Kormányinfó: fontos döntések válnak hatályossá január 1-jén

A Kormányinfón kérdés érkezett a novemberi Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalás után Orbán Viktor által emlegetett „pénzügyi védőpajzs” kapcsán is. A felvetés arra irányult, hogy mikor kezdődnek meg azok a tárgyalások ennek részleteiről.

Gulyás Gergely válaszában elmondta, hogy a kapcsolatfelvétel már megtörtént, az első egyeztetéseket a Külgazdasági és Külügyminisztérium folytatja, elsősorban technikai és szakmai szinten. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

ezek egyelőre nem tekinthetők klasszikus értelemben vett tárgyalásoknak, sokkal inkább előkészítő egyeztetésekről van szó, amelyek célja a lehetőségek feltérképezése.

A miniszter reagált azokra a korábbi kijelentésekre is, amelyek szerint ezek az eszközök kiválthatnák az uniós forrásokat. Gulyás szerint ezzel kapcsolatban Lázár János némileg előreszaladt, és a kormány álláspontja továbbra is az, hogy Magyarország nem mond le az uniós forrásokról, és továbbra is az a cél, hogy „az utolsó eurócentet is” megkapja Brüsszeltől. A védőpajzs-jellegű megoldások legfeljebb kiegészítő eszközként jöhetnek szóba, nem pedig az EU-s pénzek alternatívájaként.