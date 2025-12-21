Szenteste eldőlhet a nagy csata, van esély a havazásra

Egy délnyugatra lévő ciklon és egy anticiklon lesz hatással Magyarország időjárásra a jövő héten és a HungaroMet vasárnap azt is közölte, hogy mi várható. Mindez azért is érdekes, mert most még jobban látható, hogy lesz-e havazás hazánkban a következő napokban, vagyis hogy fehér lesz-e a karácsony és az ünnepi napok.

Összességében és általánosságban már az anomália-térképek is sok mindenről árulkodnak:

Az átlagos környékén - nyugaton kicsit alatta, keleten felette - alakul a hőmérséklet, ami azt jelenti, hogy a mostanihoz képest hidegebb levegő érkezik.

A csapadék térbeli eloszlása a ciklon és az anticiklon harcát tükrözi: észak, északkelet felé haladva inkább a magasnyomás peremén érkező hideg, száraz levegő "jöhet ki győztesen", szemben a délnyugati tájakkal, ahol jobban a légörvény, és az általa szállított nedves levegő fejtheti ki hatását.

Az intenzitásfüggő csapadék halmazállapotának valószínűségéről is szót ejtenek a meteorológusok. Szombathoz képest annyi a változás, hogy

a Dunántúlon egyre markánsabban jelenik meg a szilárd halmazállapot lehetősége.

Jó példa erre a zirci, vagy akár a szombathelyi ábra, amelyeken nem csak a csapadék esélye, hanem a szilárd halmazállapot valószínűsége is növekedett - állapítják meg.

Forrás: HungaroMet

Fontos kiemelni, hogy nüanszokon múlik az, hogy végül a csapadék valójában milyen formában érkezik, ha havazik, az megmarad-e, és így tovább.

Ezzel szemben északkeleten épp az ellenkezője látszik: csökkent a csapadék egzisztenciájának, azaz előfordulásának esélye. Mindez abból következik, hogy az anticiklon erősödött a modellekben, ezért jobban kiszorítja a ciklon nedves légtömegét.

Összegezve az mondható el, hogy

nagy lesz a csata a nedves, enyhe és a száraz, hideg levegő között, pont a Kárpát-medence fölött lesz ennek a két légtömegnek a keveredési zónája.

Ami biztosnak tűnik: megélénkül, északkeleten meg is erősödik a szél, felszakad a hidegpárna, a jövő hét vége felé pedig megérkezik a szárazabb, hidegebb levegő. A kettő között pedig elsősorban hazánk délnyugati felén várható csapadék, néhol jelentősebb mennyiség. A hegyekben, illetve nyugat felé haladva nagyobb annak a valószínűsége, hogy az esőt havas eső, havazás váltja szenteste napján.

