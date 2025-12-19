  • Megjelenítés
Nagy átalakulás előtt a brit nyugdíjpénzek piaca, az öröklési szabályokba is belenyúlnak
Nagy átalakulás előtt a brit nyugdíjpénzek piaca, az öröklési szabályokba is belenyúlnak

A brit nyugdíjtörvénycsomag várhatóan 2026-ban kapja meg a királyi jóváhagyást, és jelentősen átalakítja a hozzájárulással meghatározott (DC) nyugdíjrendszerek működését. A törvényjavaslat előírja, hogy a többmunkáltatós, automatikus beléptetésű rendszereknek legalább egy olyan fő, alapértelmezett befektetési konstrukcióval kell rendelkezniük, amely 2030-ig egységes stratégia mentén legalább 25 milliárd fontnyi vagyont kezel - írja a Pension Policy International. Az öröklési szabályok is megváltoznak, a korábbiaknál szigorúbbak lesznek az adómentesség feltételei.

Az új szabályozás értelmében a többmunkáltatós, automatikus beléptetésű DC master trust rendszereknek 2030-ra legalább 25 milliárd fontnyi "minősített" eszközt kell kezelniük egységes befektetési stratégia mellett. A szabályozás célja a méretgazdaságosság és a hozam-költség arány javítása, ugyanakkor ez várhatóan jelentős piaci koncentrációhoz vezet majd, mivel a kisebb szereplők önálló működése ellehetetlenül.

A DC master trust struktúra olyan közös munkáltatói nyugdíjmegoldást jelent az Egyesült Királyságban, melynek keretein belül több cég ugyanazt a nyugdíj-megtakarítási programot használja. A működtetést és a befektetések kezelését az erre szakosodott szolgáltató végzi, így a munkáltatók számára egyszerűbb és olcsóbb a nyugdíjprogramok fenntartása.

A 2027-28-ban fokozatosan bevezetendő "guided retirement" kötelezettség érdemben bővíti a DC rendszerek feladatkörét:

a vagyonkezelőknek alapértelmezett megoldást kell kínálniuk a nyugdíjba vonulás utáni rendszeres jövedelem biztosítására,

vagy a tagokat olyan konstrukcióba kell átirányítaniuk, amely ezt hatékonyabban képes megvalósítani. A szabályozás célja a kifizetési szakaszban tapasztalható döntési kockázatok mérséklése. Ez érdemi szemléletváltást jelent, ugyanis a felelősség egy része a megtakarítóról a rendszerre kerül át.

A többmunkáltatós, teljes élettartamra szóló kollektív DC-konstrukciók engedélyezési kérelmeit szintén 2026-tól lehet benyújtani. A végleges szabályozás szerint ezek a nem kizárólag nyugdíjcélú megtakarítási programok 2026. július 31-től működhetnek majd.

2027. áprilisától a legtöbb fel nem használt nyugdíjvagyon az öröklési adó hatálya alá kerül, függetlenül attól, hogy a nyugdíjrendszer rendelkezik-e diszkrecionális kifizetési jogkörrel. A kritikusok szerint ez érdemben gyengíti a nyugdíjcélú megtakarítások eddigi adóoptimalizálási funkcióját, és átalakíthatja a vagyonátadási stratégiákat a magasabb jövedelmű háztartások körében.

A HM Revenue & Customs 2025 júliusában közzétett szakpolitikai dokumentuma megerősítette a kormány öröklési adóra vonatkozó terveit, beleértve azt is, hogy a jövőben kizárólag az eltartott részére fizetett nyugdíj, a szolgálat közbeni haláleseti juttatások, valamint a DC rendszerből jótékonysági célra kifizetett haláleseti egyösszegű juttatások nem számítanak bele az elhunyt hagyatékának értékébe adózási szempontból.

A legalább száz taggal rendelkező foglalkoztatói nyugdíjrendszereknek 12 hónapon belül el kell készíteniük első saját kockázatértékelésüket a 2024. március 27-én hatályba lépett általános gyakorlati kódex alapján. Így például a 2025. március 31-i évzárással működő rendszereknek 2026. március 30-ig kell teljesíteniük ezt a kötelezettséget.

A kormány ezenkívül továbbra is ösztönzi, hogy a nyugdíjalapok nagyobb arányban fektessenek be a brit termelő beruházásokba. A törvénycsomagban a kormány 2035-ig lehetőséget kap, hogy előírja bizonyos eszköztípusok, földrajzi megoszlás vagy arányok alkalmazását a fő alapértelmezett konstrukciókban, ezzel növelve a brit magánpiaci befektetéseket. A kabinet azt reméli, hogy a privát szektor DB-típusú rendszereinek becsült, 11,2 milliárd fontos többlete részben a brit gazdaságba áramlik majd.

Az OECD Pensions at a Glance idei gyűjtése szerint a brit nyugdíjcélú megtakarítási piac kezelt vagyona 2800 milliárd dollárra tehető, ez az Egyesült Királyság éves GDP-jének közel 80%-ával egyenértékű.

