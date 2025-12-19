  • Megjelenítés
Új időszak kezdődik a patikákban - Ez nagyon sok beteget érint
Új időszak kezdődik a patikákban - Ez nagyon sok beteget érint

Mérföldkőhöz érkezett a magyar gyógyszerészet a vényírási jogosultság bevezetésével, amely jelentősen növeli az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságát és a betegellátás biztonságát. Az új jogkör bejelentésével egyidőben adták át az Év Gyógyszerésze és a Kedvenc Patikám díjakat - jelentette az Egészségkalauz.

Az új szabályozás értelmében a gyógyszerészek korlátozott vényírási jogkört kapnak, amely lehetővé teszi a krónikus betegek stabil állapotához szükséges, korábban orvos által felírt készítmények ismételt rendelését.

A jogosultság nem terjed ki a narkotikus, pszichotróp vagy szigorúan ellenőrzött szerekre.

A gyógyszerészi vényírás szigorú szabályrendszer szerint működik: kizárólag olyan gyógyszer írható fel, amelyet korábban orvos már elrendelt a betegnek, a páciens állapotának stabilnak kell lennie, és bizonyos készítménykörökre nem vonatkozik a jogosultság. Az intézkedés célja az egészségmegőrzés, a prevenció és a betegellátás stratégiai bővítése.

A rendezvényen bejelentették, hogy a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara új, hiánypótló továbbképzéseket indít gyógyszerészek és orvosok számára. Elérhetővé válik a magyar nyelvű Farmakoterápia menedzsment (FTM) szakirányú továbbképzés, valamint annak angol nyelvű megfelelője.

