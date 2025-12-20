Így lesznek nyitva a boltok karácsonykor

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A karácsonyi időszakban több kiskereskedelmi lánc is módosítja a nyitvatartását, az elmúlt években kialakult gyakorlatot követve. Lesznek olyan egységek, ahol december 24-én még délig lehet vásárolni. Máshogy lehet postára, gyógyszertárba, vagy piacra járni.

A Lidl üzletei december 24-én zárva tartanak, ahogy december 25-én és 26-án sem nyitnak ki. Az ünnepek előtt utoljára december 23-án lehet náluk vásárolni,

országszerte egységesen 22 óráig.

A lánc ezt a rendet 2023-ban vezette be, és azóta változatlanul alkalmazza.

Az Aldi üzletei december 24-én rövidített nyitvatartással, 7 és 12 óra között várják a vásárlókat, december 25-én és 26-án viszont zárva lesznek. Szilveszterkor, december 31-én 7 és 16 óra között tartanak nyitva, január 1-jén pedig ismét minden üzlet zárva marad.

A Penny idén december 24-én is zárva tartja mind a 230 magyarországi üzletét, ahogy december 25-én és 26-án sem lehet náluk vásárolni. A karácsonyt megelőző napokban, december 22-én és 23-án meghosszabbított nyitvatartással, egészen 22 óráig állnak rendelkezésre.

A Spar üzleteiben a karácsony előtti napokban hosszabb nyitvatartásra lehet számítani. December 24-én a boltok többsége délig lesz nyitva, december 31-én pedig jellemzően a délutáni órákig, egyes üzletek pedig 0–24 órás nyitvatartással működnek. A SPAR és City SPAR szupermarketek többsége december 20-án legalább 20 óráig, december 21-én pedig legalább 18 óráig tart nyitva, míg az INTERSPAR hipermarketek többsége december 19. és 23. között 22 óráig fogadja a vásárlókat.

A Tesco december 24-én rövidített nyitvatartással, déli 12 óráig lesz nyitva. A lánc tapasztalatai szerint ilyenkor is

jelentős az utolsó pillanatos bevásárlások száma, ezért tartják fenn ezt a lehetőséget.

Az Auchan áruházak többsége december 24-én szintén 12 óráig tart nyitva. December 25-én és 26-án egységesen zárva lesznek, míg szilveszterkor, december 31-én 16 óráig lehet náluk vásárolni.

A Rossmann üzletei december 24-én országszerte zárva tartanak. Az ünnepeket megelőzően a megszokott rend szerint működnek, december 23-án pedig hosszabb nyitvatartással segítik a felkészülést. December 25-én és 26-án szintén zárva vannak.

A Libri valamennyi budapesti és vidéki könyvesboltja december 24-én zárva tart, ahogy az elmúlt években is.

Plázák

A bevásárlóközpontokban az ünnepi időszakban jellemzően egységes, rövidített nyitvatartás lép életbe. Az Allee üzletei december 24-én és 31-én 10 és 14 óra között tartanak nyitva, míg december 25-én, 26-án és január 1-jén zárva lesznek.

A MOM Parkban december 24-én szintén 10 és 14 óra között lehet vásárolni, az év utolsó napján azonban hosszabb, 10 és 16 óra közötti nyitvatartással várják a vásárlókat, december 25-26-án és január 1-jén itt is zárva tartanak az üzletek. December 27. és 30. között, valamint január 2-tól mindkét bevásárlóközpontban a megszokott nyitvatartás érvényes.

A budapesti Árkádban december 24-én és 31-én 10 és 14 óra között lehet vásárolni, december 25-én, 26-án és január 1-jén viszont zárva tartanak az üzletek.

A Corvin Plazában 2025. december 24-én és 31-én a kereskedelmi egységek ajánlott nyitvatartási ideje 14 óráig tart, ugyanakkor egyes üzletek már 12 órakor bezárhatnak. December 25-26-án, valamint 2026. január 1-jén a bevásárlóközpont valamennyi kereskedelmi egysége zárva lesz.

A Pólus Centerben december 24-én és 31-én egységesen 14 óráig tartanak nyitva a kereskedelmi egységek, valamint a vendéglátó- és szórakoztatóterületek is.

Posták, gyógyszertárak

A posták december 25-én és 26-án, valamint 2026. január 1-jén zárva lesznek. December 24-én pihenőnapra esik a munkarend, de a posták szombati munkarend szerint, legfeljebb 12 óráig nyitva tartanak. December 31-én szintén legfeljebb 12 óráig biztosítanak szolgáltatást. December 28. és 30. között, valamint január 3. és 9. között normál munkarend szerint működnek a szolgáltatóhelyek.

A gyógyszertárak az ünnepek alatt ügyeleti rend szerint működnek. December 24-én a pihenőnapokon is nyitva tartó gyógyszertárak jellemzően délig fogadják a betegeket. December 25-én, 26-án és január 1-jén kizárólag a 0–24 órás, illetve az ügyeletes vagy készenléti szolgálatot ellátó patikák biztosítják az ellátást.

December 31-én a gyógyszertárak többsége a szokásos hétköznapi rend szerint, sok helyen rövidített, jellemzően 14 óráig tartó nyitvatartással működik.

A Budapest Vásárcsarnokai Kft. tájékoztatása szerint a fővárosi piacok hosszabb nyitvatartással várják a vásárlókat aranyszombaton, aranyvasárnap és december 22-én, hétfőn is. A létesítmények december 24-én és szilveszterkor szintén nyitva tartanak.

A fővároshoz tartozó nyolc kiemelt vásárcsarnok és üzletközpont – köztük a Nagycsarnok, a Rákóczi téri, Batthyány téri, Fehérvári úti, Bosnyák téri, Kórház utcai Vásárcsarnok, valamint a Tétényi úti és Flórián téri Üzletközpont – különleges kínálattal készül az ünnepekre.

Szokás szerint a sürgős bevásárolnivalókat a 0-24 órában nyitva tartó benzinkutaknál lehet intézni.

Címlapkép forrása: Shutterstock