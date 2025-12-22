Japánnak „szabad keze” van, ha a jen mozgása elszakad a fundamentumokról

Japán pénzügyminisztere, Satsuki Katayama a legerősebb eddigi üzenetét küldte a spekulánsoknak: ha a jen mozgása „nem áll összhangban a fundamentumokkal”, a hatóságok határozottan felléphetnek. A kijelentés után a jen erősödött, miközben a piac továbbra is az esetleges devizapiaci intervenciót és a Takaichi-kormány agresszív költségvetési pályáját figyeli.

Japánnak „szabad keze” van, hogy merész lépéseket tegyen azokkal a devizamozgásokkal szemben, amelyek nincsenek összhangban a fundamentumokkal

– mondta Satsuki Katayama pénzügyminiszter, eddigi legerősebb figyelmeztetésében a spekulánsok felé, miután a jen a kamatemelés ellenére is gyengült.

„A mozgások egyértelműen nem a fundamentumokkal voltak összhangban, hanem inkább spekulatívak” – mondta Katayama a Bloombergnek adott hétfői interjúban, a pénteki hirtelen jengyengülésre utalva. „Az ilyen mozgásokkal szemben világossá tettük, hogy határozott lépéseket fogunk tenni – ahogy az a japán–amerikai pénzügyminiszteri közös nyilatkozatban is szerepel” – tette hozzá.

Katayama megjegyzései után a japán deviza erősödött, rövid időre 157 jen/dollár alá is benézve.

Bár utalást tett a közvetlen devizapiaci intervenció lehetőségére, a pénzügyminiszter arról is beszélt, hogy rövid távon romolhat Japán pénzügyi helyzete, miközben Sanae Takaichi miniszterelnök kormánya erősebb gazdasági növekedést igyekszik elérni – ez egy másik kulcstéma a befektetők számára.

Katayama megszólalása közepette ismét felerősödtek a találgatások, hogy minisztériuma beavatkozhat a devizapiacon, miután a jen gyengült annak ellenére, hogy

a Bank of Japan egy erősen előre jelzett lépéssel a hitelköltségeket 30 éves csúcsra emelte.

Kazuo Ueda, a BOJ kormányzója a döntést követő tájékoztatón tett megjegyzéseivel hozzájárult a deviza eséséhez: néhány piaci szereplő csalódott volt, mert Ueda nem küldött erősebb üzenetet a további kamatemelések irányába.

A pénzügyminiszter amerikai közös nyilatkozatra tett hivatkozása arra utal, hogy Japán már hallgatólagos washingtoni „zöld jelzéssel” rendelkezhet, és szükség esetén további egyeztetés nélkül is léphet.

Katayama elődje, Katsunobu Kato és az amerikai pénzügyminiszter, Scott Bessent szeptemberben írta alá a devizákról szóló közös megállapodást. A nyilatkozat rögzíti a két ország elkötelezettségét amellett, hogy az árfolyamokat a piac határozza meg, ugyanakkor megerősíti: bizonyos körülmények között – például túlzott volatilitás idején – továbbra is van mozgástér az intervencióra.

„Ez azt jelenti, hogy szabad kezünk van” – fogalmazott Katayama.

A japán pénzügyminisztérium tavaly nagyjából 100 milliárd dollárt költött arra, hogy a devizapiacon támogassa a jent; a lépések a dollárral szembeni 160-as szint környékén történtek. A jen hétfő este 0,4%-kal erősebb volt, 157,13-on állt, ugyanakkor 2025-ben továbbra is a G10-országok devizái közül a legrosszabbul teljesítő a dollárral szemben.

Katayama nem kommentálta a jelenlegi árfolyamszinteket, és hozzátette: nincs konkrét küszöbérték arra, mi számít túlzott vagy rendezetlen mozgásnak.

„Minden helyzet más, ezért tévedés lenne azt várni, hogy minden alkalommal ugyanaz a minta ismétlődik” – mondta, arra utalva, hogy a minisztérium intervenciós stratégiája is változik. A korábbi vezető devizatisztviselő, Masato Kanda tavaly úgy fogalmazott: akár egy havi 10 jenes elmozdulás is túl gyorsnak számíthat.

„Mindig teljesen készen állunk” – mondta Katayama, amikor arról kérdezték, beavatkozhatnak-e a hatóságok a közelgő ünnepi időszakban, amikor a kereskedési forgalom várhatóan elvékonyodik.

A Takaichi-kormány több évre előre szóló növekedési programjával kapcsolatban Katayama azt mondta: a kormány pótköltségvetése és a készülő éves költségvetés is agresszív.

Helyi médiumok szerint az áprilisban induló költségvetési évre készülő büdzsé teljes mérete várhatóan rekord, 120 ezer milliárd jen (760 milliárd dollár) vagy annál is több lesz, szemben a jelenlegi pénzügyi év eredeti 115 ezer milliárd jenes költségvetésével.

Mindez azt követi, hogy Japán a múlt héten jóváhagyta Takaichi pótköltségvetését – a járványügyi korlátozások enyhítése óta a legnagyobbat. A 18,3 ezer milliárd jenes csomag olyan intézkedésekre tartalmaz forrásokat, mint az áremelkedések enyhítése vagy a biztonsági kiadások növelése, és 11,7 ezer milliárd jen plusz kötvénykibocsátást igényel.

Részben az államháztartással kapcsolatos aggodalmak miatt a japán 10 éves referenciahozam hétfőn 2,1%-ra emelkedett, ami 27 éves csúcs.

Katayama szerint az állami pénzügyek esetleges gyengülése csak átmeneti lesz.

Úgy véli, a következő egy-két évben megugorhat a beruházás, és nőhet az adóbevétel, ahogy a kormányzati költekezés élénkíti a gazdaságot.

„Az aktív fiskális politika felé váltva már a kezdetekkor tudtuk, hogy az első költségvetési évben romlani fognak bizonyos pénzügyi mutatók – de ez nem probléma” – mondta Katayama.

„10, 20, sőt 30 évet is eltöltöttünk úgy, hogy a gazdasági növekedés alig indult be, bármit is tettünk” – tette hozzá. „Így nincs értelme újra és újra ugyanazokat a dolgokat csinálni, mint korábban.”

