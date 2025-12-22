Döntött a bíróság Van Gogh híres festményének ügyében

Elutasította egy amerikai bíróság Paul von Mendelssohn-Bartholdy örököseinek keresetét, amelyet Vincent Van Gogh Napraforgók című vásznának restitúciója ügyében nyújtottak be Chicagóban. A páratlan értékű mű jelenleg egy japán múzeumban van, a hajdani bankár leszármazottjai állítják, a náci idők alatt kényszereladás történt, így a kép további piaci útja törvényellenes volt.

Az ügy felperesei jóhiszeműségre hivatkoznak, de az igazukat kereső Mendelssohn-család helyzetét nehezíti, hogy a tengerentúli jog szerint csak speciális esetekben fogadják be magánszemélyek keresetét külföldi intézmények ellen. A kivételek között olyan tevékenységeket sorol a törvény, amelyek „direkt hatással” vannak a pert befogadó állam üzleti életére, vagy terrorizmussal kapcsolatosak.

Számtalan hasonló per húzódik érdemi döntés nélkül évtizedek óta Amerikában, rendszerint „illetékesség” hiányára, vagy a Foreign Sovereign Immunities Act (“FSIA”) törvényre hivatkozva utasítják el a kérelmeket, különösen, ha az alperes bármely idegen állam, vagy állami szervezet, így az utóbbiak egyfajta védettséget, érinthetetlenséget élveznek a legtöbb ügyben.

Van Gogh (egyik) Napraforgók című képe 1987 óta Tokióban van, jelenleg a Sompo Múzeumban látható.