Újraindul a Louvre, de a problémák nem oldódtak meg

Felfüggesztették a párizsi Louvre dolgozói a hétfőn kezdődött sztrájkot, miután pénteken egyhangúlag így döntöttek – közölte a CFDT-Culture szakszervezet.

A munkabeszüntetés a bérezéssel és a munkakörülményekkel kapcsolatos elégedetlenség miatt robbant ki.

A világhírű múzeum hétfőn teljesen zárva tartott, szerdától pedig csak részlegesen tudott újranyitni. Kedd a Louvre szokásos zárvatartási napja.

A szakszervezetek közleményükben elítélték, hogy a vezetés nem adott érdemi válaszokat sem a biztonsági tervvel, sem az intézmény jövőjével kapcsolatban. Kifogásolták azt is, hogy

az épület állapota romlik, miközben a munkakörülmények folyamatosan rosszabbodnak.

Bírálat érte azt is, hogy a múzeum elnöke a sztrájk idején nem találkozott a dolgozókkal, és semmilyen nyilatkozatot sem tett közzé.

A szakszervezetek január 5-re újabb egyeztetést tűztek ki. Ha addig nem kapnak megfelelő válaszokat, készek folytatni a tiltakozást.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images