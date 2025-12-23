Harmincmillió forint egy parányi sajtért – Nincs az az ár, amit meg ne adnának egy műtárgyért

Nem volt hiány kivételes tárgyakban és őrült árakban a műtárgypiacon idén sem, fergeteges alkuk bizonyították, a gyűjtőszenvedély minden racionalitást felülír. Meghökkentő tárgyakért fizettek millió dollárokat, és ha sokszor nehéz is megérteni az indítékokat az első döbbenet után – művészi, de legalább is egyedi értékeket, az alkotó ötleteit, vagy egyszerűen csak a tárgyhoz fűződő történetet is mérlegelni kell. Igaz nehéz józanul megítélni, hogy miért is került be a művészeti krónikákba egy élénkszínű rágcsa, amiért valaki közel 30 millió forintnak megfelelő dollárt adott, de biztos, szépet is látott benne a gyűjtő.

Tavaly a Komédia vitte el a show-t a műtárgypiacon, a név mögött egy kissé már barnuló banán rejtőzött, amelyet az alkotó Maurizio Cattelan egy szürke ragasztószalaggal rögzített a szürke falra. Lévén konceptuális műalkotás, egy hitelességi tanúsítvány is járt hozzá, részletes utasításokkal, hogy hogyan kell pótolni a művet, ha netán megeszik, vagy uram bocsá’ megrohad.

Justin Sun, a „kriptokirály” 6,2 millió dollárt adott érte, azonnal közölte, hogy elfogyasztja a gyümölcsöt. Vélhetően azután újraalkotta Cattelan útmutatója alapján, mert idén újból a címlapokra került, a hírek szerint a nyáron odaajándékozta Ross Ulbrichtnak, a Silk Road nevű digitális kereskedelmi platform alapítójának. Ulbricht hálózatán kokaint, heroint, LSD-t is árultak egyebek mellett. Életfogytiglant kapott, ám Trump az elsők között adott kegyelmet a bitcoin és persze őiránta is elkötelezett üzletembernek. A banánnal ünnepelhette a szabadulást.

Az idén késő ősszel eladott America, ugyancsak Cattelan alkotása, egy aranyvécé, ami nyilvánvalóan maradandóbb érték a Komédiánál, így 12 millió dollár az ára – tekintve 100 kilós súlyát, tulajdonképpen racionálisnak mondható. Egyébként lehet, hogy funkciójának megfelelően hasznosítják. Az amerikai Ripley’s Believe It or Not! óriás szórakoztatóipari társaság volt a szerencsés vevő, és képviselője úgy nyilatkozott, vizsgálják a WC üzembehelyezésének lehetőségét.