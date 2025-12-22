Nagy dolgokat tart a hét első fele

A mögöttünk álló „szuperhetet” egyértelműen a központi bankok dominálták, ahol a józan óvatosság volt a jelszó. Míg a tengerentúlon a Fed korábbi vágása még éreztette hatását, addig az öreg kontinensen a „kivárás” politikája győzött:
kedden a Magyar Nemzeti Bank (6,5%), csütörtökön pedig az Európai Központi Bank hagyta változatlanul az irányadó rátákat.
Az EKB esetében a döntéshozók üzenete világos volt: bár az inflációs nyomás enyhül, a volatilis piaci környezetben a stabilitás megőrzése most előbbre való a további monetáris lazításnál. Az MNB esetében a kommunikáció hangvétele valamelyest puhult az előző üléshez képest.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés