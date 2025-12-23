1213 százalékos túljegyzés volt a magyar állampapírokra, mégis mi folyik itt?

Extrém erős kereslet mellett zajlott le a 3 hónapos diszkontkincstárjegy legfrissebb aukciója, ami egyértelmű jelzést ad a rövid futamidejű papírok iránti befektetői étvágyról az alacsony likviditású karácsony előtti keresletben. A banki extraprofitadó csökkentési szándékok állhatnak a háttérben.

A 3 hónapos lejáratú, D260429 sorozatból az ÁKK 15 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak.

A kereslet 182 milliárd forint volt, így a lefedettség 1213% lett.

Az Államadósság Kezelő Központ a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 100 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,96% és 6,12% között szórt, az átlaghozam 6,01% lett.

A ma kialakult értékesítési átlaghozam 13 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál.

Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 2 ponttal volt kisebb.

A háttérben az állhat, hogy a banki extraprofitadó csökkenthető úgy, hogy a bankok diszkontkincstárjegyeket vagy más állampapírokat vásárolnak, ugyani így kötvény- és dkj-állomány növekedése levonható az extraprofitadó-kötelezettségből.

A 3 hónapos lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása

Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai Dátum Futamidő Értékpapír Meghirdetett mennyiség (m Ft) Benyújtott mennyiség (m Ft) Elfogadott mennyiség (m Ft) Max hozam Átlag hozam Min hozam 2025-12-23 3M D260429 15 000 181 997 100 000 6,12 6,01 5,96 2025-12-18 12M D261223 20 000 93 814 20 000 6,06 6,05 6,04 2025-12-17 6M D260624 20 000 66 160 30 000 6,14 6,13 6,09 2025-12-11 10Y 2035/A 25 000 71 805 35 000 6,92 6,91 6,89 2025-12-11 5Y 2031/B 20 000 35 600 20 000 6,45 6,44 6,43 2025-12-11 3Y 2029/C 10 000 75 851 40 000 6,48 6,47 6,45 2025-11-20 20Y 2051/G 10 000 13 010 10 000 7,52 7,49 7,46 2025-10-22 15Y 2041/A 10 000 40 650 20 000 7,10 7,09 7,07 2025-02-13 30Y 2051/G 10 000 14 610 10 000 6,97 6,94 6,93 Adatok forrása: ÁKK.

További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.

Címlapkép forrása: Roberto Nencini