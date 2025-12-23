  • Megjelenítés
1213 százalékos túljegyzés volt a magyar állampapírokra, mégis mi folyik itt?
Gazdaság

1213 százalékos túljegyzés volt a magyar állampapírokra, mégis mi folyik itt?

Portfolio
Extrém erős kereslet mellett zajlott le a 3 hónapos diszkontkincstárjegy legfrissebb aukciója, ami egyértelmű jelzést ad a rövid futamidejű papírok iránti befektetői étvágyról az alacsony likviditású karácsony előtti keresletben. A  banki extraprofitadó csökkentési szándékok állhatnak a háttérben.

A 3 hónapos lejáratú, D260429 sorozatból az ÁKK 15 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak.

A kereslet 182 milliárd forint volt, így a lefedettség 1213% lett.

Az Államadósság Kezelő Központ a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 100 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,96% és 6,12% között szórt, az átlaghozam 6,01% lett.

A ma kialakult értékesítési átlaghozam 13 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál.

Még több Gazdaság

Furcsa piac alakult ki az Egyesült Államokban: a vállalatok inkább most veszítenek, minthogy várjanak a Trump-ítéletre

19 milliárd forint jár érte, pedig csak le kell fúrni hozzá - új pályázati lehetőség nyílt meg

Harmincmillió forint egy parányi sajtért – Nincs az az ár, amit meg ne adnának egy műtárgyért

Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 2 ponttal volt kisebb.

A háttérben az állhat, hogy a banki extraprofitadó csökkenthető úgy, hogy a bankok diszkontkincstárjegyeket vagy más állampapírokat vásárolnak, ugyani így kötvény- és dkj-állomány növekedése levonható az extraprofitadó-kötelezettségből.

A 3 hónapos lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása
Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai
Dátum Futamidő Értékpapír Meghirdetett mennyiség (m Ft) Benyújtott mennyiség (m Ft) Elfogadott mennyiség (m Ft) Max hozam Átlag hozam Min hozam
2025-12-23 3M D260429 15 000 181 997 100 000 6,12 6,01 5,96
2025-12-18 12M D261223 20 000 93 814 20 000 6,06 6,05 6,04
2025-12-17 6M D260624 20 000 66 160 30 000 6,14 6,13 6,09
2025-12-11 10Y 2035/A 25 000 71 805 35 000 6,92 6,91 6,89
2025-12-11 5Y 2031/B 20 000 35 600 20 000 6,45 6,44 6,43
2025-12-11 3Y 2029/C 10 000 75 851 40 000 6,48 6,47 6,45
2025-11-20 20Y 2051/G 10 000 13 010 10 000 7,52 7,49 7,46
2025-10-22 15Y 2041/A 10 000 40 650 20 000 7,10 7,09 7,07
2025-02-13 30Y 2051/G 10 000 14 610 10 000 6,97 6,94 6,93
Adatok forrása: ÁKK.

További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.

Címlapkép forrása: Roberto Nencini

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos támadást indítottak az oroszok, felszálltak a NATO-hatalom gépei
Európa másolja a háborús taktikát, lángokban a stratégiai kikötő – Háborús híreink kedden
Riasztó adatok érkeztek a Duna és a Tisza vízgyűjtőiről: ez történelmi mélypont
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility