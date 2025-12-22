Lázár is megszólalt a kamionos tüntetés ügyében – és tett egy fontos ígéretet

A tiltakozás előzménye, hogy az ÉKM javaslata szerint az autópályákon 4,3 százalékkal, míg a főutakon 35 százalékkal emelkednének a fuvarozók által fizetendő útdíjak, azzal a céllal, hogy a tranzitforgalmat az autópályákra tereljék. A fuvarozói érdekképviseletek szerint azonban az intézkedés aránytalan terhet róna a szektorra, miközben jelentősen növelné a költségeiket.
A kialakult helyzetre Lázár János építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán reagált. Bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy a kormány már korábban megállapodott a fuvarozók többségét képviselő szervezetekkel, ugyanakkor jelezte, hogy
a most megjelent új csoporttal is egyeztetni fognak.
"December 19-én megállapodtunk a 7 meghatározó fuvarozói érdekképviselettel, akik közel 8500 vállalkozást, a hazai fuvarozásban dolgozó cégek 70 százalékát képviselik. Ma este a Hősök terén alakult egy újabb fuvaros csapat, velük is egyeztetni fogunk” – írta Lázár János.
A kormány álláspontja szerint az útdíjrendszer módosítása indokolt a közúti infrastruktúra védelme és a lakott területek tehermentesítése érdekében, míg a fuvarozók attól tartanak, hogy az emelés versenyképességi és működési problémákat okozhat az ágazatban.
Címlapkép forrása: Portfolio
Döbbenetes számok: 270 milliárd forint vált köddé az MNB-alapítványok vagyonából
Most a tűzoltás zajlik.
Futótűzként terjed az új amerikai pénzkeresési lehetőség - fogadj a jövőre
Nagy az érdeklődés a predikciós piacok iránt.
Trump újabb lépésével közelebb került egy vörös vonalhoz
Eddig, és ne tovább!
Vége a trükközésnek: sokmilliárdos pofont kapott a Mercedes a dízelbotrány végén
Megszületett az egyezség.
Még a Bitcoin egyik legnagyobb mecénása is megrettent a legutóbbi kriptozuhanástól
Beszüntette a vásárlásait.
Gigantikus, több mint 1500 milliárd forintos üzletet kötött a Google anyacége
Tovább bővíti adatközpont portfólióját.
Fontos mérföldkő: elkészült az első magyarországi kolokációs mintaszerződés
Új korszak kezdődik.
MI vs. Tudomány: 1-0
A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Mekkora nyugdíjra számíthatnak a magyarok 2026-ban?
Megjelent a jogszabály a 2026-os nyugdíjemelésről és a tizennegyedik havi nyugdíjról. De mégis mekkora jövedelemre számíthat egy átlagos idős a jövő évben? A mai napon a Magyar Közlönyben
Új EU-s rendelet a GDPR határokon átnyúló ügyekben való alkalmazásáról
December 12-én megjelent az EU hivatalos lapjában a GDPR végrehajtására vonatkozó további eljárási szabályok megállapításáról szóló rendelet (2025/2518) . A rendelet célja, hogy a hat
A dollár lett a világ beteg embere 2025-ben
Móricz Dániel, a HOLD befektetési igazgatója szerint az év sztorija az, hogy a dollár - amely klasszikusan a világ egyik legerősebb, legbiztonságosabb eszköze - borzasztó... The post A dollár l
Verizon Communications Inc. - elemzés
Az alacsony osztalékemelései miatt ritkán kerül be a Top 10-be, de a hozama jó, a chartja miatt pedig akár kereskedési célpont is lehet, tehát megnéztem.CégismertetőA Verizon Communications Inc
MARA Holdings - kereskedés
Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz
A fokozódás szelleme járja be a világot - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok novemberi tanulmányai?
Az AI forradalom dübörög, Európa ébredezik, Amerika az identitására fókuszál, a közösségi cselekvőképesség komoly korlátai mindenütt jelentősek (államadósság, a globális kormányzás
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.