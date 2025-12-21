Itt a fordulat előszele: szűk esztendők jönnek 2026-tól a világ több nagy gazdaságában

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A BNP Paribas elemzői közzétették a feltörekvő gazdaságok idei teljesítményéről és 2026-os kilátásairól készített elemzésüket, melyet a szerzők szerint a külkereskedelem mellett a költségvetések helyzete és az infláció fog leginkább meghatározni. Idén a 28 legnagyobb feltörekvő gazdaság közül Ázsia és Közép-Európa bizonyult a legellenállóbbnak, míg Mexikóban és Chilében visszaesett a gazdasági aktivitás. A régiók közötti különbségek így tovább nőttek, az exportvezérelt országok teljesítménye pedig Donald Trump amerikai elnök vámpolitikája és a kereskedelmi háború ellenére kiemelkedő maradt.

A növekedés motorja továbbra is az export marad

Az év egészét tekintve a feltörekvő országok átlagos reál GDP-növekedése 4,1 százalék körül alakulhat, ami csak minimálisan marad el a 2024-es, 4,2 százalékos átlagtól.

Ez jóval kedvezőbb kép, mint amit Donald Trump április 2-i vámbejelentései után várni lehetett. A globális kereskedelem 2025-ben összességében élénkült: a Nemzetközi Valutaalap (IMF) előrejelzése szerint az áruexport volumene 3,7 százalékkal bővülhet, szemben a 2024-es 3 százalékos növekedés után.

A kereskedelmi folyamatok az év során gyorsan átrendeződtek. Az év elején sok exportőr igyekezett előre hozni a szállításokat, hogy a tarifák életbe lépése előtt teljesítse megrendeléseit. Kína kettős stratégiát követett: egyrészt harmadik országokbéli terjeszkedésen keresztül próbálta megkerülni az amerikai vámokat, másrészt új piacok felé fordult, hogy ellensúlyozza az Egyesült Államokban elszenvedett veszteségeket.

Kína exportja az első kilenc hónapban 5,9 százalékkal emelkedett dollárban számolva, bár októberben már 1,1 százalékos visszaesés következett be. Az amerikai effektív vámráta a kínai árukra jelenleg 29,2 százalék, szemben a 2024 végén mért, nagyjából 10 százalékos szinttel.

A közép-európai országok exportja a vártnál jobban viselte az amerikai vámokat és az autóipari válságot. Ezt az európai értékláncok folyamatos mélyülése és a régión belüli élénk kereskedelem támogatta. Az ázsiai iparosodott országokat az elektronikai szektor erősödése és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások felfutása segítette, különösen azért, mert a félvezetők egyelőre mentesülnek az amerikai vámok alól.

A BNP közgazdászai szerint 2026-ban a globális kereskedelem növekedése várhatóan lassulni fog. Az IMF előrejelzése szerint az áruexport volumene mindössze 2 százalékkal bővülhet, ami lényegesen alacsonyabb a 2025-re várt ütemnél.

Az infláció és a kamatok mérséklése egyaránt segíteni fogja a gazdasági növekedést

A pénzügyi feltételek 2025-ben kedvezőek voltak a feltörekvő gazdaságok számára. A legtöbb jegybank csökkentette az irányadó kamatot, amit a mérséklődő infláció tett lehetővé. A feltörekvő országok átlagos fogyasztói árindexe 2025-ben várhatóan 4,5 százalék körül alakul, szemben a 2024-es 8,3 százalékkal.

A dezinfláció és a monetáris lazítás általában a belföldi kereslet élénkülését hozta magával. Kína azonban kivétel: a világ második legnagyobb gazdaságában a háztartások fogyasztása és a magánberuházások továbbra is gyengék, így a monetáris ösztönzés hatása korlátozott marad.

2026-ban a monetáris lazítás várhatóan folytatódik, és további országokra is kiterjed – például Brazíliára és Magyarországra. A kamatcsökkentések mértéke azonban kisebb lesz, mint 2025-ben, mivel az infláció sok helyen már a történelmi mélypontok közelébe süllyedt.

Ezzel párhuzamosan a BNP elemzői szerint a tőkeáramlások volatilisabbá válhatnak, és egyes feltörekvő valuták nyomás alá kerülhetnek. Ez különösen valószínű a 2026-os választások közeledtével, illetve ott, ahol a fiskális sebezhetőség nő. E szempontból Latin-Amerika, elsősorban Kolumbia és Brazília tűnik a legkiszolgáltatottabbnak.

A kormányzati túlköltekezés negatív következményei jelentősen szűkíteni fogják a kormányok mozgásterét

A feltörekvő országok többségében a költségvetési hiány és az államadósság szintje jelentősen meghaladja a járvány előtti szintet, így a fiskális politika mozgástere szűkül.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a GDP-arányos kamatkiadások és a GDP-növekedés közötti különbség – amely 2021 és 2025 között jellemzően negatív volt – a következő években várhatóan csökken, sőt akár pozitívvá is válhat. Mindez azt jelenti, hogy az országok gazdasági növekedése képtelen lesz kitermelni az állam kamatkiadásait, amelyet így költségvetési kiigazítással kell majd várhatóan több országnak csökkentenie.

A kormányok eltérő stratégiákat követnek a költségvetési egyensúly helyreállítására. Romániában, Mexikóban, Argentínában és Egyiptomban a megszorítások gyakorlatilag elkerülhetetlenek. Kolumbia három évre felfüggesztette a költségvetési fegyelemre vonatkozó szabályokat, hogy késleltesse a kiigazítást.

India a növekedés ösztönzését helyezi előtérbe, és nemrégiben csökkentette az áfakulcsokat. Brazília várhatóan költségvetésen kívüli eszközökkel – például állami banki hitelekkel – élénkíti a belföldi keresletet.

Ezek azonban kockázatos megoldások: ha a támogató intézkedések aláássák az inflációs várakozásokat és a befektetői bizalmat, a valuták gyengülése szűkítheti a monetáris politika mozgásterét.

Közép-Európában a legtöbb ország túlzottdeficit-eljárás alatt áll az Európai Uniónál, így a költségvetési mozgástér korlátozott. Lengyelországban ugyanakkor a fiskális konszolidáció várhatóan lassú marad, részben a belpolitikai nyomás, részben pedig a kedvezőtlen külső környezet ellensúlyozásának igénye miatt.

Kínában az államháztartás egyenlege az utóbbi években érezhetően romlott, főként a helyi önkormányzati adósságok megugrása miatt. A központi és helyi kormányzati adósságot ugyanakkor továbbra is gond nélkül finanszírozzák a hazai piacokon, és a hatóságok lépéseket tettek a rövid távú likviditási korlátok enyhítésére.

Mindez lehetővé teszi a mérsékelten expanzív költségvetési politika fenntartását Kínában, még ha az államadósság pályája nem is javul, és a következő években tovább emelkedik. A magasabb eladósodottság azonban hosszabb távon korlátozhatja a fiskális mozgásteret.

A kilátásokat összegezve a BNP Paribas közgazdászai úgy vélik, hogy a feltörekvő gazdaságok növekedése 2026-ban várhatóan mérsékelten lassulni fog. Az elemzők szerint

a pénzügyi feltételek összességében támogatóak maradnak,

a tőkeáramlások ingadozóbbá válnak,

az amerikai vámok hatása szélesebb körben fog érvényesülni,

a költségvetési ösztönzés lehetőségeit pedig egyre inkább korlátozza az államadósság terhe.

mindezek alapján A feltörekvő országok átlagos gazdasági növekedése 2026-ban várhatóan 4 százalék alá csökken, ami a járvány óta eltelt időszak legalacsonyabb üteme lenne.

