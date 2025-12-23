  • Megjelenítés
Kormányinfó: fontos döntések válnak hatályossá január 1-jén
Gazdaság

Kormányinfó: fontos döntések válnak hatályossá január 1-jén

Portfolio
Váratlan időpontban, a megszokottnál korábban tartja meg a Kormányinfót a kabinet: kedden 15:30-tól áll a sajtó elé Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A Portfolio az eseményt élőben közvetíti.
Megosztás

Jövőre maradnak a tárgyalások a pénzügyi védőpajzsról

A Kormányinfón kérdés érkezett a novemberi Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalás után Orbán Viktor által emlegetett „pénzügyi védőpajzs” kapcsán is. A felvetés arra irányult, hogy mikor kezdődnek meg azok a tárgyalások ennek részleteiről.

Gulyás Gergely válaszában elmondta, hogy a kapcsolatfelvétel már megtörtént, az első egyeztetéseket a Külgazdasági és Külügyminisztérium folytatja, elsősorban technikai és szakmai szinten. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

ezek egyelőre nem tekinthetők klasszikus értelemben vett tárgyalásoknak, sokkal inkább előkészítő egyeztetésekről van szó, amelyek célja a lehetőségek feltérképezése.

A miniszter reagált azokra a korábbi kijelentésekre is, amelyek szerint ezek az eszközök kiválthatnák az uniós forrásokat. Gulyás szerint ezzel kapcsolatban Lázár János némileg előreszaladt, és a kormány álláspontja továbbra is az, hogy Magyarország nem mond le az uniós forrásokról, és továbbra is az a cél, hogy „az utolsó eurócentet is” megkapja Brüsszeltől. A védőpajzs-jellegű megoldások legfeljebb kiegészítő eszközként jöhetnek szóba, nem pedig az EU-s pénzek alternatívájaként.

Megosztás

A 13. havi mellett már jön a 14. havi nyugdíj első negyede

A nyugdíjasokat érintő intézkedések között Gulyás kiemelte, hogy a 13. havi nyugdíj kifizetése változatlanul megmarad, ugyanakkor most először megkezdik a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetését is. Ennek első lépéseként februárban a nyugdíjasok egyheti plusznyugdíjat kapnak meg a 13. havi nyugdíjjal egy időben. Emellett folytatódik az általános nyugdíjemelés, amelynek eredményeként az átlagnyugdíj a kormány számításai szerint 250 ezer forint fölé emelkedik.

A jövő évtől új támogatás indul a közszolgálatban dolgozók számára is: egymillió forintos otthontámogatást vehetnek igénybe lakásvásárlásra, illetve lakáshitel-törlesztésre. Gulyás beszélt a pedagógusbérek további emeléséről is, emlékeztetve arra, hogy Magyarország az Európai Unióval kötött megállapodás alapján 2030-ig vállalta, hogy a tanárok átlagbére eléri és tartósan eléri a diplomás átlagbér 80 százalékát, amit az idei évben már sikerült teljesíteni.

Ennek fenntartása érdekében 2026-ban újabb 10 százalékos béremelés jön a tanároknál, így a pedagógusok átlagbére a kormány számításai szerint közel 940 ezer forintra emelkedik a következő évben.

Az eddig felsoroltak, valamint Gulyás Gergely szavai alapján úgy tűnik, hogy nem született új döntés a kormányülésen, hiszen a felsorolt intézkedések mindegyike már jóval ezelőtt is ismert volt.

Megosztás

A korábban bejelentett cégtámogatások is jönnek 2026-ban

Gulyás Gergely arról is beszámolt, hogy a kormány elfogadta a 11 pontos vállalati adócsökkentési programot, amely január 1-jével lép hatályba, és évente több mint 90 milliárd forintot hagy a kis- és középvállalkozásoknál. A csomag egyik legfontosabb eleme az alanyi áfamentesség értékhatárának emelése: a jelenlegi 18 millió forintról 20 millió forintra nő a küszöb, és a kormány tervei szerint ezt a következő években tovább emelik, 22–24 millió forintos szintig. A miniszter hangsúlyozta, hogy ezzel hosszabb távon is kiszámíthatóbb környezetet kívánnak teremteni a kkv-szektor számára.

Megosztás

Az anyák szja-mentességéről is beszéltek

Gulyás Gergely a Kormányinfón további részleteket ismertetett a január 1-jével életbe lépő családpolitikai és adózási intézkedésekről, hangsúlyozva, hogy ezek egy hosszabb távra felépített, lépcsőzetes rendszer részei. A kormány keddi ülésén áttekintette a januári intézkedéseket, valamint részletes tájékoztatást kapott az EU legutóbbi tanácsüléséről és annak Magyarországra vonatkozó következményeiről.

