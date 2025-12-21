  • Megjelenítés
Összeomlott az áramellátás a nyugati parti nagyvárosban
Összeomlott az áramellátás a nyugati parti nagyvárosban

Portfolio
San Franciscóban mintegy 130 ezer fogyasztót érintő, kiterjedt áramszünet bénította meg szombaton a nagyjából 800 ezres város jelentős részét – közölte az áramszolgáltató Pacific Gas and Electric Company (PG&E).

A PG&E tájékoztatása szerint vasárnap reggel fél nyolcra körülbelül 110 ezer háztartásban sikerült helyreállítani az áramellátást. A szerelők azóta is dolgoznak azon, hogy a fennmaradó, mintegy 21 ezer érintett fogyasztónál is visszatérjen az elektromos szolgáltatás. A közlemény szerint sem a dolgozók, sem a lakosság körében nem történt sérülés.

Az áramszünet közlekedési fennakadásokat okozott, és több üzlet ideiglenesen bezárni kényszerült.

San Francisco katasztrófavédelmi hivatala a közösségi médiában arra kérte a lakosokat, hogy csak életveszély esetén hívják a segélyhívót, és lehetőleg kerüljék a felesleges utazást.

A hatóság felhívta a figyelmet arra is, hogy a nem működő jelzőlámpákat négyirányú útkereszteződésként, úgynevezett négyirányú stopként kezeljék az autósok. A katasztrófavédelem azt javasolta a Reuters hírügynökség szerint, hogy a lakosok tartsák zárva a hűtőszekrényeket és a fagyasztókat, valamint kapcsolják ki a nagyobb háztartási gépeket, hogy megelőzzék az újrainduláskor várható feszültséglökések okozta károkat.

Címlapképünk illusztráció: Komp közlekedik a Golden Gate függőhídnak a ködtakaró fölé emelkedő főtartója közelében, a kaliforniai Marin megyében levő San Francisco-öbölben 2017. augusztus 1-jén. Forrása: MTI/EPA/JOHN G. MABANGLO

