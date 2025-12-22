Már most fedezetlen költekezésbe kezdett a kormány, és a tűzijáték még csak ezután jöhet

A költségvetést fellazító számtalan gazdaságpolitikai intézkedés ellenére stagnáló büdzsédeficit és az egész évet leminősítés nélkül megúszó magyar adósbesorolás - ez is egyfajta nézőpont. A másik pedig így hangozhat: az elvonóra ténylegesen el sem ment fiskális alkoholista állam, hitelminősítői figyelmeztetések és az igazi költségvetési elcsúszás csak most jön. Jól látható, hogy mennyire ellentmondásos volt ismét a költségvetési politika teljesítménye, a legérdekesebb fejlemények pedig most jönnek csak igazán. Az idei év egyik legérdekesebb és legfontosabb sztorija a Portfolio szerint a költségvetési ügyek voltak. A választási osztogatás már elkezdődött, de másképp néz ki, mint eddig.

Legutóbb 2 évvel ezelőtt, 2023 év végén fért be a költségvetés ügye a Portfolio szokásos év végi topsztori-sorozatába. Nem volt az olyan rég, de érdemes felidézni a pontos számokat: eredetileg 3,5%-os hiánycéllal fogadták el a 2023-as költségvetést, ami végül 6,8% lett a GDP arányában.

Ekkora sokk ugyan nem történt a 2025-ös és 2026-os büdzsével, azonban a pálya ugyanaz: a valóság, valamint a kormány akciótervei rövid időn belül átírják a számokat, és

még mindig érvényes az a mondás, hogy a költségvetés teljesen elvesztette horgony szerepét.

Az elmúlt egy évben szinte hónapról hónapra érkeztek az újabb és újabb gazdaságpolitikai lépések, amelyek alapjaiban írták át az eredeti költségvetési terveket, így a gazdaság szereplői (vállalkozók, lakosság) jogosan gondolhatják azt, hogy a kormány újonnan bemutatott tervei nem tarthatóak, hiszen a kabinet saját maga tesz a tervek betartása ellen. A 2025-ös költségvetést például a parlament 2024. december 20-án szavazta meg, ám két hónappal később, februárban már ki is derült, hogy bizony a terveket felülírja az újabb adócsökkentési kör.

A költségvetési politika idei és jövőre várható cikkcakkjait a legjobban két ábra tudja kifejezni. Ezek azt mutatják, hogy az idei és a jövő évi hiánycél az idő előrehaladtával hogyan romlott. És ezek is egyelőre várakozások, és az elemzők nem lennének meglepődve, ha ezek a számok tovább emelkednének.

Mi áll a háttérben? A nem-választási költségvetési politika

A kormány azt hangoztatja, hogy még a választások előtt sem száll el a költségvetés hiánya, ezért nem lehet azzal vádolni, hogy választási költségvetésről lenne szó jövőre. Ha megengedően nézzük a számokat (amelyek jelenleg is csak tervek, és ezek a fentebb bemutatott hiánycélok könnyedén elszaladhatnak még), akkor is azt lehet mondani, hogy igencsak költekező kedvében volt az elmúlt 10 hónapban bejelentett tervei, ígéretei alapján a kormány.

A kiélezett politikai verseny alakulásával párhuzamosan (sok közvéleménykutatás is azt jelzi, hogy a kormánypártok előtt az ellenzéki Tisza Párt vezet) egyre jobban nyomta meg a pénzszóró gombot a kormány, de a 2025-ben alkalmazott választási kiköltekezés egyelőre különbözik a 2021-2022-ben tapasztaltaktól, nagyon sok intézkedés ugyanis nem egyszeri, hanem tartós hatásokkal jár. A legjelentősebb és tömegeket érintő lépés ezek közül az anyák szja-mentessége, ami szintén örökre beépül a rendszerbe, nem úgy, mint a 2022-ban kiosztott szja-visszatérítés.

A napokban a Magyar Nemzeti Bank szakértői is bemutatták inflációs jelentésükben, valamint a Költségvetési Tanács a hároméves kitekintő dokumentumban, hogy a kormány lakosság számára kedvező intézkedései mekkora egyenlegromlással járnak. És mivel ezeket a kormány részben a hiány fokozatos emelésével oldotta meg, már most is fedezetlen költekezésről beszélünk. Igaz a finanszírozást megoldja (a tervek szerint) a kormány, a magasabb és magasabb deficit okozta egyre nagyobb finanszírozási igényt bővülő kötvénykibocsátással kezeli, jobban támaszkodva a devizakötvényekre.

A Költségvetési Tanács ennek kapcsán azt is megállapította, hogy a bevezetett intézkedések jelentős költségvetési hiánynövelő hatással járnak és több intézkedés költségvetési hatása tovább emelkedhet a következő években. Becslésük szerint a bevezetett intézkedések statikus, bruttó költségvetési hatása 2025-ben a GDP 0,4 százaléka, 2026-ban pedig már a GDP 2,2 százaléka lehet. A döntések 2027-ben és 2028-ban közel 2 százaléknak megfelelő GDP arányos többletforrást hagyhatnak a családoknál és a nyugdíjasoknál.

A teljes költségvetési hatás a 2 gyermekes anyák kedvezményének fokozatos bővítése, valamint a 14. havi nyugdíj teljes bevezetése mellett az évtized végére jelentkezhet,

és 2029-re közel 1 millió édesanyát és mintegy 2,4 millió nyugdíjast támogathat. A költségvetési hatásokat mérsékelheti, hogy az intézkedések többletjövedelmet jelentenek a családoknak, amely a fogyasztás növekedésén keresztül magasabb adóbevételeket eredményez - említi meg a Horváth Gábor vezette háromtagú testület, melynek tagja Varga Mihály jegybankelnök és Windisch László ÁSZ-elnök.

Mivel a költségvetési politika romlása fokozatos volt és a Nemzetgazdasági Minisztérium alaposan menedzselte a legnagyobb hitelminősítők várakozását, így kisebb karcolásokkal megúszta idén eddig Magyarország, mikor gazdaságpolitikáját mérlegre tették.

Ahogyan az lenni szokott, idén is 6 döntés jelent meg hazánk adósbesorolásáról (egy tavaszi és egy őszi körben nyilatkozott a magyar minősítésről az S&P, a Moody's és a Fitch):

Április 11-én érkezett az S&P döntése, és a sort egy kilátásrontással kezdte. Május 30-án a Moody's nem nyúlt sem a besoroláshoz, sem a kilátáshoz. Június 6-án zárta a tavaszi kört a Fitch, nem nyúlt semmihez. Október 10-én érkezett a Standard and Poor's második felülvizsgálata, de itt is maradt minden a régiben. November 28-án a Moody's mondott ítéletet, és mindent helyben hagyott. December 5-én a Fitch keretbe helyezte az idei évet: a magyar adósbesorolás tavasszal egy kilátásrontással indított, majd év végén egy hasonló bizonyítványt kapott.

A deficit igazi ára

A romló makrogazdasági pálya és az emelkedő költségvetési hiány egyáltalán nem jó mix az államadósság szempontjából. Ezt belátta a kormány is, ugyanis a legfrissebb várakozása szerint a tavalyi 73,5% után 2025 végén és 2026 végén is hasonló szinten lehet majd a GDP-arányos adósságráta.

Vagyis a cikkcakkos költségvetési politika, a választások előtti költekezés miatt beragadhat a magyar államadósság. A másik következmény, hogy magasan marad az ország finanszírozási igénye, mindezek nem alacsony kamatkiadásokkal (lásd a lentebbi táblázatot) társulnak, így a megújítási kockázat is jelen van. Eddig ezen a téren nem volt gond, a befektetők könnyedén viszik a forintban, vagy dollárban jegyzett magyar államkötvényeket, Magyarország megtalálja a stabil finanszírozóit, csak az a kérdés, hogy milyen áron. Közben azt sem szabad elfelejteni, hogy az elmúlt években a nemzetközi pénzpiaci környezet is összességében támogató volt ezen a téren. És ez az a pont, ahol érdemes elgondolkodni: mi történik, ha egy, a nemzetközi színtéren elinduló válsághullám eléri a magyar eszközosztályokat. Egy ilyen helyzetben egy kis nyitott, magas adósságmegújítási kényszerrel rendelkező ország védettebb lenne egy hiteles fiskális politikával és csökkenő költségvetési hiánnyal.

Forrás: Költségvetési Tanács. Megjegyzés: Terv, Adjustment scenario alapján (Short-term interest rates – 3 havi DKJ hozam / Long-term interest rates of the debts – 10 éves állampapír hozam)

És még nincs vége

Az sem teljesen elrugaszkodott feltételezés, hogy a kormányzati kiköltekezésnek még nincs vége. A rendkívül szoros politikai küzdelem, a 2026 áprilisi parlamenti választásokhoz közeledve arra ösztönözheti a kormánypártokat, hogy további, lakosságot célzó gazdaságpolitikai lépést tegyenek, amelyek növelik népszerűségüket. Nem véletlen, hogy vannak olyan elemzői várakozások, amelyek azt vetítik előre, hogy a következő hónapokban újabb adócsökkentések, célzott kiadásnövelések jöhetnek a kormány részéről.

Ne feledjük: egy évvel ezelőtt, 2025 februárjában jelentett be vadonatúj lépéseket Orbán Viktor, ekkor dőlt el például az, hogy az szja-mentességet kiterjesztik a 2 és 3 gyermekes anyákra.

Ha ez bekövetkezik, akkor nem kell ahhoz nagy fantázia, hogy belássuk: a költségvetési deficit év közben el fog szállni jövőre, és a választások után az új kormány a kiigazítások útjára fog lépni annak érdekében, hogy elkerülje a hitelminősítők negatív reakcióját, a befektetők elpártolását, valamint az Európai Bizottság keményebb fellépését a túlzottdeficit-eljárás esetében.

Jelen ismereteink szerint nagyon úgy tűnik, hogy a költségvetési politika a 2026-os év topsztorijai közé is be fog férni a Portfolio-nál, egy év múlva.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán