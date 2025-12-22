Már most fedezetlen költekezésbe kezdett a kormány, és a tűzijáték még csak ezután jöhet

Legutóbb 2 évvel ezelőtt, 2023 év végén fért be a költségvetés ügye a Portfolio szokásos év végi topsztori-sorozatába. Nem volt az olyan rég, de érdemes felidézni a pontos számokat: eredetileg 3,5%-os hiánycéllal fogadták el a 2023-as költségvetést, ami végül 6,8% lett a GDP arányában.
Költségvetési cikkcakkok
Ekkora sokk ugyan nem történt a 2025-ös és 2026-os büdzsével, azonban a pálya ugyanaz: a valóság, valamint a kormány akciótervei rövid időn belül átírják a számokat, és
még mindig érvényes az a mondás, hogy a költségvetés teljesen elvesztette horgony szerepét.
Az elmúlt egy évben szinte hónapról hónapra érkeztek az újabb és újabb gazdaságpolitikai lépések, amelyek alapjaiban írták át az eredeti költségvetési terveket, így a gazdaság szereplői (vállalkozók, lakosság) jogosan gondolhatják azt, hogy a kormány újonnan bemutatott tervei nem tarthatóak, hiszen a kabinet saját maga tesz a tervek betartása ellen. A 2025-ös költségvetést például a parlament 2024. december 20-án szavazta meg, ám két hónappal később, februárban már ki is derült, hogy bizony a terveket felülírja az újabb adócsökkentési kör.
A költségvetési politika idei és jövőre várható cikkcakkjait a legjobban két ábra tudja kifejezni. Ezek azt mutatják, hogy az idei és a jövő évi hiánycél az idő előrehaladtával hogyan romlott. És ezek is egyelőre várakozások, és az elemzők nem lennének meglepődve, ha ezek a számok tovább emelkednének.
Mi áll a háttérben? A nem-választási költségvetési politika
A kormány azt hangoztatja, hogy még a választások előtt sem száll el a költségvetés hiánya, ezért nem lehet azzal vádolni, hogy választási költségvetésről lenne szó jövőre. Ha megengedően nézzük a számokat (amelyek jelenleg is csak tervek, és ezek a fentebb bemutatott hiánycélok könnyedén elszaladhatnak még), akkor is azt lehet mondani, hogy igencsak költekező kedvében volt az elmúlt 10 hónapban bejelentett tervei, ígéretei alapján a kormány.
A kiélezett politikai verseny alakulásával párhuzamosan (sok közvéleménykutatás is azt jelzi, hogy a kormánypártok előtt az ellenzéki Tisza Párt vezet) egyre jobban nyomta meg a pénzszóró gombot a kormány, de a 2025-ben alkalmazott választási kiköltekezés egyelőre különbözik a 2021-2022-ben tapasztaltaktól, nagyon sok intézkedés ugyanis nem egyszeri, hanem tartós hatásokkal jár. A legjelentősebb és tömegeket érintő lépés ezek közül az anyák szja-mentessége, ami szintén örökre beépül a rendszerbe, nem úgy, mint a 2022-ban kiosztott szja-visszatérítés.
A napokban a Magyar Nemzeti Bank szakértői is bemutatták inflációs jelentésükben, valamint a Költségvetési Tanács a hároméves kitekintő dokumentumban, hogy a kormány lakosság számára kedvező intézkedései mekkora egyenlegromlással járnak. És mivel ezeket a kormány részben a hiány fokozatos emelésével oldotta meg, már most is fedezetlen költekezésről beszélünk. Igaz a finanszírozást megoldja (a tervek szerint) a kormány, a magasabb és magasabb deficit okozta egyre nagyobb finanszírozási igényt bővülő kötvénykibocsátással kezeli, jobban támaszkodva a devizakötvényekre.
A Költségvetési Tanács ennek kapcsán azt is megállapította, hogy a bevezetett intézkedések jelentős költségvetési hiánynövelő hatással járnak és több intézkedés költségvetési hatása tovább emelkedhet a következő években. Becslésük szerint a bevezetett intézkedések statikus, bruttó költségvetési hatása 2025-ben a GDP 0,4 százaléka, 2026-ban pedig már a GDP 2,2 százaléka lehet. A döntések 2027-ben és 2028-ban közel 2 százaléknak megfelelő GDP arányos többletforrást hagyhatnak a családoknál és a nyugdíjasoknál.
A teljes költségvetési hatás a 2 gyermekes anyák kedvezményének fokozatos bővítése, valamint a 14. havi nyugdíj teljes bevezetése mellett az évtized végére jelentkezhet,
és 2029-re közel 1 millió édesanyát és mintegy 2,4 millió nyugdíjast támogathat. A költségvetési hatásokat mérsékelheti, hogy az intézkedések többletjövedelmet jelentenek a családoknak, amely a fogyasztás növekedésén keresztül magasabb adóbevételeket eredményez - említi meg a Horváth Gábor vezette háromtagú testület, melynek tagja Varga Mihály jegybankelnök és Windisch László ÁSZ-elnök.
Mivel a költségvetési politika romlása fokozatos volt és a Nemzetgazdasági Minisztérium alaposan menedzselte a legnagyobb hitelminősítők várakozását, így kisebb karcolásokkal megúszta idén eddig Magyarország, mikor gazdaságpolitikáját mérlegre tették.
Ahogyan az lenni szokott, idén is 6 döntés jelent meg hazánk adósbesorolásáról (egy tavaszi és egy őszi körben nyilatkozott a magyar minősítésről az S&P, a Moody's és a Fitch):
- Április 11-én érkezett az S&P döntése, és a sort egy kilátásrontással kezdte.
- Május 30-án a Moody's nem nyúlt sem a besoroláshoz, sem a kilátáshoz.
- Június 6-án zárta a tavaszi kört a Fitch, nem nyúlt semmihez.
- Október 10-én érkezett a Standard and Poor's második felülvizsgálata, de itt is maradt minden a régiben.
- November 28-án a Moody's mondott ítéletet, és mindent helyben hagyott.
- December 5-én a Fitch keretbe helyezte az idei évet: a magyar adósbesorolás tavasszal egy kilátásrontással indított, majd év végén egy hasonló bizonyítványt kapott.
A deficit igazi ára
A romló makrogazdasági pálya és az emelkedő költségvetési hiány egyáltalán nem jó mix az államadósság szempontjából. Ezt belátta a kormány is, ugyanis a legfrissebb várakozása szerint a tavalyi 73,5% után 2025 végén és 2026 végén is hasonló szinten lehet majd a GDP-arányos adósságráta.
Vagyis a cikkcakkos költségvetési politika, a választások előtti költekezés miatt beragadhat a magyar államadósság. A másik következmény, hogy magasan marad az ország finanszírozási igénye, mindezek nem alacsony kamatkiadásokkal (lásd a lentebbi táblázatot) társulnak, így a megújítási kockázat is jelen van. Eddig ezen a téren nem volt gond, a befektetők könnyedén viszik a forintban, vagy dollárban jegyzett magyar államkötvényeket, Magyarország megtalálja a stabil finanszírozóit, csak az a kérdés, hogy milyen áron. Közben azt sem szabad elfelejteni, hogy az elmúlt években a nemzetközi pénzpiaci környezet is összességében támogató volt ezen a téren. És ez az a pont, ahol érdemes elgondolkodni: mi történik, ha egy, a nemzetközi színtéren elinduló válsághullám eléri a magyar eszközosztályokat. Egy ilyen helyzetben egy kis nyitott, magas adósságmegújítási kényszerrel rendelkező ország védettebb lenne egy hiteles fiskális politikával és csökkenő költségvetési hiánnyal.
És még nincs vége
Az sem teljesen elrugaszkodott feltételezés, hogy a kormányzati kiköltekezésnek még nincs vége. A rendkívül szoros politikai küzdelem, a 2026 áprilisi parlamenti választásokhoz közeledve arra ösztönözheti a kormánypártokat, hogy további, lakosságot célzó gazdaságpolitikai lépést tegyenek, amelyek növelik népszerűségüket. Nem véletlen, hogy vannak olyan elemzői várakozások, amelyek azt vetítik előre, hogy a következő hónapokban újabb adócsökkentések, célzott kiadásnövelések jöhetnek a kormány részéről.
Ne feledjük: egy évvel ezelőtt, 2025 februárjában jelentett be vadonatúj lépéseket Orbán Viktor, ekkor dőlt el például az, hogy az szja-mentességet kiterjesztik a 2 és 3 gyermekes anyákra.
Ha ez bekövetkezik, akkor nem kell ahhoz nagy fantázia, hogy belássuk: a költségvetési deficit év közben el fog szállni jövőre, és a választások után az új kormány a kiigazítások útjára fog lépni annak érdekében, hogy elkerülje a hitelminősítők negatív reakcióját, a befektetők elpártolását, valamint az Európai Bizottság keményebb fellépését a túlzottdeficit-eljárás esetében.
Jelen ismereteink szerint nagyon úgy tűnik, hogy a költségvetési politika a 2026-os év topsztorijai közé is be fog férni a Portfolio-nál, egy év múlva.
