Magyarország felett ütközőzóna alakul ki: rendkívül bizonytalan időjárás vár ránk karácsonykor

A szakoldal szerint "feje tetejére áll az általános légköri helyzet": erős anticiklon épül ki Skandinávia felett. Ezzel párhuzamosan, több középpontú, viszonylag sekély ciklon kavarog majd Európa délnyugati felén - csapadékos napokat okozva.
Az említett két nagy képződmény határán Közép-Európában nem túl gyakori keleties áramlás épül ki,
térségünk pedig ütközőzónává válik (időjárási értelemben).
A szárazabb-hűvösebb északi, és a nedvesebb-enyhébb déli légtömegek határán helyezkedik el több napon keresztül. Ebből származik a bizonytalanság - meddig jutnak el a csapadékot adó felhők? Mennyi hideg szivárog be a Kárpát-medencébe? 5-6 napos időtávon pár száz kilométert még bőven változhatnak a számítások, de ez éppen elég lenne egy teljesen eltérő kimenetelhez.
A Szenteste időjárása eléggé határozottan látszik: az ország nagy részén időszakos csapadék, jórészt eső várható. De a középhegységeinkben és este az Alpokalján nagy eséllyel hullhatnak hópelyhek is - írják a szakértők.
A további két ünnepnapon legnagyobb valszínűséggel
mérsékelten hideg, kezdetben (vegyes) csapadékra hajló, később egyre szárazabb időnk lesz.
Legkisebb esélye az országosabb kiterjedésű hóesésnek van, tehát nedves légtömeg és elegendő hideg levegő beszivárgásának együttes jelenléte kevéssé valószínű.
A teljes poszt alább tekinthető meg:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Nagy leállás jön a kormányablakokban és a kormányhivatalokban
De lesz néhény kormányablak, amely mégis kinyit.
Daniel Gros: Csak egy hisztéria, ami a stablecoinokat övezi
Az Institute for European Policymaking igazgatójának írása.
Minden önkormányzat nyert a közvilágítási pályázaton
1249 önkormányzat jelentkezett.
Digitális bankolás Magyarországon: ezt várják el az ügyfelek 2026-ban
Portfolio Business Podcast a Gránit Bank ügyvezető igazgatójával, Szabó Tamással.
Amerika véres bosszút fogadott: megindultak az F-15-ösök és az A-10-es vadászgépek
Nagyszabású csapást mértek az ellenségeikre.
Így lesznek nyitva a boltok karácsonykor
Eltérő gyakorlatot követnek.
Így vált jelképes támogatássá a családi pótlék
Mára a támogatás már csak korlátozottan képes betölteni eredeti, szegénységcsökkentő szerepét.
Februárban vége lehet az alapszámla ingyenességének?
Az alapszámla jelenleg nem csak a szolgáltatások meghatározott körét kínálja ingyen, hanem még számlavezetési díjat sem kell fizetni utána mindaddig, amíg az infláció tartósan 4% alá nem
A fokozódás szelleme járja be a világot - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok novemberi tanulmányai?
Az AI forradalom dübörög, Európa ébredezik, Amerika az identitására fókuszál, a közösségi cselekvőképesség komoly korlátai mindenütt jelentősek (államadósság, a globális kormányzás
Szenteste a magyar termőföldpiac is újjászületik
Karácsonyi ajándékot kapnak a pénzügyi befektetők - december 24-től megszűnik a legfontosabb akadály a befektetési célú földvásárlók előtt! Nem akartam hinni a fülemnek, mikor a... The po
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Fogadjunk! Arra, hogy Trump megdönti Madurot...
Zentuccio sokat írt már Venezueláról, most a legfrissebb fejleményekre reagál: Donald Trump Nicolás Maduro rendszerének megdöntésére készülhet. És ami Zentucciót is meglepi: teljesen egyeté
A kutyák forradalmasíthatják a pandémiás tesztelést
A szaglókutyák gyorsabbak, hatékonyabbak, mint az egyszer használatos COVID-tesztek, így egy új kutatás szerint optimálisabb megoldást is jelenthetnek a betegség diganosztiz
A jövőtervezés felesleges?
Egy valamit biztosan megtanulhattunk a történelemből: azok, akik a jövőt akarják megjósolni, mindig tévednek. Hogy hogyan és mennyire, az változó, de az garantált, hogy hatalmas hibát fogunk e
Az MI hatása a felsőoktatásra
A mesterséges intelligencia egyre fontosabb szerepet játszik a felsőoktatásban, ugyanakkor új etikai és pedagógiai kihívásokat is felvet.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.
Akvizíció akvizíció után: így épít biztosítói stratégiát a Waberer’s
Árérzékeny fogyasztók és lakáspiaci felfordulás jellemezte az évet.