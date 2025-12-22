  • Megjelenítés
Sokan vártak erre a hírre Budapesten: 2026-ben megindulhat a felújítás
Gazdaság

Sokan vártak erre a hírre Budapesten: 2026-ben megindulhat a felújítás

Portfolio
Vitézy Dávid, a Fővárosi Közgyűlés tagja jelentette be, hogy átment a javaslata és 2026-ban megindulhat az óbudai K-híd felújítása.

A Podmaniczy Mozgalom frakcióvezetője szerint átment a javaslata a jövő évi fővárosi költségvetés részeként, így a közbeszerzés sikere esetén a Sziget fesztivál után indulhat meg.

A forrás biztosításáról a költségvetésben a javaslatunkra gondoskodott a Közgyűlés

– emelte ki.

A politikus hangsúlyozta, hogy szerinte Budapesten jóval többet kellene költeni az úthálózat karbantartására és felújítására, mivel ezek állapota „nem méltó” a fővároshoz. Ennek érdekében a szűkös költségvetési lehetőségek ellenére 2026-ra mintegy 1,5 milliárd forinttal több jut erre a célra. Kiemelte, hogy jövő évben lépéseket tehetnek a Petőfi híd felújítására is.

Még több Gazdaság

„Szauron szeme” közelében pusztító összecsapások történtek: gigantikus égitestek zúzták porrá egymást mindössze 25 fényévre tőlünk

75 év felett is fiatal maradhat az immunrendszer: amerikai kutatók elképesztő felfedezést tettek a máj átprogramozásával

Újraindul Japán legnagyobb atomerőműve

Kapcsolódó cikkünk

Így ment át a közgyűlésen Budapest költségvetése

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Floridában folynak a tárgyalások, fontos orosz csomópontot ért támadás – Háborús híreink vasárnap
Zelenszkij bejelentette, mi történik valójában Floridában a zárt ajtók mögött
Franciaországban megtörtént, amitől mindenki tartott: speciális eljárással mentik a költségvetést
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility