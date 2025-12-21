Még itt sincs karácsony, de már húsvéti édességek mentek össze

Decemberben ismét több árucikk csomagolási mérete csökkent a boltokban. Az ilyen „összemenő” termékekről azért érhetők el adatok, mert a jogszabály kötelezi a gyártókat és forgalmazókat, hogy bejelentsék a változást a hatóságoknak. A rendelkezés azokra az előrecsomagolt árukra vonatkozik, amelyeket 2020. január 1. és 2023. július 1. között helyeztek forgalomba, és jelenleg olyan kereskedésekben árulnak, amelyek éves bevétele meghaladja az 1 milliárd forintot. Emellett az üzleteknek a vásárlók felé is egyértelműen jelezniük kell, ha egy termék kiszerelése kisebb lett. Csak egyetlen kivétel van: ha a bolt a kisebb változattal párhuzamosan legalább fél évig árusítja az eredeti, nagyobb kiszerelést is.
A szabályozás célja a rejtett áremelések visszaszorítása, vagyis hogy a fogyasztók könnyebben észrevegyék, ha egy megszokott termék mennyisége néhány százalékkal csökken. Például egy mosókapszulás terméknél elsőre nem feltűnő, ha a korábbi 31 darab helyett már csak 30, vagy 24 helyett 22 darab kerül a dobozba. Ugyanakkor egy nagyobb, például 20 százalékos csökkentés már lehet egy átgondolt üzleti lépés, és nem feltétlenül számít trükközésnek. Az egyik ok az lehet, hogy a gyártók elérjék azt a "ár pontot", amelyet a vásárlók az adott termékért még kifizetnek.
Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a hatóságok nem közlik a termékek árait, így nem lehet pontosan látni, miként módosult az egyes áruk egységára.
Elméletileg előfordulhat, hogy a kiszerelés csökkenésével arányosan mérséklődik az ár is, bár a gyakorlatban a „zsugorítás” nem erről híres.
A Portfolio nemrég interjút készített a Nestlé vezérével, ahol szintén szóba került a zsugorítás, mint jelenség.
Húsvéti édességek
A Mondelez Hungária Kft. több húsvéti Milka-termék esetében is csökkentette a kiszerelést. A Milka Húsvéti Oreo vegyes csomag grammra mért tömege 224 grammról 212 grammra esett vissza (-5,4 százalék). Ennél valamivel kisebb mértékű a változás a Milka Húsvéti vegyes csomagnál, ahol 126 gramm helyett már csak 121 grammos a csomag (- 4 százalék).
A Milka nem először szerepel a zsugorinflációs jelentésekben. Még februárban írtunk arról, hogy több táblás csokoládéjuk mérete csökken. Nyáron a Milka Favourites és a Party Mix tömege lett kisebb, de amikor szeptemberben azt szedtük össze, hogy a szaloncukrok mérete hogyan változik, ott is szerepeltek Milka termékek. Szintén idei hír, hogy a német fogyasztóvédelmi szövetség beperelte a Mondelezt, mert a Milka csokoládék mérete észrevétlenül csökkent, miközben az árak emelkedtek.
Kisebb csokik az Aldiban
A Milkákon kívül volt pár más termék is, amelynek a méretcsökkenése az elmúlt napokban jelent meg a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság oldalán. Az Aldi kínálatában megjelenő, a Krüger Austria GmbH által gyártott édesség-multipackeknél szintén ezt tapasztalhatják a vásárlók. A Getit multipack tömege 270 grammról 210 grammra csökkent, ami 22,2 százalékos visszaesés. Nagyobb csökkenés látható a Race multipack és a Peanut Bits multipack esetében is: mindkét termék 300 gramm helyett már csak 228 grammos kiszerelésben kapható (-24 százalék).
Kisebb Riska tejföl
A tejtermékeknél is megjelent a jelenség. A Riska tejföl 20% laktózmentes korábbi 850 grammos kiszerelése 800 grammra csökkent, ami 5,9 százalékos változás. A termék esetében a bejelentő és a gyártó is az Alföldi Tej Kft.
Kevesebb pelenka a csomagban
A Pretty Baby nadrágpelenka esetében a darabszám 64-ről 42-re esett vissza, ami 34,4 százalékos csökkentést jelent. Ezt a Spar jelentette be.
|Méretcsökkenés december elején
|Termék
|Bejelentő
|Mértékegység
|Korábbi méret
|Új méret
|Változás (%)
|Milka Húsvéti Oreo vegyes csomag
|Mondelez Hungária Kft.
|gramm
|224
|212
|-5,40%
|Milka Húsvéti vegyes csomag
|Mondelez Hungária Kft.
|gramm
|126
|121
|-4,00%
|Getit Multipack
|ALDI Magyarország
|gramm
|270
|210
|-22,20%
|Race Multipack
|ALDI Magyarország
|gramm
|300
|228
|-24,00%
|Peanut Bits Multipack
|ALDI Magyarország
|gramm
|300
|228
|-24,00%
|Riska tejföl 20% Laktózmentes
|Alföldi Tej Kft.
|gramm
|850
|800
|-5,90%
|PRETTY BABY NADRÁGPELENKA
|Spar Magyarország Kereskedelmi Kft.
|darab
|64
|42
|-34,40%
|Forrás: NKFH
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
