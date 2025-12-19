Továbbra is lendületesen fogy a magyar népesség

Folytatódott a népességfogyás Magyarországon, az első 11 hónapban majdnem 47 ezer fővel csökkent az ország lakosságszáma. A termékenységi arányszám 1,31-re csökkent az egy évvel korábbi 1,39-ről.

Az előzetes adatok szerint 2025 novemberében tovább folytatódtak a kedvezőtlen demográfiai folyamatok, a hónap során 5582 gyerek született, miközben 9686 fő halt meg. A születések száma 11 százalékkal, a halálozásoké 9,3 százalékkal csökkent 2024 novemberéhez viszonyítva.

2025 novemberében a világra jött 5582 gyerek 666-tal kevesebb volt, mint egy évvel korábban, míg a 9686 halálozás 989-cel maradt el a 2024 novemberi értéktől.

A születések és halálozások egyenlegeként kialakuló természetes fogyás 4104 főt tett ki.

Ezer lakosra 7,1 élveszületés és 12,4 halálozás jutott, az élveszületési arányszám 0,8, a halálozási arányszám pedig 1,2 ezrelékponttal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban. Az ezer lakosra jutó természetes fogyás 0,4 ezrelékponttal 5,3 főre csökkent.

Január és november között

2025 januárja és novembere között összesen 65 913 gyerek jött világra, ami 7,4 százalékos, 5269 fős visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest. Az év elején különösen erős volt a csökkenés: január és május között 8,9 százalékkal, június–júliusban 1,7 százalékkal, augusztus és november között pedig 8,4 százalékkal kevesebb élveszületést regisztráltak, mint egy évvel korábban.

A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,31-re csökkent az egy évvel korábbi 1,39-ről.

Ezer 15–49 éves nőre 35,1 élveszületés jutott, ami 2,0 ezrelékponttal alacsonyabb a tavalyinál.

A vizsgált időszakban 112 722-en haltak meg, ami 2,6 százalékos, 3027 fős csökkenést jelent éves alapon. Ugyanakkor az év első felében eltérő trend volt megfigyelhető: január és június között 3,4 százalékkal többen, míg július és november között már 9,8 százalékkal kevesebben hunytak el, mint az előző év azonos időszakaiban.

A születések és halálozások különbözeteként a természetes fogyás 46 809 fő volt.

A január–novemberi időszakban ezer lakosra 7,6 élveszületés és 12,9 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,6, a halálozási arányszám 0,3 ezrelékponttal volt alacsonyabb, mint 2024 azonos időszakában. A természetes fogyás ezer lakosra vetítve 0,3 ezrelékponttal 5,4 ezrelékre nőtt. Ezer élveszületésre 3,3 csecsemőhalálozás jutott, ami 0,5 ezrelékponttal alacsonyabb az előző évhez képest.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images