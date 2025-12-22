Japánnak „szabad keze” van, ha a jen mozgása elszakad a fundamentumokról

Japánnak „szabad keze” van, hogy merész lépéseket tegyen azokkal a devizamozgásokkal szemben, amelyek nincsenek összhangban a fundamentumokkal
– mondta Satsuki Katayama pénzügyminiszter, eddigi legerősebb figyelmeztetésében a spekulánsok felé, miután a jen a kamatemelés ellenére is gyengült.
„A mozgások egyértelműen nem a fundamentumokkal voltak összhangban, hanem inkább spekulatívak” – mondta Katayama a Bloombergnek adott hétfői interjúban, a pénteki hirtelen jengyengülésre utalva. „Az ilyen mozgásokkal szemben világossá tettük, hogy határozott lépéseket fogunk tenni – ahogy az a japán–amerikai pénzügyminiszteri közös nyilatkozatban is szerepel” – tette hozzá.
Katayama megjegyzései után a japán deviza erősödött, rövid időre 157 jen/dollár alá is benézve.
Bár utalást tett a közvetlen devizapiaci intervenció lehetőségére, a pénzügyminiszter arról is beszélt, hogy rövid távon romolhat Japán pénzügyi helyzete, miközben Sanae Takaichi miniszterelnök kormánya erősebb gazdasági növekedést igyekszik elérni – ez egy másik kulcstéma a befektetők számára.
Katayama megszólalása közepette ismét felerősödtek a találgatások, hogy minisztériuma beavatkozhat a devizapiacon, miután a jen gyengült annak ellenére, hogy
a Bank of Japan egy erősen előre jelzett lépéssel a hitelköltségeket 30 éves csúcsra emelte.
Kazuo Ueda, a BOJ kormányzója a döntést követő tájékoztatón tett megjegyzéseivel hozzájárult a deviza eséséhez: néhány piaci szereplő csalódott volt, mert Ueda nem küldött erősebb üzenetet a további kamatemelések irányába.
A pénzügyminiszter amerikai közös nyilatkozatra tett hivatkozása arra utal, hogy Japán már hallgatólagos washingtoni „zöld jelzéssel” rendelkezhet, és szükség esetén további egyeztetés nélkül is léphet.
Katayama elődje, Katsunobu Kato és az amerikai pénzügyminiszter, Scott Bessent szeptemberben írta alá a devizákról szóló közös megállapodást. A nyilatkozat rögzíti a két ország elkötelezettségét amellett, hogy az árfolyamokat a piac határozza meg, ugyanakkor megerősíti: bizonyos körülmények között – például túlzott volatilitás idején – továbbra is van mozgástér az intervencióra.
„Ez azt jelenti, hogy szabad kezünk van” – fogalmazott Katayama.
A japán pénzügyminisztérium tavaly nagyjából 100 milliárd dollárt költött arra, hogy a devizapiacon támogassa a jent; a lépések a dollárral szembeni 160-as szint környékén történtek. A jen hétfő este 0,4%-kal erősebb volt, 157,13-on állt, ugyanakkor 2025-ben továbbra is a G10-országok devizái közül a legrosszabbul teljesítő a dollárral szemben.
Katayama nem kommentálta a jelenlegi árfolyamszinteket, és hozzátette: nincs konkrét küszöbérték arra, mi számít túlzott vagy rendezetlen mozgásnak.
„Minden helyzet más, ezért tévedés lenne azt várni, hogy minden alkalommal ugyanaz a minta ismétlődik” – mondta, arra utalva, hogy a minisztérium intervenciós stratégiája is változik. A korábbi vezető devizatisztviselő, Masato Kanda tavaly úgy fogalmazott: akár egy havi 10 jenes elmozdulás is túl gyorsnak számíthat.
„Mindig teljesen készen állunk” – mondta Katayama, amikor arról kérdezték, beavatkozhatnak-e a hatóságok a közelgő ünnepi időszakban, amikor a kereskedési forgalom várhatóan elvékonyodik.
A Takaichi-kormány több évre előre szóló növekedési programjával kapcsolatban Katayama azt mondta: a kormány pótköltségvetése és a készülő éves költségvetés is agresszív.
Helyi médiumok szerint az áprilisban induló költségvetési évre készülő büdzsé teljes mérete várhatóan rekord, 120 ezer milliárd jen (760 milliárd dollár) vagy annál is több lesz, szemben a jelenlegi pénzügyi év eredeti 115 ezer milliárd jenes költségvetésével.
Mindez azt követi, hogy Japán a múlt héten jóváhagyta Takaichi pótköltségvetését – a járványügyi korlátozások enyhítése óta a legnagyobbat. A 18,3 ezer milliárd jenes csomag olyan intézkedésekre tartalmaz forrásokat, mint az áremelkedések enyhítése vagy a biztonsági kiadások növelése, és 11,7 ezer milliárd jen plusz kötvénykibocsátást igényel.
Részben az államháztartással kapcsolatos aggodalmak miatt a japán 10 éves referenciahozam hétfőn 2,1%-ra emelkedett, ami 27 éves csúcs.
Katayama szerint az állami pénzügyek esetleges gyengülése csak átmeneti lesz.
Úgy véli, a következő egy-két évben megugorhat a beruházás, és nőhet az adóbevétel, ahogy a kormányzati költekezés élénkíti a gazdaságot.
„Az aktív fiskális politika felé váltva már a kezdetekkor tudtuk, hogy az első költségvetési évben romlani fognak bizonyos pénzügyi mutatók – de ez nem probléma” – mondta Katayama.
„10, 20, sőt 30 évet is eltöltöttünk úgy, hogy a gazdasági növekedés alig indult be, bármit is tettünk” – tette hozzá. „Így nincs értelme újra és újra ugyanazokat a dolgokat csinálni, mint korábban.”
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Lehet, hogy megtalálták a tudósok korunk népbetegségére a gyógyszert
Az NU-9 segíthet.
Japánnak „szabad keze” van, ha a jen mozgása elszakad a fundamentumokról
Általában intervenció előtt beszélnek így.
Közlekedési káosz Budapesten: megérkezett a kamionosok menete
Hatalmas dudaszó van a fővárosban.
100 milliárd eurós perselyből részesülhet az EU legtávolabbi szövetségese
Az innovációs forrásokhoz nyert hozzáférést az ázsiai hatalom.
Döntött a bíróság Van Gogh híres festményének ügyében
Az ítélet szerint a mű marad a japán múzeumnál.
Váltás a vállalati pénzügyekben: itt az OTP SingleMarket
Az újgenerációs online platformon gyorsabban és biztonságosan intézhetik pénzügyeiket az ügyfelek.
Putyin titkos terveiről szóltak a kiszivárgott jelentések, most megszólalt a Kreml
Peszkov szerint Moszkva nem akar háborút.
Történelmi rekordot döntött az orosz gázexport, miközben egy nagyhatalom teljesen kiszorult a piacról
Durva statisztika jött ki a héten.
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Mekkora nyugdíjra számíthatnak a magyarok 2026-ban?
Megjelent a jogszabály a 2026-os nyugdíjemelésről és a tizennegyedik havi nyugdíjról. De mégis mekkora jövedelemre számíthat egy átlagos idős a jövő évben? A mai napon a Magyar Közlönyben
Új EU-s rendelet a GDPR határokon átnyúló ügyekben való alkalmazásáról
December 12-én megjelent az EU hivatalos lapjában a GDPR végrehajtására vonatkozó további eljárási szabályok megállapításáról szóló rendelet (2025/2518) . A rendelet célja, hogy a hat
A dollár lett a világ beteg embere 2025-ben
Móricz Dániel, a HOLD befektetési igazgatója szerint az év sztorija az, hogy a dollár - amely klasszikusan a világ egyik legerősebb, legbiztonságosabb eszköze - borzasztó... The post A dollár l
Verizon Communications Inc. - elemzés
Az alacsony osztalékemelései miatt ritkán kerül be a Top 10-be, de a hozama jó, a chartja miatt pedig akár kereskedési célpont is lehet, tehát megnéztem.CégismertetőA Verizon Communications Inc
MARA Holdings - kereskedés
Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz
A fokozódás szelleme járja be a világot - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok novemberi tanulmányai?
Az AI forradalom dübörög, Európa ébredezik, Amerika az identitására fókuszál, a közösségi cselekvőképesség komoly korlátai mindenütt jelentősek (államadósság, a globális kormányzás
Szenteste a magyar termőföldpiac is újjászületik
Karácsonyi ajándékot kapnak a pénzügyi befektetők - december 24-től megszűnik a legfontosabb akadály a befektetési célú földvásárlók előtt! Nem akartam hinni a fülemnek, mikor a... The po
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.
Akvizíció akvizíció után: így épít biztosítói stratégiát a Waberer’s
Árérzékeny fogyasztók és lakáspiaci felfordulás jellemezte az évet.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.