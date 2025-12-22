75 év felett is fiatal maradhat az immunrendszer: amerikai kutatók elképesztő felfedezést tettek a máj átprogramozásával

Az életkor előrehaladtával az immunrendszer fokozatosan gyengül. Csökken a T-sejtek száma, lassabban reagálnak a kórokozókra, így nő a fertőzésekkel szembeni fogékonyság. Az MIT és a Broad Institute kutatói olyan módszert fejlesztettek ki, amellyel ideiglenesen átprogramozhatók a májsejtek, hogy támogassák a T-sejtek működését. A cél a tímusz – a T-sejtek érésének helyszíne – öregedéssel járó hanyatlásának ellensúlyozása. A kutatócsoport mRNS segítségével három olyan faktort juttatott be, amelyek jellemzően a T-sejtek túlélését segítik. Az idősebb egerek a kezelés után oltást követően nagyobb és változatosabb T-sejt-populációt termeltek, és a rákellenes immunterápiára is jobban reagáltak.
Ha helyre tudunk állítani egy olyan alapvető rendszert, mint az immunrendszer, talán segíthetünk abban, hogy az emberek hosszabb ideig maradjanak betegségmentesek
– mondta Csang Feng, a kutatás vezetője.
A tímusz, a szív előtt elhelyezkedő kis szerv kulcsszerepet játszik a T-sejtek fejlődésében. Citokineket és növekedési faktorokat választ ki, amelyek segítik a T-sejtek túlélését. A felnőttkor elejétől azonban a tímusz zsugorodni kezd, és körülbelül 75 éves korra lényegében működésképtelenné válik.
Ahogy öregszünk, az immunrendszer hanyatlásnak indul. Azt akartuk kitalálni, hogyan tarthatjuk fenn hosszabb ideig az immunvédelmet
– magyarázta Mirco Friedrich, a tanulmány első szerzője.
A korábbi kutatások elsősorban arra összpontosítottak, hogy a T-sejt-növekedési faktorokat közvetlenül a véráramba juttassák, ám ennek komoly mellékhatásai lehetnek. Az MIT csapata más megközelítést választott: a szervezetben ideiglenes "gyárat" akartak létrehozni, amely a tímusz által normálisan termelt jeleket állítja elő.
A helyszínnek a májat választották, több okból is. Idős korban is nagy kapacitással rendelkezik fehérjék termelésére, viszonylag könnyű mRNS-t bejuttatni a sejtjeibe, és minden keringő vér – így a T-sejtek is – áthalad rajta. A kutatók három, a T-sejtek éréséhez fontos jelmolekulát – DLL1-et, FLT-3-at és IL-7-et – kódoltak mRNS-szekvenciákba, amelyeket lipid nanorészecskékkel juttattak be a májsejtekbe. Az injekciót 18 hónapos egereknek adták, ami nagyjából az ember ötvenes éveinek felel meg. Mivel az mRNS rövid életű, a kezelést négy héten át többször is megismételték. A kezelés után a T-sejt-populáció jelentősen megnőtt. Amikor az egereket ovalbuminnal oltották be, a kezelt állatok citotoxikus T-sejtjeinek száma a kezeletlen társaikhoz képest nagyjából a kétszeresére emelkedett.
A módszer a rákellenes immunterápiát is hatékonyabbá tette.
Azoknál az egereknél, amelyek mRNS-kezelést kaptak, majd daganattal oltották be őket, és immun-ellenőrzőpont-gátlóval kezelték őket, a túlélési arány és az élettartam egyaránt jelentősen meghaladta a csak gyógyszert kapó állatokét. A kutatók megállapították, hogy a kívánt hatás eléréséhez mindhárom faktor együttes jelenlétére szükség van. A következő lépésben más állatmodelleken is tesztelik a kezelést, és további jelmolekulákat keresnek, amelyek tovább erősíthetik az immunrendszer működését.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
