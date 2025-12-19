Kisebb boltokkal próbálkozik a Lidl testvére a régióban

Sven Reinhard országmenedzser hangsúlyozza, hogy a vásárlóknak a kisebb méret ellenére sem kell kompromisszumot kötniük a választék vagy a vásárlási élmény tekintetében. Az új üzlet több mint 13 000 terméket kínál, beleértve a személyzettel ellátott pultokat regionális különlegességekkel, valamint helyet biztosít a non-food akcióknak is, például egy kompakt Parkside bemutatónak.

A kompakt koncepcióval a Kaufland a változó fogyasztói magatartásra reagál.

A vásárlók gyorsabban és hatékonyabban szeretnének vásárolni anélkül, hogy hosszú távolságokat kellene megtenniük,

magyarázza Reinhard. A kisebb formátum lehetővé teszi a Kaufland számára, hogy olyan helyszíneken is jelen legyen, ahol a hagyományos méretű üzlet kevésbé lenne megfelelő – mint például a mindössze 6500 lakosú Veselí nad Lužnicí.

A kisebb üzlet kevesebb alkalmazottat igényel: az osztrák határ közelében található fióknak hatvan dolgozója van. A lánc önkiszolgáló kasszákba és önkiszolgáló szkennelésbe fektetett be.

A Kaufland tulajdonosa, a Schwarz Gruppe (amelyhez a Lidl is tartozik) szerint egyelőre nincs napirenden a kisebb üzletekre való szélesebb körű átállás, és a németországi terjeszkedést sem tervezik.

Címlapkép forrása: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images