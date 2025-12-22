Van, ahol biztosan fehér lesz a karácsony

Az év vége felé az egyik legfontosabb kérdést minden évben az jelenti, hogy vajon várható-e hó az ünnepeken.

A HungaroMet friss térképet osztott meg, amelyen jól látszik, hogy Európa több területét is vastag hótakaró fedi. Ezek közé tartozik az Alpok, ahol több helyen közel 1 méteres hó is kialakult két nappal karácsony előttig. Ehhez hasonlóan szintén fehér a táj Franciaország északi részén egy kisebb foltban, valamint Észak-Európában.

Lappföldön és a Skandináviai-félsziget jelentős részén áll a hó, a legtöbb helyen legalább arasznyi vastagságú.

Magyarországon egyelőre nincs hó, de a közeli magashegységeket már belepte a hó: az Alpok mellett a Kárpátokban és a Balkán csúcsait is belepi a hó. A következő napokban ez a helyzet gyorsan megváltozhat, ugyanis éppen december 24-én front érkezik Magyarországra, és főképp a nyugati területeken kialakulhat a csapadéknak köszönhetően hóréteg is.

