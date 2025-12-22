  • Megjelenítés
Túl sok volt a növényvédőszer-maradék: gyorsfagyasztott terméket hív vissza a fogyasztóvédelem
Túl sok volt a növényvédőszer-maradék: gyorsfagyasztott terméket hív vissza a fogyasztóvédelem

MTI
A Spar Magyarország Kft. növényvédőszer-maradék tartalom miatt S-BUDGET gyorsfagyasztott szamócát vont ki a forgalomból - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) hétfőn.

A tájékoztatás szerint a visszahívott 1 kilogrammos S-BUDGET gyorsfagyasztott szamóca minőségmegőrzési ideje 09.05.2027. valamint 02.09.2027., a beszállító az Agrosprint Zrt. Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági

gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során növényvédőszer-maradék tartalmat mutattak ki az 1 kilogrammos S-BUDGET gyorsfagyasztott szamóca termékben.

A Spar Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint visszahívásáról a fogyasztóktól. A vállalkozás intézkedéseit, továbbá a visszagyűjtött termékek sorsát a hatóság nyomon követi - írták a közleményben.

A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek - hívták fel a figyelmet. A hatóság azt kéri, ha valaki a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékből vásárolt, és még a birtokában van, ne fogyassza azt el. A növényvédő szerek - más néven peszticidek - olyan kémiai vagy biológiai anyagok, amelyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek.

