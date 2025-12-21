Vészjósló figyelmeztetés: visszafordíthatatlan folyamatok indultak el a Föld klímarendszerében

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Éghajlati billenőelemek, billenőpontok, fordulópontok – olyan fogalmak, amelyekkel egyre többször találkozhatunk ismeretterjesztő és tudományos szakcikkekben is, de a politikusok és a döntéshozók figyelmét nemigen kelti fel, hiszen elintézik azzal a profán kiszólással, hogy „köztudott, hogy az időjárás változik”. Pedig ezen fogalmakkal kapcsolatos folyamatok óriási hatással lehetnek az emberiségre. Egy olyan kritikus küszöböt képzeljünk el az éghajlati rendszerben, amelynek átlépése után egy nagyobb térségben hirtelen, visszafordíthatatlan és akár önmagát erősítő változások indulnak el: például megváltozik a monszun India térségében vagy leáll a Golf-áramlat.

Timothy Lenton és szerzőtársai 2008-ban mutatták be Tipping elements in the Earth's climate system című tanulmányukat, amely az egyik első tudományos megközelítés arról, hogy a Föld rendszerének egyes makrorendszerei átléphetnek egy billenőpontot a globális felmelegedés hatására. Már akkor világosan látták – többek között – a grönlandi jégtakaró, a nyugat-antarktiszi jégtakaró, az atlanti meridionális óceáni áramlat (AMOC), az Amazonas esőerdő, az indiai monszun, az északi boreális erdők vagy az örök fagy (permafrost) olvadásának az éghajlatváltozás hatására történő lehetséges hirtelen megváltozását. A kutatók szerint azóta egyre több veszélyeztetett billenőelem derül ki.

Az éghajlati rendszer potenciálisan releváns billenőelemeinek térképe (Forrás: pnas.org)

A szerzők meghatározták a „billenőelem” fogalmát, amelyen a Föld rendszerének azon alrendszereit értik, amelyek legalább szubkontinentális léptékűek, és amelyek – bizonyos körülmények között – kis hatások (perturbációk) bekövetkezése esetén egy minőségileg eltérő új állapotba kapcsolhatnak át.

A „billenési pont” (tipping point) az a megfelelő kritikus pont, amely kényszer (erő) hatására és a rendszer saját tulajdonságából adódóan alakul ki, és amely után a rendszer jövőbeli állapota minőségileg megváltozik. Ezeknek a közelgő fordulópontoknak a korai előrejelzése rendkívül nehéz feladat.

Jégtakaró és korallzátony

A billenőelemek eredeti azonosítása óta jelentős előrelépés történt a tudományos ismeretekben a paleoklimatikus megfigyelések és modellalapú vizsgálatok révén. Az elemzések további billenőelemeket javasoltak (pl. a kelet-antarktiszi jégtakaró egyes részeit), és mások (pl. az északi-sarki nyári tengeri jég) állapotára hívták fel a figyelmet. A megfigyelések kimutatták, hogy a nyugat-antarktiszi jégtakaró egyes részei már átléphették a billenőpontot. A grönlandi jégtakaró, az atlanti meridionális óceáni áramlat és az amazonasi esőerdő destabilizálódásának potenciális korai figyelmeztető jeleit észlelték. Több hirtelen eltolódást találtak a klímamodellekben.

A legújabb kutatások szerint akár 15 billenőelem is aktív jelenleg.

Ezért időszerű szintetizálni ezt az új tudást, hogy a potenciális billenőelemek és klíma-billenőpontok (CTP, climate tipping points) küszöbértékeinek felülvizsgált rövid listája elkészülhessen.

Az eddig megismert éghajlati alrendszerekben a billenőpontok egy jól meghatározott, kritikus kényszerparaméter-küszöbnél fordulnak elő, akár a rendszerállapot egyetlen, domináns pozitív visszacsatolásának destabilizációja miatt. Azonban például a tengeráramlásoknál a más alrendszerekhez való kapcsolódás, a további visszacsatolások és a térbeli heterogenitás elősegítheti az áramlások további kis amplitúdójú, hirtelen átrendeződését, ami a kritikus küszöbnél alacsonyabb, ún. közbenső billenőpontok kialakulásához vezethet, amelyekből dominószerű következményeként juthat el a rendszer a billenőpontig.

Kutatási eredmények azt mutatják, hogy egy globális óceánmodellben a már említett teljes atlanti meridionális óceáni áramlási rendszer, és ennek részeként a Golf-áramlás esetleges összeomlását is – válaszul az olvadékvíz lassú és fokozatos növekedésére – „közbenső billenőpontok” (ITP) előzik meg. Jóval az összeomlás előtt különböző hirtelen, minőségi változások következnek be az AMOC variabilitásában. Ezek a közbenső fordulópontok több stabil keringési állapot közötti átmenetek. És ha ezeket pontosabban tudnánk mérni, akkor nagyobb esély lenne arra, hogy lássuk, mikor következhet be a változás, azaz az AMOC jelentős lassulása és leállása.

Nagyon valószínű, hogy a számtalan visszacsatolásokkal rendelkező föld-légkör-óceán együttesén belül létrejövő akár kisebb kényszerek okozhatnak nagy változásokat, amelyek aztán néhány száz, vagy ezer év alatt „helyre jönnek”, ezek geológiai léptékkel nézve apró háborgások. Ugyanakkor a végletekig összekapcsolt, egymástól erősen függő jelenkori emberi társadalom szempontjából még a néhányszor tízéves változás is óriási gazdasági-társadalmi káoszt és népességcsökkenést okozhat.

A korallzátony-ökoszisztémák degradációja, amit a globális hőmérséklet megemelkedése, valamint az óceánok savasodása okoz, azt jelzi, hogy a Föld elérte az egyik éghajlati „billenőpontot”, állítják a kutatók egy friss, a Nature-ben megjelent elemzésükben.

Az óceánok savasodása már számos óceánfajt érint, különösen az olyan organizmusokat, mint az osztriga és a korallok, amelyek kemény héjakat és csontvázakat készítenek a tengervízből származó kalcium és karbonát kombinálásával. A savasodás növekedése pedig a növekvő szén-dioxid-kibocsátás által okozott extra elnyelődés terméke a tengerekben. Az óceánok savasodásának növekedésével azonban a rendelkezésre álló karbonátionok kötődnek a felesleges hidrogénhez, ami kevesebb karbonátiont eredményez a meszesedő szervezetek számára héjuk, csontvázuk és egyéb kalcium-karbonát szerkezeteik felépítéséhez és fenntartásához. Ha a pH túl alacsony lesz, a héjak és a csontvázak akár fel is oldódhatnak.

Igazából annyit mindképpen fontos tudatosítani, hogy ezek a változások nem visszafordíthatók és valódi katasztrófajellegű következményei vannak. Bár a kutatók egyre inkább tisztában vannak azzal, hogy ezek be fognak következni, ha minden környezeti terhelés úgy megy tovább ahogy eddig, de nem biztosak a korai bekövetkezési valószínűségükben: ezért is nehéz és nehezen kommunikálható ez a téma.

A Nature szemléz egy ide vonatkozó jelentést, amelyben a szerzők állítják, hogy

az üvegházhatású gázok kibocsátásának gyors csökkentése nélkül a Föld más rendszerei is (mint például az amazonasi esőerdők pusztulása), hamarosan elérik azokat a küszöböket, billenőpontokat, amelyeket visszafordíthatatlan, mélyreható változások követnek.

Vannak pozitív billenőpontok is

A jelentés kitér az ún. pozitív billenőpontokra is – közülük néhány, mint például a nap- és szélenergiára való átállás –, amelyek számottevő előnyökkel is járhatnak a bolygó számára.

Rendelkezünk a tudással az éghajlati billenőpontok átlépésének megakadályozására

– mondja a jelentés politológus társszerzője, Manjana Milkoreit. „Amire szükségünk van, az egy olyan kormányzási forma, amely megfelel ezen kihívás természetének.”

De mit is jelentenek azok a „pozitív billentőpontok”? A Tim Lenton és Simon Sharpe szerzőpáros által a Climate Policy című szaklapban közölt tanulmánya lényegében arról szól, hogy a gazdaság egyre inkább egy összetett adaptív rendszernek felel meg, amelyet a folyamatot erősítő (pozitív) visszacsatolások és a kiegyenlítő (negatív) visszacsatolások bonyolult, sokváltozós nemlineáris rendszere alakít. Az ún. billenő kaszkádrendszert (közbenső billenőpontok), azaz az okok, okozatok, visszacsatolások láncolatát, a billenési pontok elérését lehet befolyásolni, akár lassítani, gyorsítani. A szerzők az elmúlt idők gazdaságtörténetéből és a közelmúltból is hoztak remek példákat a billenőpontokra, és az akkor kialakult visszacsatolások viszonyaira. Például a 2008-2009-es globális pénzügyi válság egy ún. felfelé skálázódó kaszkád mintáját követte a jelzáloghitel-válság következtében, ami a bankok és a biztosítók fizetésképtelenségét okozta. Mindez szinte pillanatok alatt globális hitelpiaci válsághoz vezetett, aminek következményei még ma is érezhetők. Előbbihez hasonló katasztrofális változásokhoz vezethet az ökoszisztémákban a felfelé skálázódó „trofikus kaszkádokban” (tápláléklánc-rendszerekben) egyetlen „kulcsfaj” eltávolítása vagy (újbóli) betelepítése.

A szerzők azt állítják, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos célok elérése érdekében pozitív kimenetelű billenési pontok és kaszkádok aktiválhatók, amelyek globális szinten gyors rendszerváltást eredményezhetnek az energia, a közlekedés, az építőipar, az ipar és a mezőgazdaság területén egyaránt.

Ha az adó- és támogatási politikák a tiszta technológiák befektetési megtérülését a fosszilisenergia-alapú technológiák küszöbértéke alá viszik, az kellően gyors dekarbonizációhoz, a gyors környezeti tisztulást beindító billenőponthoz vezethetnek. Azaz van mód, lehetőség ún. pozitív társadalmi-gazdasági billenőelemek aktiválására is, jóllehet ez még mindig lassan, ugyan növekvő, de még messze nem elegendő mértékben történik.

Mire elég a másfél fokos cél?

Több tudományos elemzés erősíti meg, hogy

a Föld már elhagyhatta a "biztonságos" éghajlati állapotot, amikor a hőmérséklet emelkedése meghaladta az 1°C-ot az ipari forradalmat megelőző időszakhoz képest.

A következtetésük az, hogy még a párizsi klímamegállapodás azon célja, hogy a felmelegedést jóval 2°C alatt, lehetőleg 1,5°C-ra korlátozza, nem elegendő a veszélyes fordulópontok elkerüléséhez. Az értékelés szerint a fordulópontok valószínűsége jelentősen megnő a "párizsi 1,5-2°C-os felmelegedésben", 2°C felett pedig még nagyobb kockázattal jár.

Az éghajlati billenőelemek elhelyezkedése a krioszférában (kék), a bioszférában (zöld) és az óceánban/légkörben (narancssárga), valamint a globális felmelegedés azon szintjei, amelyeknél a billenőpontok valószínűleg aktiválódnak. (Forrás: Science)

Úgy tűnik, hogy a változás egyre nagyobb sebességre kapcsol: a billenőpontok látható közelségben vannak. A társadalmat, gazdaságot érintő káros, extrém hatások, a geopolitikai feszültségek fokozódása egyre valószínűbb, és mintha a döntéshozók még mindig nem hinnének a szemüknek, pedig a billenőpontok után olyan radikális fordulatok következnek be, ahonnan nincs visszatérés egy korábbi állapotba.

A globális kockázatok különböző mértékű hőmérséklet-emelkedés esetén. (Forrás: Global Tipping Points)

Az idei – a brazíliai Belémben novemberben megrendezett – 30. globális klímacsúcsra (COP 30) készített jelentés sürgető figyelmeztetést fogalmaz meg: veszélyesen közel állunk több olyan kritikus fordulóponthoz is, amelyek katasztrofális, visszafordíthatatlan károkat okoznának az emberiségnek. A jelentés szerint

a világ már elérte az első éghajlati fordulópontot a melegvízi korallzátonyok széles körű pusztulásával (fehéredésével).

A 1,5°C-os globális felmelegedési küszöb átlépése a korábban gondoltnál is nagyobb veszélyt jelent. Az esőerdő széles körű pusztulása már 1,5°C-os felmelegedésnél (az alsó becslési tartomány szerint) is bekövetkezhet az éghajlatváltozás és az erdőirtás kombinációja miatt. Az Atlanti-óceán fő áramlati rendszere, az atlanti meridionális áramlás (AMOC) összeomlásának kockázata 2°C alatt is fennáll. Az elemzés szerint a világ a sarkvidéki jégtakarók visszafordíthatatlan olvadása és kulcsfontosságú óceáni áramlatok összeomlása szélén áll.

A fő konklúzió, hogy

minden tizedfok, amellyel több éven át meghaladjuk a 1,5°C-ot, növekvő kockázatot jelent.

Az idei klímacsúcson igazából nagy előre lépés nem történt, ezért sokkal inkább a pozitív technológiai és társadalmi billenőpontokban bízhatunk.

