  • Megjelenítés
Lázár is megszólalt a kamionos tüntetés ügyében – és tett egy fontos ígéretet
Gazdaság

Lázár is megszólalt a kamionos tüntetés ügyében – és tett egy fontos ígéretet

Portfolio
Komoly közlekedési fennakadásokat okozott pénteken Budapesten a fuvarozók tiltakozása az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) tervezett útdíjemelése ellen. Most az építési és közlekedési miniszter is megszólalt, és további egyeztetéseket helyezett kilátásba a fuvarozókkal.

A tiltakozás előzménye, hogy az ÉKM javaslata szerint az autópályákon 4,3 százalékkal, míg a főutakon 35 százalékkal emelkednének a fuvarozók által fizetendő útdíjak, azzal a céllal, hogy a tranzitforgalmat az autópályákra tereljék. A fuvarozói érdekképviseletek szerint azonban az intézkedés aránytalan terhet róna a szektorra, miközben jelentősen növelné a költségeiket.

A kialakult helyzetre Lázár János építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán reagált. Bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy a kormány már korábban megállapodott a fuvarozók többségét képviselő szervezetekkel, ugyanakkor jelezte, hogy

a most megjelent új csoporttal is egyeztetni fognak.

"December 19-én megállapodtunk a 7 meghatározó fuvarozói érdekképviselettel, akik közel 8500 vállalkozást, a hazai fuvarozásban dolgozó cégek 70 százalékát képviselik. Ma este a Hősök terén alakult egy újabb fuvaros csapat, velük is egyeztetni fogunk” – írta Lázár János.

Még több Gazdaság

Döbbenetes számok: 270 milliárd forint vált köddé az MNB-alapítványok vagyonából

Riasztó adatok érkeztek a Duna és a Tisza vízgyűjtőiről: ez történelmi mélypont

Különös katasztrófa: beomlott a part, teljesen eltűnt a víz a csatornából

A kormány álláspontja szerint az útdíjrendszer módosítása indokolt a közúti infrastruktúra védelme és a lakott területek tehermentesítése érdekében, míg a fuvarozók attól tartanak, hogy az emelés versenyképességi és működési problémákat okozhat az ágazatban.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Oroszország feltette a kártyákat az asztalra: jogilag is garantálnák, hogy nem lépik meg, amitől Európa retteg
Az államcsődig lökött egy országot a hitelminősítő, kimondták az áment
Itt a fordulat előszele: szűk esztendők jönnek 2026-tól a világ több nagy gazdaságában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility