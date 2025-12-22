  • Megjelenítés
FONTOS Már most fedezetlen költekezésbe kezdett a kormány, és a tűzijáték még csak ezután jöhet
 
Nagy dolgokat tart a hét első fele

A múlt hét a jegybanki kamatdöntésekről szólt, ezen a héten viszont Kína és az USA lesz a középpontban. Főleg az utóbbi érdekes, mivel a világ legnagyobb gazdasága fordulópont közelében lehet, de a befektetők egyelőre nem látnak tisztán. Ez a héten megváltozhat.

A mögöttünk álló „szuperhetet” egyértelműen a központi bankok dominálták, ahol a józan óvatosság volt a jelszó. Míg a tengerentúlon a Fed korábbi vágása még éreztette hatását, addig az öreg kontinensen a „kivárás” politikája győzött:

kedden a Magyar Nemzeti Bank (6,5%), csütörtökön pedig az Európai Központi Bank hagyta változatlanul az irányadó rátákat.

Az EKB esetében a döntéshozók üzenete világos volt: bár az inflációs nyomás enyhül, a volatilis piaci környezetben a stabilitás megőrzése most előbbre való a további monetáris lazításnál. Az MNB esetében a kommunikáció hangvétele valamelyest puhult az előző üléshez képest.

