Ami most történik a kamatokkal, arra a 2008-as válság óta nem volt példa

2025-ben a világ vezető jegybankjai a 2008-as pénzügyi válság óta nem látott ütemben és mértékben csökkentették az irányadó kamatokat. A feltörekvő országok döntéshozói is felgyorsították a monetáris lazítást.

A tíz legforgalmasabb devizát felügyelő jegybank közül kilenc már kamatot vágott az idén: az amerikai Fed, az Európai Központi Bank és a Bank of England mellett Ausztrália, Új-Zéland, Kanada, Svédország, Norvégia és Svájc is lépett.

Összesen 32 alkalommal csökkentették az irányadó rátákat, ami 850 bázispontnyi lazítást jelent.

A Reuters szerint ilyen gyakori és ekkora mértékű kamatcsökkentési hullámra 2008 óta, ilyen összesített mértékűre pedig 2009 óta nem volt példa.

Ez éles fordulat a 2022-es és 2023-as időszakhoz képest, amikor az Ukrajna elleni orosz invázió nyomán megugró energiaárak fűtötte infláció megfékezése érdekében a jegybankok világszerte kamatemeléseket hajtottak végre.

Japán ismét kivételt jelentett: a legtöbb jegybankkal szemben idén kétszer is emelte az irányadó kamatot.

Egyes elemzők szerint 2026-ban újabb gyökeres fordulat következhet. Az utóbbi hónapokban több G10-es jegybank hangvétele érezhetően megváltozott, különösen Kanadában és Ausztráliában, ami a kamatemelések lehetőségét vetíti előre.

Szerintünk az EKB jövőre már emelni fog, az ausztrál és a kanadai jegybank pedig közel kerülhet ehhez

– mondta James Rossiter, a TD Securities globális makrostratégiai vezetője.

A Fed döntéseire a munkaerőpiac alakulása és az inflációs folyamatok egyaránt erősen hatnak. A jegybank kommunikációja 2025-ben még egyértelműen a tartásra vagy további csökkentésre fókuszált.

2025 során minden ülésen vagy a kamatszint változatlanul hagyása, vagy csökkentése volt napirenden, emelésről nem esett szó. De 2026-ban ez valószínűleg megváltozik, különösen az év második felében, amikor a kockázatok kiegyenlítettebbé válnak

– jelezte Luis Oganes, a JPMorgan globális makrokutatási vezetője.

A lazítás ütemének lassulása a havi adatokon is látszik: a decemberben ülésező kilenc nagy jegybank közül már csak a Fed és a Bank of England döntött újabb vágásról, miközben Japán ismét emelt.

A feltörekvő piacokon ezzel szemben továbbra is gyors ütemben folytatódtak a kamatcsökkentések.

A Reuters által vizsgált 18 fejlődő gazdaság közül decemberben nyolc jegybank összesen 350 bázisponttal vágott, köztük Törökország, Oroszország, India, Mexikó, Thaiföld, a Fülöp-szigetek, Lengyelország és Chile.

Összességében a feltörekvő országokban 2025-ben 51 döntés nyomán 3085 bázispontnyi lazítás valósult meg, ami jóval meghaladja a 2024-ben látott 2160 bázispontot.

Ez a legnagyobb mértékű monetáris enyhítés legalább 2021 óta.

"Az inflációt sikerült kordában tartani, sőt több esetben jobban, mint a fejlett piacokon, ami nagyrészt a proaktívabb döntéshozatalnak köszönhető" – mondta Giulia Pellegrini, az Allianz Global Investors ügyvezető igazgatója.

A másik oldalon a feltörekvő piacok 2025-ben összesen 625 bázispontnyi kamatemelést is végrehajtottak, ami kevesebb mint fele a 2024-ben mért 1450 bázispontnak.

Az elemzők további lazításra számítanak a fejlődő gazdaságokban. "Még számos feltörekvő ország van, amely csak most kezdheti meg a csökkentési ciklusát – például Brazília vagy akár Magyarország –, mások pedig folytathatják a már megkezdett vágásokat" – mondta Elina Theodorakopoulou, a Manulife Investment Management ügyvezető igazgatója.

