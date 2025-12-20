  • Megjelenítés
Magyarország felett ütközőzóna alakul ki: rendkívül bizonytalan időjárás vár ránk karácsonykor
Magyarország felett ütközőzóna alakul ki: rendkívül bizonytalan időjárás vár ránk karácsonykor

Portfolio
Bizonytalan lesz az időjárás a következő napokban, de legalább a hidegpárna és a ködös-rétegfelhős idő megszűnik a karácsonyi időszakra - írja a The Weather on Maps meteorológiai oldal. Röviden valószínűleg mérsékelten hideg, nedves (esős), majd szárazabb időjárást hoz a karácsony, síkvidéken nagy esélyel fekete karácsony lesz. De ez még változhat a következő napokban is.  

A szakoldal szerint "feje tetejére áll az általános légköri helyzet": erős anticiklon épül ki Skandinávia felett. Ezzel párhuzamosan, több középpontú, viszonylag sekély ciklon kavarog majd Európa délnyugati felén - csapadékos napokat okozva.▪️

Az említett két nagy képződmény határán Közép-Európában nem túl gyakori keleties áramlás épül ki,

térségünk pedig ütközőzónává válik (időjárási értelemben).

A szárazabb-hűvösebb északi, és a nedvesebb-enyhébb déli légtömegek határán helyezkedik el több napon keresztül. Ebből származik a bizonytalanság - meddig jutnak el a csapadékot adó felhők? Mennyi hideg szivárog be a Kárpát-medencébe? 5-6 napos időtávon pár száz kilométert még bőven változhatnak a számítások, de ez éppen elég lenne egy teljesen eltérő kimenetelhez.

A Szenteste időjárása eléggé határozottan látszik: az ország nagy részén időszakos csapadék, jórészt eső várható. De a középhegységeinkben és este az Alpokalján nagy eséllyel hullhatnak hópelyhek is - írják a szakértők.

A további két ünnepnapon legnagyobb valszínűséggel

mérsékelten hideg, kezdetben (vegyes) csapadékra hajló, később egyre szárazabb időnk lesz.

Legkisebb esélye az országosabb kiterjedésű hóesésnek van, tehát nedves légtömeg és elegendő hideg levegő beszivárgásának együttes jelenléte kevéssé valószínű.

