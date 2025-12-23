Ami most történik a kamatokkal, arra a 2008-as válság óta nem volt példa

A tíz legforgalmasabb devizát felügyelő jegybank közül kilenc már kamatot vágott az idén: az amerikai Fed, az Európai Központi Bank és a Bank of England mellett Ausztrália, Új-Zéland, Kanada, Svédország, Norvégia és Svájc is lépett.
Összesen 32 alkalommal csökkentették az irányadó rátákat, ami 850 bázispontnyi lazítást jelent.
A Reuters szerint ilyen gyakori és ekkora mértékű kamatcsökkentési hullámra 2008 óta, ilyen összesített mértékűre pedig 2009 óta nem volt példa.
Ez éles fordulat a 2022-es és 2023-as időszakhoz képest, amikor az Ukrajna elleni orosz invázió nyomán megugró energiaárak fűtötte infláció megfékezése érdekében a jegybankok világszerte kamatemeléseket hajtottak végre.
Japán ismét kivételt jelentett: a legtöbb jegybankkal szemben idén kétszer is emelte az irányadó kamatot.
Egyes elemzők szerint 2026-ban újabb gyökeres fordulat következhet. Az utóbbi hónapokban több G10-es jegybank hangvétele érezhetően megváltozott, különösen Kanadában és Ausztráliában, ami a kamatemelések lehetőségét vetíti előre.
Szerintünk az EKB jövőre már emelni fog, az ausztrál és a kanadai jegybank pedig közel kerülhet ehhez
– mondta James Rossiter, a TD Securities globális makrostratégiai vezetője.
A Fed döntéseire a munkaerőpiac alakulása és az inflációs folyamatok egyaránt erősen hatnak. A jegybank kommunikációja 2025-ben még egyértelműen a tartásra vagy további csökkentésre fókuszált.
2025 során minden ülésen vagy a kamatszint változatlanul hagyása, vagy csökkentése volt napirenden, emelésről nem esett szó. De 2026-ban ez valószínűleg megváltozik, különösen az év második felében, amikor a kockázatok kiegyenlítettebbé válnak
– jelezte Luis Oganes, a JPMorgan globális makrokutatási vezetője.
A lazítás ütemének lassulása a havi adatokon is látszik: a decemberben ülésező kilenc nagy jegybank közül már csak a Fed és a Bank of England döntött újabb vágásról, miközben Japán ismét emelt.
A feltörekvő piacokon ezzel szemben továbbra is gyors ütemben folytatódtak a kamatcsökkentések.
A Reuters által vizsgált 18 fejlődő gazdaság közül decemberben nyolc jegybank összesen 350 bázisponttal vágott, köztük Törökország, Oroszország, India, Mexikó, Thaiföld, a Fülöp-szigetek, Lengyelország és Chile.
Összességében a feltörekvő országokban 2025-ben 51 döntés nyomán 3085 bázispontnyi lazítás valósult meg, ami jóval meghaladja a 2024-ben látott 2160 bázispontot.
Ez a legnagyobb mértékű monetáris enyhítés legalább 2021 óta.
"Az inflációt sikerült kordában tartani, sőt több esetben jobban, mint a fejlett piacokon, ami nagyrészt a proaktívabb döntéshozatalnak köszönhető" – mondta Giulia Pellegrini, az Allianz Global Investors ügyvezető igazgatója.
A másik oldalon a feltörekvő piacok 2025-ben összesen 625 bázispontnyi kamatemelést is végrehajtottak, ami kevesebb mint fele a 2024-ben mért 1450 bázispontnak.
Az elemzők további lazításra számítanak a fejlődő gazdaságokban. "Még számos feltörekvő ország van, amely csak most kezdheti meg a csökkentési ciklusát – például Brazília vagy akár Magyarország –, mások pedig folytathatják a már megkezdett vágásokat" – mondta Elina Theodorakopoulou, a Manulife Investment Management ügyvezető igazgatója.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Olyan időjárás érkezik a horvátoknál, amilyet több mint 10 éve nem láttak
A meteorológusok szerint az európai időjárási mintázat jelentősen átalakul.
Figyelem: egy nagyon fontos részlet derült ki a lakossági energiatárolós pályázat kapcsán
Örülhetnek a szaldósok.
Esik a legális dohányfogyasztás, jövőre pedig érkezik az adóemelés
Mit szívnak a magyarok?
Trump bizakodó az ukrajnai békével kapcsolatban, de már gyűlnek a sötét fellegek
Sok részlet elfogadhatatlannak tűnik.
Nagy Márton a magyar gazdaságot sújtó két erős függőségről és a pénzügyi védőpajzsról vallott
A nemzetgazdasági miniszter számot vetett az idei és jövőbeli erős kihívásokról.
A Mészáros Csoport újabb babaáruházláncot vásárolt
A regionális jelenlétet erősítik.
Putyin gazdasága a szakadék szélén: ilyen intézkedésre a Szovjetunió óta nem volt példa
Egyre több vészjelzés jön, ami miatt komolyan aggódhat a Kreml.
Magasabb törlesztőt is hajlandók bevállalni az Otthon Start igénylők
Részletesebb statisztikai adatok jelentek meg az Otthon Start hitel első 100 napjáról. Ebből már értékelhető a program indulása és az is kiderül, hogy milyenek a támogatott hitel igénylői. M
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Mi nem evidens befektetés 2026-ban?
Ha 2026 gazdasági dinamikáját befektetői szemmel értelmezzük, akkor a növekedési narratívák helyett sokkal pontosabb felvetés lehet az, hogy hol alakul ki olyan fizikai vagy intézményi szűk k
MI vs. Tudomány: 1-0
A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r
Új EU-s rendelet a GDPR határokon átnyúló ügyekben való alkalmazásáról
December 12-én megjelent az EU hivatalos lapjában a GDPR végrehajtására vonatkozó további eljárási szabályok megállapításáról szóló rendelet (2025/2518) . A rendelet célja, hogy a hat
A dollár lett a világ beteg embere 2025-ben
Móricz Dániel, a HOLD befektetési igazgatója szerint az év sztorija az, hogy a dollár - amely klasszikusan a világ egyik legerősebb, legbiztonságosabb eszköze - borzasztó... The post A dollár l
Verizon Communications Inc. - elemzés
Az alacsony osztalékemelései miatt ritkán kerül be a Top 10-be, de a hozama jó, a chartja miatt pedig akár kereskedési célpont is lehet, tehát megnéztem.CégismertetőA Verizon Communications Inc
MARA Holdings - kereskedés
Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.