Az erős forint nagyban kihatott a hazai szállodák idei eredményére

Az év végére az euróval szemben tartósan a 400-as szint alá süllyedő forintárfolyam nem jó hír a hazai szállodaiparnak, de összességben jó évet zárhat a hazai vendéglátás. Hat százalékkal több a vendég, amit főként a külföldi turisták beutazása okoz. Nemcsak Budapestre jönnek a külföldiek, hanem újra kezdik felfedezni Hévízt is, akárcsak a belföldi utazók. A balatoni nagy fürdővárosok jól teljesítettek, de a belföldi kereslet érezhetően visszafogottabb.

„Többarcú a hazai turizmus 2025-ben, de összességében erős évünk van” – nyilatkozta a Portfolio-nak Somlyai Zoltán. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke elmondta:

A fővárosi szállodák bevétele ma már érdemben meghaladja a 2019-es szintet is. A vidéki kép már vegyesebb.

A Balaton és a nagy fürdővárosok továbbra is húzó desztinációk, de a belföldi kereslet növekedése visszafogottabb. A magas működési költségek, a béremelési kényszer, az energiaárakkal kapcsolatos bizonytalanság és a folyamatos szabályozási változások továbbra is komoly nyomást helyeznek a szálláshelyek jövedelmezőségére. A szállodai szövetség vezetője szerint előrelépés, hogy stabil a nemzetközi kereslet, Budapest iránt töretlen az érdeklődés, és számos új szállodafejlesztés is folyamatban van.

Kovács Balázs, a Danubius Hotels Zrt. vezérigazgatója szerint 2025 többarcú év volt a magyar turizmusban. „Jó, de nem egyszerű év volt. A piac összes szereplője optimistábban tervezett. A várakozásokhoz képest azonban kevesebb nagy vonzerejű konferenciát és sporteseményt rendeztek meg itthon, mint 2024-ben, és ez a negatívan befolyásolta a keresletet” – mondta Kovács Balázs.

A Danubius Hotels Zrt. vezérigazgatója kiemelte: működésük így is stabil maradt. „Budapesten erős a külföldi kereslet: a tengerentúli piacok szépen visszaépülnek, miközben a távol-keleti forgalom most kezd el igazán felfutni, ami érdemi forgalmi előrelépést hozott a fővárosban” – jegyezte meg. Ugyanakkor azt is kihangsúlyozta, hogy az elmúlt évek jelentős kapacitásbővülése – a felsőkategóriás szállodák számának növekedése és a rövid távú lakáskiadás újraélénkülése – nagyrészt felszívta a többlet vendégszámot, így a növekedés nem tudott teljes mértékben megjelenni az árbevételben. A Danubius Hotels idén 2-3% közötti árbevétel-növekedést ért el. Miközben a bevételeik a tervezettnél alacsonyabbak lettek, költségeik nőttek főként a bérek és az energiaárak emelkedése miatt, ami rontotta a jövedelmezőséget.

A vidéki szállodáikkal kapcsolatban elmondta: különösen a Balaton és Hévíz forgalma tekinthető stabilnak; itt elsősorban a belföldi vendégek és a közeli országokból érkezők határozzák meg a keresletet. A költési hajlandóság ugyanakkor visszafogottabb volt, mint korábban – szögezte le Kovács Balázs.

Intenzívebb a last minute-hatás

A Hunguest Hotels-nél is nehezebb évként élték meg az ideit, mint a tavalyit. Ahogy megkeresésünkre válaszukban írták: ugyanazért az eredményért sokkal többet kellett dolgozni, erősödött a verseny a piaci szereplők között.

Továbbá még intenzívebbé vált a last minute-hatás, amely megnehezíti az erőforrás-tervezést. Az utolsó pillanatos foglalások aránya a tavalyinál is magasabb volt, ehhez a működésüket is igazítani kellett.

Ez a jelenség komoly kihívásokat okoz számos területen a munkaerő-gazdálkodástól az árubeszerzésig. „Nyáron volt olyan hetünk, amikor a foglalások harmada mindössze három napon belül érkezett. Azaz egy péntekkel kezdődő hétvégét rengeteg vendég csak az adott hét kedd-csütörtök időszakában foglalta le” – közölte a Hunguest Hotels.

Már túl erős a forint?

Az évet 415 forintos euró/forint árfolyammal kezdtük, azonban aztán szép lassan lefelé kezdett el csorogni a kurzus, ami július vége óta tartósan a 400-as szint alá került, és ott is maradt. Volt olyan időszak, hogy az árfolyam a 380-as szint közelében ragadt.

A főleg a külföldi vendégekre specializálódott szálláshelyek euróban adják meg az áraikat, a forint árfolyam-erősödése így nem jött jól a hazai szállodaiparnak.

Somlyai Zoltán kiemelte: a szállodák szempontjából minden forinterősödés azt jelenti, hogy ugyanazért az euróban beszedett szobaár után kevesebb forintbevétel realizálódik, miközben a bér- és rezsiköltségek forintban merülnek fel.

Kovács Balázs szerint alapvetően a forint gyengülése az, ami számottevően élénkíthetné a nemzetközi keresletet. Az erősödő forint minden szálloda jövedelmezőségére negatívan hat, ahol az árakat euróban határozzák meg. „A kiadásainkra ugyanakkor nincs érdemi hatása, mert költségeink döntő része forintban merül fel. A külföldi turisták döntését rövid távon nem az árfolyam, hanem az utazás teljes költsége befolyásolja: a repülőjegy ára, a megélhetési költségek és az alternatív úti célok versenye” – hangsúlyozta a Danubius Hotels Zrt. vezérigazgatója. Kovács Balázs szerint e szempontok alapján

Budapest továbbra is kedvező ár-érték arányú nagyváros, ezért stabil a kereslet a külföldi vendégek körében.

Összességében az erős forint a bevételi oldalt rontja, a 20 forintos árfolyammozgás a turistaoldali keresletet viszont nem befolyásolja számottevően, tette hozzá.

Hol állunk a prémiumturizmus terén?

A prémiumturizmus beindulása Budapestre ugyanakkor igencsak várat magára. Nemcsak azért, mert Prága és Bécs komoly versenytárs, hanem azért is, mert légközlekedési, vásárlási és gasztronómiai szempontból lenne még hová fejlődnie Budapestnek, hogy a nagyon vastag pénztárcájú turisták még többen jöjjenek.

„Általános tapasztalat, hogy a budapesti és a magyarországi 5 csillagos szállodák árszintje még mindig alacsonyabb, mint a nyugat-európai nagyvárosok hasonló kategóriájú házaié. A klasszikus háromszögben, Bécs-Prága-Budapest tekintetében az 5 csillagos kategóriában Prágát már megelőztük, de Bécstől még el vagyunk maradva. A magyar 5 csillagos kínálat egyik versenyelőnye éppen az, hogy a nemzetközi szinten drágának számító élményt elérhető áron kínálja” – véli Somlyai Zoltán.

Kovács Balázs szerint a turistáknak Budapesten nagyobb mozgásterük van. Választhatnak olyan kategóriát, amelyben más városokban is megszállnának, vagy ugyanazt a keretet egy magasabb kategóriára fordítják, mert itt kedvezőbb ár-érték arányt kapnak. „A prémium szegmens további erősödéséhez azonban nemcsak a szállodai kínálat fejlődése szükséges, hanem a városi szolgáltatásoké is. A légikapcsolatok minősége, a bevásárló- és kulturális kínálat bővülése, valamint a gasztronómiai paletta folyamatos megújulása mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Budapest még vonzóbb legyen a magas költésű utazók számára” – mondta a Danubius Hotels vezérigazgatója.

Honnan érkeznek a turisták?

A hazai szállodaipar „hozzászokott” az elmúlt években az orosz és ukrán vendégek hiányához. Ez még akkor is így van, ha a Hunguest Hotels-nél azt tapasztalták, hogy az Eger térségében és Hajdúszoboszlón található szállodáikban idén megduplázódott az ukrajnai vendégek által generált forgalom. Budapestről és Hévízről azonban teljesen hiányoznak az egymással háborúban álló országok turistái. Főleg a gyógyturizmusra építő Hévíz esetében fájó mindez, bár jó hír, hogy egyre több a német, osztrák, cseh, szlovák és lengyel vendég az erősödő autósturizmus miatt. A magyar vendégek is újra kezdik felfedezni Hévíz gyógyerejét, némely szállodaláncnak ez jelenti az anyagi alappillért jelenleg.

Budapestre pedig egyre több amerikai, távol-keleti és izraeli turista jön, ők biztosítják jelenleg a húzóerőt a fővárosi szállodák számára. 2025 végére már most 80-90%-os foglaltságaik vannak a hazai szállodáknak főleg Budapesten és az ismertebb-kedveltebb wellness szállásokon. A karácsony sok helyen teltházzal megy majd, és hasonlóan erősnek ígérkezik a szilveszter is.

