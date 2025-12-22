Váltás a vállalati pénzügyekben: itt az OTP SingleMarket

A magyar cégek egyre inkább a digitális csatornákon intézik pénzügyeiket, a mobilfizetés, az azonnali átutalás és az online követeléskezelés mindennapossá vált. A bankok ehhez igazodva folyamatosan fejlesztik szolgáltatásaikat. Így tesz az OTP Bank is, amely december 23-án kivezeti a vállalati OTPdirekt befektetési szolgáltatásait, helyüket az új vállalati net- és mobilbank, illetve az OTP SingleMarket veszi át, BÉT‑ és Xetra‑hozzáféréssel. A fejlesztések mellett a védelemre is nagyobb hangsúly kerül, az OTP MobilBankban megtalálható Utalásőr, a Pánikgomb és a központi visszaélésszűrés célja, hogy a kényelem mellé biztonság társuljon.

Mobilfizetés, azonnali átutalás, digitalizált követeléskezelés – egy új, 11 európai országot vizsgált kutatás szerint a magyar vállalatok követeléskezelési és fizetési folyamatai egyre inkább digitalizálódnak, nem meglepő tehát, hogy a bankok folyamatosan fejlesztik online szolgáltatásaikat, javítják a használhatóságot, bővítik a funkciókat, és igazodnak az új biztonsági és jogszabályi elvárásokhoz. Az OTP Bank tapasztalatai szerint is

egyre többen intézik pénzügyeiket online felületeken, és csak az összetettebb szolgáltatások igénylésekor fordulnak a bankfiókokhoz.



A pénzintézet vállalati ügyfelei például tavaly csaknem 30 ezer értékpapír-tranzakciót indítottak a hitelintézet online csatornáin, közülük a legaktívabb vállalkozás több mint 700-at.

Ugyanakkor a lépésről lépésre történő folyamatos, kisebb fejlesztések egy idő után nem feltétlenül elegendőek, és szükség lehet egy teljesen új, korszerű felület bevezetésére, amely egyszerűbb, egységesebb felhasználói élményt és hosszú távon fenntartható működést biztosít. Ezt felismerte az OTP Bank is, és bár az OTPdirekt pénzforgalmi szolgáltatásai a vállalkozások részére továbbra is zavartalanul elérhetőek maradnak, a hitelintézet 2025. december 23-án kivezeti a vállalati OTPdirekt internetbank befektetési szolgáltatásait, amelyek helyét részben az OTP vállalati internet- és mobilbank, részben pedig az OTP SingleMarket veszi át

A platformon elérhető szolgáltatások köre folyamatosan bővül, már most

a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) és a Deutsche Börse (Xetra) több mint 1000 befektetési eszközéhez nyújt közvetlen hozzáférést.

A hitelintézet dolgozik rajta, hogy a felhasználók a jövőben még több piacot érhessenek el. Jelenleg a vállalkozásoknak lehetőségük van portfóliójuk lekérdezésére, megtekinthetik a Budapesti Értéktőzsdén és a Deutsche Börse (XETRA) rendszerében elérhető termékeket és árfolyamokat, megbízást adhatnak az OTP Alapkezelő Zrt. és az OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt. befektetési jegyeinek vételére és visszaváltására, áttekinthetik értékpapír‑tranzakcióik történetét, valamint azonnali deviza adásvételt is végrehajthatnak.

Fontos tudni, hogy a SingleMarket mellett tőzsdei megbízások megadására továbbra is van lehetőség telefonon keresztül is. Ehhez csupán egy Global Markets keretszerződést kell kötniük az ügyfeleknek.

Egy új felület indulása óhatatlanul jár némi kockázattal, ezért a kezdeti időszakban előfordulhatnak átmeneti fennakadások, például pontatlan adatmegjelenés, lassulás vagy akadozó funkciók. Eleinte olyan hibák is jelentkezhetnek, amelyek a körültekintő tesztelés során nem fordultak elő. A pénzintézet épp ezért fokozottan monitorozza a rendszert, a felhasználói visszajelzések alapján soron kívüli javításokat végez és finomhangolja a működést.

Hogyan védhetjük ki, hogy csalók áldozatává váljunk?

Mivel a digitális banki csatornákat egyre többen használják, a vállalkozások védelmi képességeit is javítani kell, hiszen ma már a magánszemélyek és a nagyvállalatok mellett a kkv-k is gyakori célpontjai a támadásoknak. Pláne, hogy a kiberbűnözők egyre szofisztikáltabb, egyre nehezebben felismerhető eszközöket alkalmaznak, így ma már messze nem csupán informatikai vagy technológiai feladat a kibervédelem, hanem a digitális képességek és a pszichológiai felkészültség kérdése is.

Az MNB második negyedéves pénzforgalmi statisztikája szerint összesen 7,8 milliárd forintot loptak el a csalók a magyar bankszámlákról. Az idei első negyedévet is magába foglaló, legutóbbi 12 hónapos időszak alatt 33,4 milliárd forintot loptak el a csalók a hazai ügyfelektől:

átutalásokkal 23,6 milliárd forintot, kártyás csalásokkal további 9,8 milliárd forintot szereztek a rosszindulatú szereplők.

