  • Megjelenítés
Meghibásodott egy biztosítóberendezés Prágában, itthon is érezni fogjuk
Gazdaság

Meghibásodott egy biztosítóberendezés Prágában, itthon is érezni fogjuk

Portfolio
60-120 perces késésekkel kell számolni a Prága és Pozsony felől érkező nemzetközi vonatoknál – írja a Mávinform.

A cseh vasúttársaság tájékoztatása szerint – prágai biztosítóberendezési hiba miatt – a Prága, Pozsony felől érkező Metropolitan EuroCityk és várhatóan a Hungária EuroCity (EC 175) is jelentős, 60-120 perces késéssel közlekednek vasárnap estig

– írta a magyar vasúttársaság.

Hozzátették, emiatt a magyarországi, Szob és Budapest közötti szakaszukon is jelentős késésekre, változásokra kell számítani.

Címlapkép forrása: Milan Jaros/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

KonyhaKontrolling

A jövőtervezés felesleges?

Egy valamit biztosan megtanulhattunk a történelemből: azok, akik a jövőt akarják megjósolni, mindig tévednek. Hogy hogyan és mennyire, az változó, de az garantált, hogy hatalmas hibát fogunk e

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Titkos hírszerzési jelentés szivárgott ki: Putyin valódi tervei sokkal nagyobbak, mint gondoltuk
Amikor már az erős forint sem segít: miért kellett megint lazítani a nagy célon?
Franciaországban megtörtént, amitől mindenki tartott: speciális eljárással mentik a költségvetést
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility