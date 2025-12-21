  • Megjelenítés
Még itt sincs karácsony, de már húsvéti édességek mentek össze
Gazdaság

Még itt sincs karácsony, de már húsvéti édességek mentek össze

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Újabb zsugorodó termékek jelentek meg a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság oldalán. Ebből már karácsony előtt kiderül, hogy lesz olyan húsvéti Milka csoki, amely a korábbinál kisebb kiszerelésben kerül a polcokra.

Decemberben ismét több árucikk csomagolási mérete csökkent a boltokban. Az ilyen „összemenő” termékekről azért érhetők el adatok, mert a jogszabály kötelezi a gyártókat és forgalmazókat, hogy bejelentsék a változást a hatóságoknak. A rendelkezés azokra az előrecsomagolt árukra vonatkozik, amelyeket 2020. január 1. és 2023. július 1. között helyeztek forgalomba, és jelenleg olyan kereskedésekben árulnak, amelyek éves bevétele meghaladja az 1 milliárd forintot. Emellett az üzleteknek a vásárlók felé is egyértelműen jelezniük kell, ha egy termék kiszerelése kisebb lett. Csak egyetlen kivétel van: ha a bolt a kisebb változattal párhuzamosan legalább fél évig árusítja az eredeti, nagyobb kiszerelést is.

A szabályozás célja a rejtett áremelések visszaszorítása, vagyis hogy a fogyasztók könnyebben észrevegyék, ha egy megszokott termék mennyisége néhány százalékkal csökken. Például egy mosókapszulás terméknél elsőre nem feltűnő, ha a korábbi 31 darab helyett már csak 30, vagy 24 helyett 22 darab kerül a dobozba. Ugyanakkor egy nagyobb, például 20 százalékos csökkentés már lehet egy átgondolt üzleti lépés, és nem feltétlenül számít trükközésnek. Az egyik ok az lehet, hogy a gyártók elérjék azt a "ár pontot", amelyet a vásárlók az adott termékért még kifizetnek.

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a hatóságok nem közlik a termékek árait, így nem lehet pontosan látni, miként módosult az egyes áruk egységára.

Elméletileg előfordulhat, hogy a kiszerelés csökkenésével arányosan mérséklődik az ár is, bár a gyakorlatban a „zsugorítás” nem erről híres.

Még több Gazdaság

Floridában folynak a tárgyalások az oroszokkal – Háborús híreink vasárnap

Tömegek indultak meg karácsony előtt: több magyarországi autópályán is megbénult a forgalom

Amikor már az erős forint sem segít: miért kellett megint lazítani a nagy célon?

A Portfolio nemrég interjút készített a Nestlé vezérével, ahol szintén szóba került a zsugorítás, mint jelenség.

Kapcsolódó cikkünk

Nestlé-vezér: Jobb lenne kiszámíthatóbb működési környezet

Húsvéti édességek

A Mondelez Hungária Kft. több húsvéti Milka-termék esetében is csökkentette a kiszerelést. A Milka Húsvéti Oreo vegyes csomag grammra mért tömege 224 grammról 212 grammra esett vissza (-5,4 százalék). Ennél valamivel kisebb mértékű a változás a Milka Húsvéti vegyes csomagnál, ahol 126 gramm helyett már csak 121 grammos a csomag (- 4 százalék).

A Milka nem először szerepel a zsugorinflációs jelentésekben. Még februárban írtunk arról, hogy több táblás csokoládéjuk mérete csökken. Nyáron a Milka Favourites és a Party Mix tömege lett kisebb, de amikor szeptemberben azt szedtük össze, hogy a szaloncukrok mérete hogyan változik, ott is szerepeltek Milka termékek. Szintén idei hír, hogy a német fogyasztóvédelmi szövetség beperelte a Mondelezt, mert a Milka csokoládék mérete észrevétlenül csökkent, miközben az árak emelkedtek.

Kapcsolódó cikkünk

Durva változás jön karácsonykor: ennyivel lesznek kisebbek a szaloncukrok

Beperelték a Milkát a zsugorítás miatt

Csak figyelmesen a boltokban: 10 százalékkal lett kisebb két kedvelt Milka csokoládé

Megjött a szomorú hír: összemegy hét népszerű táblás Milka csokoládé

Kisebb csokik az Aldiban

A Milkákon kívül volt pár más termék is, amelynek a méretcsökkenése az elmúlt napokban jelent meg a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság oldalán. Az Aldi kínálatában megjelenő, a Krüger Austria GmbH által gyártott édesség-multipackeknél szintén ezt tapasztalhatják a vásárlók. A Getit multipack tömege 270 grammról 210 grammra csökkent, ami 22,2 százalékos visszaesés. Nagyobb csökkenés látható a Race multipack és a Peanut Bits multipack esetében is: mindkét termék 300 gramm helyett már csak 228 grammos kiszerelésben kapható (-24 százalék).

Kisebb Riska tejföl

A tejtermékeknél is megjelent a jelenség. A Riska tejföl 20% laktózmentes korábbi 850 grammos kiszerelése 800 grammra csökkent, ami 5,9 százalékos változás. A termék esetében a bejelentő és a gyártó is az Alföldi Tej Kft.

Kevesebb pelenka a csomagban

A Pretty Baby nadrágpelenka esetében a darabszám 64-ről 42-re esett vissza, ami 34,4 százalékos csökkentést jelent. Ezt a Spar jelentette be.

Méretcsökkenés december elején
Termék Bejelentő Mértékegység Korábbi méret Új méret Változás (%)
Milka Húsvéti Oreo vegyes csomag Mondelez Hungária Kft. gramm 224 212 -5,40%
Milka Húsvéti vegyes csomag Mondelez Hungária Kft. gramm 126 121 -4,00%
Getit Multipack ALDI Magyarország gramm 270 210 -22,20%
Race Multipack ALDI Magyarország gramm 300 228 -24,00%
Peanut Bits Multipack ALDI Magyarország gramm 300 228 -24,00%
Riska tejföl 20% Laktózmentes Alföldi Tej Kft. gramm 850 800 -5,90%
PRETTY BABY NADRÁGPELENKA  Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. darab 64 42 -34,40%
          Forrás: NKFH
Kapcsolódó cikkünk

Meglepetés érheti a tea- és háztartásikeksz-vásárlókat

Zsugorinfláció: tömegesen mennek össze mosóporok és öblítők a boltokban

Húsvéti zsugorinfláció: lebukott több gyártó és kiskereskedő

Elérte a Nutellát is, amitől minden magyar tartott

Sokaknak fájhat az újabb zsugorodás a boltokban

Zsugorinfláció: újabb döntést hozott a kormány

Megjött a kormány 1,9 milliárdos ajándéka, de mi állhat emögött?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

KonyhaKontrolling

A jövőtervezés felesleges?

Egy valamit biztosan megtanulhattunk a történelemből: azok, akik a jövőt akarják megjósolni, mindig tévednek. Hogy hogyan és mennyire, az változó, de az garantált, hogy hatalmas hibát fogunk e

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Olajfúrótornyot találtak el az ukrán drónok, ma folytatódnak a béketárgyalások - Háborús híreink szombaton
Elárulta Zelenszkij: Amerika új szintre emelné a béketárgyalásokat – Ezen múlik, hogy megvalósuljon
Franciaországban megtörtént, amitől mindenki tartott: speciális eljárással mentik a költségvetést
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility