Közlekedési káosz Budapesten: megérkezett a kamionosok menete

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) útdíjemelési döntése ellen tiltakoznak a fuvarozók.

Komoly közlekedési káoszt okozott a fővárosban a fuvarozók tiltakozása a tervezett útdíjemelések ellen. A rendőrség közleménye szerint 14 és 20 óra között várható Budapeseten több helyen is fennakadás, a menet hivatalosan az M3 bevezető – Róbert Károly körút – Árpád híd – Szentendrei út – Batthyány utca – M0-s autóút – Megyeri híd – M3-as autóút – M3 bevezető – Kós Károly sétány – Állatkerti körút – Hősök tere útvonalon halad végig.

Az ÉKM tervezete szerint az autópályákon 4,3, míg a főutakon 35 százalékos emelés jönne a fuvarozóknak, hogy az autópályákra tereljék a forgalmat.

Ezeken a képeken látszik, hogy mennyire sok jármű gyűlt össze a főváros felé, hosszú, tömött sorokban várják a beengedésüket a fővárosi utakra:

Az M0-s autóútnál rengeteg kamion várakozik ezért ott is súlyos fennakadásokra lehet számítani. A rendőrség a hivatalos közlemény szerint mindössze 50 járművet enged be Budapestre tiltakozni. További feltételeket is szabtak, például csak a KRESZ maradéktalan betartásával léphetnek be, valamint a minden engedéllyel szükséges rendelkezniük. A fővárosi meneten a vonulók legtöbben dudálva fejezik ki a kormány lépése miatti elégedetlenségüket. A Google Maps adatai szerint délután 2 órakor a Hungária körúton, valamint a Szentendrei úton lassítja a tiltakozás a forgalmat. Ezen túl az M3-as és az M0-on is feltorlódtak, ahol sávokat foglalnak el a forgalom elől.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images