Sokan vártak erre a hírre Budapesten: 2026-ben megindulhat a felújítás

Vitézy Dávid, a Fővárosi Közgyűlés tagja jelentette be, hogy átment a javaslata és 2026-ban megindulhat az óbudai K-híd felújítása.

A Podmaniczy Mozgalom frakcióvezetője szerint átment a javaslata a jövő évi fővárosi költségvetés részeként, így a közbeszerzés sikere esetén a Sziget fesztivál után indulhat meg.

A forrás biztosításáról a költségvetésben a javaslatunkra gondoskodott a Közgyűlés

– emelte ki.

A politikus hangsúlyozta, hogy szerinte Budapesten jóval többet kellene költeni az úthálózat karbantartására és felújítására, mivel ezek állapota „nem méltó” a fővároshoz. Ennek érdekében a szűkös költségvetési lehetőségek ellenére 2026-ra mintegy 1,5 milliárd forinttal több jut erre a célra. Kiemelte, hogy jövő évben lépéseket tehetnek a Petőfi híd felújítására is.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 12. 17. Így ment át a közgyűlésen Budapest költségvetése

Címlapkép forrása: Portfolio