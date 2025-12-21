Szenteste eldőlhet a nagy csata, van esély a havazásra

Összességében és általánosságban már az anomália-térképek is sok mindenről árulkodnak:
- Az átlagos környékén - nyugaton kicsit alatta, keleten felette - alakul a hőmérséklet, ami azt jelenti, hogy a mostanihoz képest hidegebb levegő érkezik.
- A csapadék térbeli eloszlása a ciklon és az anticiklon harcát tükrözi: észak, északkelet felé haladva inkább a magasnyomás peremén érkező hideg, száraz levegő "jöhet ki győztesen", szemben a délnyugati tájakkal, ahol jobban a légörvény, és az általa szállított nedves levegő fejtheti ki hatását.
Az intenzitásfüggő csapadék halmazállapotának valószínűségéről is szót ejtenek a meteorológusok. Szombathoz képest annyi a változás, hogy
a Dunántúlon egyre markánsabban jelenik meg a szilárd halmazállapot lehetősége.
Jó példa erre a zirci, vagy akár a szombathelyi ábra, amelyeken nem csak a csapadék esélye, hanem a szilárd halmazállapot valószínűsége is növekedett - állapítják meg.
Fontos kiemelni, hogy nüanszokon múlik az, hogy végül a csapadék valójában milyen formában érkezik, ha havazik, az megmarad-e, és így tovább.
Ezzel szemben északkeleten épp az ellenkezője látszik: csökkent a csapadék egzisztenciájának, azaz előfordulásának esélye. Mindez abból következik, hogy az anticiklon erősödött a modellekben, ezért jobban kiszorítja a ciklon nedves légtömegét.
Összegezve az mondható el, hogy
nagy lesz a csata a nedves, enyhe és a száraz, hideg levegő között, pont a Kárpát-medence fölött lesz ennek a két légtömegnek a keveredési zónája.
Ami biztosnak tűnik: megélénkül, északkeleten meg is erősödik a szél, felszakad a hidegpárna, a jövő hét vége felé pedig megérkezik a szárazabb, hidegebb levegő. A kettő között pedig elsősorban hazánk délnyugati felén várható csapadék, néhol jelentősebb mennyiség. A hegyekben, illetve nyugat felé haladva nagyobb annak a valószínűsége, hogy az esőt havas eső, havazás váltja szenteste napján.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Darek Delmanowicz
Zelenszkij bejelentette, mi történik valójában Floridában a zárt ajtók mögött
Ütermtervről is szó van.
Ilyen támogatás még nem volt: 40 ezer család kaphat 2,5 millió forintnyi ingyenpénzt
100 milliárd forintot osztanak szét, az érintettek hamarosan levelet kapnak.
Összeomlott az áramellátás a nyugati parti nagyvárosban
Még mindig ezrek várják a megoldást
Trump fontos telefonhívást bonyolított le
Zajlanak a béketárgyalás előkészítési munkálatai.
Lángokban állt az egyik jármű a karambol után: leállt a forgalom a sztráda egy szakaszán
Kivonultak a tűzoltók.
Itt a hivatalos előrejelzés: jön a havas eső
Egyes helyeken.
Itt a fordulat előszele: szűk esztendők jönnek 2026-tól a világ több nagy gazdaságában
Pedig az idei jó teljesítmény minden kritikára rácáfolt.
Megszólalt a Kreml: nem javítják a megállapodás esélyeit az ukrán és európai javaslatok
Idén már nem fog egyeztetni Putyin és Trump.
Verizon Communications Inc. - elemzés
Az alacsony osztalékemelései miatt ritkán kerül be a Top 10-be, de a hozama jó, a chartja miatt pedig akár kereskedési célpont is lehet, tehát megnéztem.CégismertetőA Verizon Communications Inc
MARA Holdings - kereskedés
Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz
Februárban vége lehet az alapszámla ingyenességének?
Az alapszámla jelenleg nem csak a szolgáltatások meghatározott körét kínálja ingyen, hanem még számlavezetési díjat sem kell fizetni utána mindaddig, amíg az infláció tartósan 4% alá nem
A fokozódás szelleme járja be a világot - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok novemberi tanulmányai?
Az AI forradalom dübörög, Európa ébredezik, Amerika az identitására fókuszál, a közösségi cselekvőképesség komoly korlátai mindenütt jelentősek (államadósság, a globális kormányzás
Szenteste a magyar termőföldpiac is újjászületik
Karácsonyi ajándékot kapnak a pénzügyi befektetők - december 24-től megszűnik a legfontosabb akadály a befektetési célú földvásárlók előtt! Nem akartam hinni a fülemnek, mikor a... The po
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Fogadjunk! Arra, hogy Trump megdönti Madurot...
Zentuccio sokat írt már Venezueláról, most a legfrissebb fejleményekre reagál: Donald Trump Nicolás Maduro rendszerének megdöntésére készülhet. És ami Zentucciót is meglepi: teljesen egyeté
A kutyák forradalmasíthatják a pandémiás tesztelést
A szaglókutyák gyorsabbak, hatékonyabbak, mint az egyszer használatos COVID-tesztek, így egy új kutatás szerint optimálisabb megoldást is jelenthetnek a betegség diganosztiz
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.
Akvizíció akvizíció után: így épít biztosítói stratégiát a Waberer’s
Árérzékeny fogyasztók és lakáspiaci felfordulás jellemezte az évet.