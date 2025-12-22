Ugyanaz a folyó? Mi vár Magyarországra 2026-ban?

Számvetés
Elemzőként a számvetés a mindennapok része, hiszen rengeteg előrejelzés és jóslat készül egy év folyamán. Mindezek igyekeznek reflektálni a változásokra, a beérkező adatokra és persze mások előrejelzéseire. A számvetés műfaja azonban akkor válik igazán nehézzé vagy éppen fájóvá, amikor visszamegyünk az év eleji, pontosabban az évet megelőző jóslatokhoz. Hát, idén sincs könnyű dolgunk ezzel.
Hérakleitosz bölcsessége szerint egyetlen ember sem léphet kétszer ugyanabba a folyóba, mert az már nem ugyanaz a folyó, és ő már nem ugyanaz az ember. De mi van, ha mégis? Az év végi elemzéseket nézve szembeötlő, hogy immáron ez a harmadik év, amikor a bizakodásból csalódás lett, amennyiben a magyar gazdaságról alkotott nagyképet tekintjük. Úgy tűnik tehát, hogy az elemzői közösség immáron háromszor lépett valahogy ugyanabba a folyóba. De megtesszük-e negyedszerre is? Várjuk-e a fellendülést és csalódunk? Vagy már túl sokat csalódtunk és annyit diszkontáljuk a várakozást, hogy végül 2026-ban jön a kellemes meglepetés?
Hogy erre választ kapjunk, nézzük meg az általam legérdekesebbnek vélt két legfontosabb nem várt fordulatot és a két elmaradó fordulatot. Mindezt úgy, hogy legyen mind a negatív, mind a pozitív gazdasági aspektus képviseltetve.
Amire választ kaphat cikkünkben:
- Növekedésnek indulhat a magyar gazdaság?
- Mennyivel nőhetnek a bérek?
- Mi lesz a forinttal?
