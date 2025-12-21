Még itt sincs karácsony, de már húsvéti édességek mentek össze

Újabb zsugorodó termékek jelentek meg a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság oldalán. Ebből már karácsony előtt kiderül, hogy lesz olyan húsvéti Milka csoki, amely a korábbinál kisebb kiszerelésben kerül a polcokra.

Decemberben ismét több árucikk csomagolási mérete csökkent a boltokban. Az ilyen „összemenő” termékekről azért érhetők el adatok, mert a jogszabály kötelezi a gyártókat és forgalmazókat, hogy bejelentsék a változást a hatóságoknak. A rendelkezés azokra az előrecsomagolt árukra vonatkozik, amelyeket 2020. január 1. és 2023. július 1. között helyeztek forgalomba, és jelenleg olyan kereskedésekben árulnak, amelyek éves bevétele meghaladja az 1 milliárd forintot. Emellett az üzleteknek a vásárlók felé is egyértelműen jelezniük kell, ha egy termék kiszerelése kisebb lett. Csak egyetlen kivétel van: ha a bolt a kisebb változattal párhuzamosan legalább fél évig árusítja az eredeti, nagyobb kiszerelést is.

A szabályozás célja a rejtett áremelések visszaszorítása, vagyis hogy a fogyasztók könnyebben észrevegyék, ha egy megszokott termék mennyisége néhány százalékkal csökken. Például egy mosókapszulás terméknél elsőre nem feltűnő, ha a korábbi 31 darab helyett már csak 30, vagy 24 helyett 22 darab kerül a dobozba. Ugyanakkor egy nagyobb, például 20 százalékos csökkentés már lehet egy átgondolt üzleti lépés, és nem feltétlenül számít trükközésnek. Az egyik ok az lehet, hogy a gyártók elérjék azt a "ár pontot", amelyet a vásárlók az adott termékért még kifizetnek.

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a hatóságok nem közlik a termékek árait, így nem lehet pontosan látni, miként módosult az egyes áruk egységára.

Elméletileg előfordulhat, hogy a kiszerelés csökkenésével arányosan mérséklődik az ár is, bár a gyakorlatban a „zsugorítás” nem erről híres.

A Portfolio nemrég interjút készített a Nestlé vezérével, ahol szintén szóba került a zsugorítás, mint jelenség.

Húsvéti édességek

A Mondelez Hungária Kft. több húsvéti Milka-termék esetében is csökkentette a kiszerelést. A Milka Húsvéti Oreo vegyes csomag grammra mért tömege 224 grammról 212 grammra esett vissza (-5,4 százalék). Ennél valamivel kisebb mértékű a változás a Milka Húsvéti vegyes csomagnál, ahol 126 gramm helyett már csak 121 grammos a csomag (- 4 százalék).

A Milka nem először szerepel a zsugorinflációs jelentésekben. Még februárban írtunk arról, hogy több táblás csokoládéjuk mérete csökken. Nyáron a Milka Favourites és a Party Mix tömege lett kisebb, de amikor szeptemberben azt szedtük össze, hogy a szaloncukrok mérete hogyan változik, ott is szerepeltek Milka termékek. Szintén idei hír, hogy a német fogyasztóvédelmi szövetség beperelte a Mondelezt, mert a Milka csokoládék mérete észrevétlenül csökkent, miközben az árak emelkedtek.

Kisebb csokik az Aldiban

A Milkákon kívül volt pár más termék is, amelynek a méretcsökkenése az elmúlt napokban jelent meg a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság oldalán. Az Aldi kínálatában megjelenő, a Krüger Austria GmbH által gyártott édesség-multipackeknél szintén ezt tapasztalhatják a vásárlók. A Getit multipack tömege 270 grammról 210 grammra csökkent, ami 22,2 százalékos visszaesés. Nagyobb csökkenés látható a Race multipack és a Peanut Bits multipack esetében is: mindkét termék 300 gramm helyett már csak 228 grammos kiszerelésben kapható (-24 százalék).

Kisebb Riska tejföl

A tejtermékeknél is megjelent a jelenség. A Riska tejföl 20% laktózmentes korábbi 850 grammos kiszerelése 800 grammra csökkent, ami 5,9 százalékos változás. A termék esetében a bejelentő és a gyártó is az Alföldi Tej Kft.

Kevesebb pelenka a csomagban

A Pretty Baby nadrágpelenka esetében a darabszám 64-ről 42-re esett vissza, ami 34,4 százalékos csökkentést jelent. Ezt a Spar jelentette be.

Méretcsökkenés december elején Termék Bejelentő Mértékegység Korábbi méret Új méret Változás (%) Milka Húsvéti Oreo vegyes csomag Mondelez Hungária Kft. gramm 224 212 -5,40% Milka Húsvéti vegyes csomag Mondelez Hungária Kft. gramm 126 121 -4,00% Getit Multipack ALDI Magyarország gramm 270 210 -22,20% Race Multipack ALDI Magyarország gramm 300 228 -24,00% Peanut Bits Multipack ALDI Magyarország gramm 300 228 -24,00% Riska tejföl 20% Laktózmentes Alföldi Tej Kft. gramm 850 800 -5,90% PRETTY BABY NADRÁGPELENKA Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. darab 64 42 -34,40% Forrás: NKFH

