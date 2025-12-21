Amikor már az erős forint sem segít: miért kellett megint lazítani a nagy célon?

Módosult a terv, pedig még nem is kellett volna
Legutóbb 2023 elején módosult az ÁKK devizaadósságra vonatkozó benchmarkja, akkor 25%-ról 30%-ra emelték a teljes adósságon belül a deviza maximális részarányát. Egészen 2025 elejéig ezt sikerült is teljesíteni, majd a januárban végrehajtott eurókötvény- és a nyári dollárkötvény-kibocsátások a célérték fölé emelték az arányt.
Fontos kiemelni, hogy a devizaadóssággal kapcsolatban az ÁKK 90 napos mozgóátlagot vizsgál, vagyis ezek az értékek a mértékadók. Eszerint október végén 31%-on állt az érték, így még mindig a benchmark felett volt.
Az adósságkezelő szerdán sajtótájékoztatón mutatta be 2026-os finanszírozási tervét, az eseményen egyben bejelentették, hogy a rugalmasság jegyében a jövőben a 30%-os deviza részarány esetében plusz-mínusz 3 százalékpontos eltérést elfogadhatónak tartanak. Hoffmann Mihály elnök-vezérigazgató prezentációjában az idei év végére 29,9%-os érték szerepelt, vagyis ez alapján
még nem is lett volna szükség a lépésre.
Hogy tud 30% alá kerülni december végére a devizaarány?
Korábban az ÁKK tervezte, hogy a bevont plusz devizaforrásból az év vége felé esetleg vásárolnak vissza berövidült papírokat. Erre egészen őszig meg is lett volna a lehetőség, augusztusban például még több mint 3000 milliárd forint volt a kormányzat likvid tartalékaként kezelendő kincstári egységes számla egyenlege.
Mostanra azonban ez a tartalék jelentősen csökkent, a friss adatok szerint november végén már csak 2162 milliárd forintot tett ki. Különösen feltűnő a likvid deviza tartalék csökkenése, mely
közel 2000 milliárd forintról 756,5 milliárdra esett három hónap alatt.
Azt nem részletezi a jegybank statisztikája, mire ment el a fenti összeg, vélhetően jórészt a költségvetés általános finanszírozását szolgálta, illetve szeptemberben volt egy kisebb japán jen lejárat, októberben pedig egy egymilliárd eurós kötvény tőkéjét kellett visszafizetni.
Ugyanakkor a fenti folyamattal jelentősen csökkent az esetleges devizavisszavásárlás tere, hiszen nem maradt sok likvid deviza tartalék. Megkérdeztük az ÁKK-t, hogy tervben vannak-e még ilyen műveletek az év vége előtt, válaszukban kiemelték, hogy a hasonló műveletekről
az ÁKK mindig az adott piaci és likviditási helyzet függvényében hozza meg a döntést.
Ha viszont nem lesz ilyen visszavásárlás, akkor kérdés, hogyan tud még nagyjából egy százalékpontot csökkenni október végéhez képest a devizaarány az adósságon belül. Az ÁKK adatai szerint lényegében november eleje óta már 30% alatt van a napi érték a forint erősödésének köszönhetően. Azzal nem számolt az adósságkezelő, hogy az év végén gyengülni kezd a magyar deviza, mely most nagyjából ugyanott jár, ahol október végén, de közben megközelítette a 380-at is az euróval szemben.
Vagyis lehet, hogy végül a december második felében jött forintgyengülés fogja pont megtorpedózni a 30% alatti devizaarányt az év végére. Persze még van hátra pár kereskedési nap az évből, de most úgy tűnik, hogy 380 környékére kellene visszaerősödnie a magyar devizának, hogy ez ne történjen meg.
Jövőre szinte biztosan átlépi az eddigi küszöböt az arány
Igazából gyakorlati jelentősége nem sok van annak, hogy 2025 végén 29,9 vagy például 30,2% lesz-e a devizaadósság részaránya, hiszen egyrészt eddig is rugalmasan kezelték a benchmarkot, másrészt már bejelentették a plusz 3 százalékpontos tűréshatárt.
A most bemutatott finanszírozási terv szerint 2026-ban az ÁKK 2541 milliárd forintnyi nettó devizakibocsátással és 5445 milliárd forintos teljes nettó kibocsátással számol. Ezekkel korrigálva az október végi adatokat
31,4%-os devizaarány adódna.
Ha ehhez még hozzátesszük, hogy esetleg a forint is gyengülhet valamennyit jövőre, akkor elképzelhető, hogy a most megállapított 33%-os maximális arányt is megközelíti majd a részarány.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
