Eltűnt egy vezérkari főnök gépe: fénybe borult az éjszakai égbolt
Eltűnt egy vezérkari főnök gépe: fénybe borult az éjszakai égbolt

MTI
Röviddel az Ankarából történt felszállást követően elvesztették a rádiókapcsolatot a líbiai vezérkari főnököt Tripoliba szállító repülőgéppel, amelynek időközben megtalálták a roncsait is a török főváros közelében - közölte kedden este Ali Yerlikaya török belügyminiszter az X-en.

Tájékoztatása szerint a Falcon 50-es típusú sugárhajtású üzleti kisgép az ankarai Esenboga repülőtérről szállt fel helyi idő szerint este fél kilenckor, a kapcsolatot a géppel 40 perccel később vesztették el a török fővárostól délre található Haymana körzet felett, miután vészhelyzeti leszálláshoz engedélyt kért.

Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad vezérkari főnök mellett négy másik ember volt a fedélzeten.

Az NTV helyi televízió szerint a légi forgalmat átirányították az ankarai Esenboga repülőtér térségéből, a légi kikötőt pedig lezárták.

A líbiai vezérkari főnök látogatását korábban a török védelmi tárca jelentette. Haddad Ankarában Yasar Güler török védelmi miniszterrel, Selcuk Bayraktaroglu vezérkari főnökkel és más katonai vezetőkkel egyeztetett.

Egy biztonsági kamera helyi televíziós csatornákon megjelent felvételén látni lehetett, ahogy az éjszakai égbolt Haymana felett fénybe borul egy feltételezett robbanás következtében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

