetáris kondíciókat fog fenntartani, hogy az infláció visszatérjen a jegybanki inflációs célhoz.

Ez azt jelenti, hogy a monetáris politika hosszú ideig szigorú marad

- közölték.

A Bank of Russia kiemelte: az irányadó kamatlábbal kapcsolatos további döntéseket az infláció lassulásának fenntarthatóságától és az inflációs várakozások dinamikájától függően hozzák meg.

Az orosz jegybank előrejelzése szerint a monetáris politika irányvonalát figyelembe véve az éves infláció

2026-ban 4-5 százalékra csökken, 2026 második felében visszatér az orosz jegybank 4 százalékos célszintjére, a továbbiakban pedig a célértéken marad.

A jegybank közleménye alapján az éves infláció 2025. december 15-én 5,8 százalékon állt, és várhatóan az év végére 6,0 százalék alá csökken.

Az orosz statisztikai hivatal adatai szerint novemberben 6,6 százalék, 2023 szeptembere óta a legalacsonyabb volt az éves infláció Oroszországban, miután az előző hónapban 7,7 százalékot regisztráltak. Havi összevetésben az infláció 0,4 százalék volt novemberben az októberi 0,5 százalék után.

Oroszországban tavaly az átlagos infláció 9,52 százalék volt a 2023. évi 7,42 százalék és a 2022. évi 11,94 százalék után.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images