Meghibásodott egy biztosítóberendezés Prágában, itthon is érezni fogjuk

A cseh vasúttársaság tájékoztatása szerint – prágai biztosítóberendezési hiba miatt – a Prága, Pozsony felől érkező Metropolitan EuroCityk és várhatóan a Hungária EuroCity (EC 175) is jelentős, 60-120 perces késéssel közlekednek vasárnap estig

– írta a magyar vasúttársaság.

Hozzátették, emiatt a magyarországi, Szob és Budapest közötti szakaszukon is jelentős késésekre, változásokra kell számítani.

Címlapkép forrása: Milan Jaros/Bloomberg via Getty Images