Lázár is megszólalt a kamionos tüntetés ügyében – és tett egy fontos ígéretet

Komoly közlekedési fennakadásokat okozott pénteken Budapesten a fuvarozók tiltakozása az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) tervezett útdíjemelése ellen. Most az építési és közlekedési miniszter is megszólalt, és további egyeztetéseket helyezett kilátásba a fuvarozókkal.

A tiltakozás előzménye, hogy az ÉKM javaslata szerint az autópályákon 4,3 százalékkal, míg a főutakon 35 százalékkal emelkednének a fuvarozók által fizetendő útdíjak, azzal a céllal, hogy a tranzitforgalmat az autópályákra tereljék. A fuvarozói érdekképviseletek szerint azonban az intézkedés aránytalan terhet róna a szektorra, miközben jelentősen növelné a költségeiket.

A kialakult helyzetre Lázár János építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán reagált. Bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy a kormány már korábban megállapodott a fuvarozók többségét képviselő szervezetekkel, ugyanakkor jelezte, hogy

a most megjelent új csoporttal is egyeztetni fognak.

"December 19-én megállapodtunk a 7 meghatározó fuvarozói érdekképviselettel, akik közel 8500 vállalkozást, a hazai fuvarozásban dolgozó cégek 70 százalékát képviselik. Ma este a Hősök terén alakult egy újabb fuvaros csapat, velük is egyeztetni fogunk” – írta Lázár János.

A kormány álláspontja szerint az útdíjrendszer módosítása indokolt a közúti infrastruktúra védelme és a lakott területek tehermentesítése érdekében, míg a fuvarozók attól tartanak, hogy az emelés versenyképességi és működési problémákat okozhat az ágazatban.