A harmadik negyedév az előzőhöz képest a hazai kibocsátású kártyákkal elkövetett sikeres visszaéléseket tekintve 7,3%-os esetszám-növekedést mutat, ugyanakkor az érték közel 300 millió forinttal, 16,6%-kal visszaesett.

Ezzel szemben a nem kártyás – jellemzően átutalási – forgalomban a sikeres visszaélések száma 41,1%-kal, értéke 41,6%-kal esett vissza az előző negyedév kiugró szintjéhez képest. A legnagyobb javulás a vállalati szegmensben látszik: itt a visszaélések darabszáma 78,0%-kal, az okozott kár 52,1%-kal csökkent. Összességében továbbra is az adathalászathoz köthető esetek adják a legtöbb incidenst (52,5%), ugyanakkor értékben jelentősen nőtt a pszichológiai manipuláció súlya: 13,2 százalékponttal 39,2%-ra.

Az OTP-nél a csalásmegelőzést több eszköz segíti. A MobilBankban megtalálható Utalásőrrel nagyobb összegű utalásokhoz kijelölhető egy második jóváhagyó, például egy családtag, a Pánikgombbal pedig szükség esetén azonnal letiltható a bankkártya és az elektronikus csatorna. Miután a károk nagyobb része most az ügyfeleknél csapódik le,

az azonnali tiltás kulcsfontosságú a gyors kármegelőzéshez,

hiszen, ha a csalók megszerzik a belépési jelszót vagy egyéb hitelesítő kódot, esetleg rávesznek egy nagyobb utalásra, egy napon belül a limitnél többet nem tudnak elvinni. Ez időt ad észlelni a bajt és közben letiltani a hozzáférést. Ráadásul az azonnali fizetés világában percek, sőt másodpercek számítanak: az országos központi visszaélésszűrő rendszer is valós időben, fél másodpercen belül vizsgál tranzakciókat – ez is jelzi, mennyire időkritikus a védekezés. A Hívásellenőrzés pedig a telefonos csalásokat tudja kiszűrni, jelzi ugyanis, hogy valóban a bank keresi-e az ügyfelet.

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletes információkat kaphat a termékekről és szolgáltatásokról az OTP Bank Nyrt. bankfiókjaiban és a www.otpbank.hu internetes oldalon. Kérjük, hogy befektetésre, szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megalapozott döntés meghozatalát megelőzően az adott termékre, szolgáltatásra vonatkozó dokumentációt, tájékoztatót, szabályzatokat, szerződési feltételeket, hirdetményeket, kondíciós listát figyelmesen olvassa el, és óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, a felmerülő díjakat és költségeket, az esetleges veszteség bekövetkezésének lehetőségét, valamint tájékozódjon a termékkel, befektetéssel kapcsolatos adójogi jogszabályokról. A pénzügyi eszközök, az értékpapírok árfolyama változik, az azonnali értékesítésre aktuális árfolyamon kerülhet sor, mely akár árfolyamveszteséggel is járhat. A jelen dokumentumban megjelölt információk, vélemények nem helyettesítik és nem pótolják az adott pénzügyi eszközökre vonatkozó kibocsátási dokumentációt (pl. tájékoztató, kezelési szabályzat), valamint a termékismertetőket, hirdetményeket.

Jelen dokumentumban foglaltak alapján hozott konkrét egyedi döntések, illetve befektetések kockázatát az ügyfél viseli, az OTP Bank Nyrt.-t nem terheli felelősség a befektetési döntések eredményességéért, az ügyfél által kitűzött cél eléréséért, sem az e dokumentum vagy annak bármely része alapján hozott egyedi befektetési döntésért, sem azok következményeiért. Minden befektetés bizonyos kockázatokkal jár, amelyek kihathatnak a befektetési döntés eredményességére és a befektető esetleg nem olyan összeghez jut a befektetéséből, melyet befektetési célként elvárt, vagy amennyit befektetett, így akár az is előfordulhat, hogy a befektetett tőke csökken, teljes összegét elveszíti, vagy akár azon is túl keletkezhet fizetési kötelezettsége.

Az OTP Bank Nyrt. az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően semmilyen felelősséget, kötelezettséget, szavatosságot vagy garanciát nem vállal semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért (ideértve a befektetésekből eredő veszteségeket is), a költségekért vagy kiadásokért, a hátrányos jogi következményekért vagy egyéb szankciókért (beleértve a büntető és kártérítési kötelezettségeket), amelyet bármely természetes vagy jogi személy elszenvedett az itt leírt pénzügyi eszközök vétele vagy eladása vagy befektetési szolgáltatások folytatása eredményeként, még akkor sem, ha az OTP Bank Nyrt.-t figyelmeztették az ilyen események lehetőségére.

A cikk megjelenését az OTP Bank Nyrt. támogatta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images