A miniszter megerősítette, hogy januártól teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása, amelyről a kormány korábban döntött. A kétlépcsős emelés első fele július 1-jén lépett életbe, a második pedig most, január 1-jével valósul meg, mintegy egymillió családot érintve. Ennek eredményeként egy gyermek után havonta 20 ezer forinttal, két gyermek után 83 ezer forinttal, három gyermek után pedig 198 ezer forinttal nő a családoknál maradó összeg. Gulyás szerint ez a 2010 után kiépített családi adórendszer egyik kulcseleme.

A családi adókedvezmény mellett a kormány több, az édesanyákat érintő adómentességi intézkedést is kiemelt. A 30 év alatti édesanyák személyi jövedelemadó-mentessége már életbe lépett, és hosszabb távon is kiszámítható keretet ad a gyermekvállaláshoz. Emellett a két- és háromgyermekes édesanyák esetében fokozatosan épül ki a teljes szja-mentesség rendszere: 2027 januárjától 50 éves korig terjesztik ki az adómentességet, majd ezt követően válik teljessé a modell.

Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy a végső cél egy olyan rendszer, amelyben a négygyermekes édesanyák mellett hosszabb távon akár a két- és háromgyermekes anyák sem fizetnek személyi jövedelemadót, sőt egyes esetekben az is előfordulhat, hogy a családban egyik szülőnek sem keletkezik szja-fizetési kötelezettsége. A házaspárok esetében a családi adókedvezmény továbbra is megosztható, így az igénybe vehető akár a magasabb jövedelmű szülőnél, vagy – szükség esetén – a járulékok terhére is.

Megosztás

Fontos témák voltak a kormányülésen

Gulyás Gergely a Kormányinfón arról számolt be, hogy a kormány keddi ülésén áttekintette a január 1-jével hatályba lépő intézkedéseket, valamint részletes tájékoztatást hallgatott meg az Európai Unió legutóbbi tanácsülésének eredményeiről és azok Magyarországra gyakorolt hatásairól. A miniszter hangsúlyozta, hogy 2026 eleje több szempontból is fontos fordulópont, és a mostani döntések hosszabb távon határozzák meg a kormány gazdaságpolitikai irányát.

A bejelentések középpontjában a családi adókedvezmény teljes megduplázása állt, amely januártól válik teljessé. Gulyás emlékeztetett arra, hogy a kormány korábbi döntése alapján a kedvezmény emelése két lépcsőben történik: az első, 50 százalékos emelés július 1-jén lépett életbe, a második, további 50 százalékos növelés pedig most, január 1-jével valósul meg. Az intézkedés mintegy egymillió családot érint.

A részletek szerint januártól egy gyermek esetén havonta 20 ezer forinttal, két gyermeknél 83 ezer forinttal, három gyermeknél pedig 198 ezer forinttal marad több pénz a családoknál. Gulyás Gergely ezt a családi adórendszer egyik legfontosabb lépéseként értékelte, hangsúlyozva, hogy a 2010 után kiépített modell célja továbbra is az, hogy érdemben növelje a gyermeket nevelő családok rendelkezésre álló jövedelmét.

Megosztás

Hamarosan érkeznek a kormány bejelentései

Az időzítés és az előzmények alapján ezúttal a szokásosnál érdemibb kormányzati üzenetekre is számíthatunk: Orbán Viktor miniszterelnök kedden több, szűkszavú és sejtelmes bejegyzést is közzétett a keddi kormányülésről, ami arra utalhat, hogy nagyobb horderejű döntések vagy új intézkedések bejelentése is napirendre kerülhet.

Emellett februárban indulhat a 14. havi nyugdíj első, egyhetes részlete, ami szintén előkerülhet a tájékoztatón.

A várható témák között szerepelhet a múlt heti EU-csúcs értékelése, a januártól életbe lépő gazdaságpolitikai intézkedések részletezése, valamint a frissen kihirdetett, nyugdíjasokat érintő jogszabályok ismertetése.

Kiemelt figyelem övezheti azt is, hogy a kormány milyen terveket fontolgat az uniós SAFE-hitel felhasználásával, amelynél egy 17,4 milliárd eurós hiteligényt adott be Brüsszelnek.

A tájékoztatót Gulyás Gergely tartja, az esemény politikai súlyát pedig tovább növeli, hogy a bejelentések egy választási év küszöbén hangozhatnak el.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos támadást indítottak az oroszok, felszálltak a NATO-hatalom gépei
Európa másolja a háborús taktikát, lángokban a stratégiai kikötő – Háborús híreink kedden
Riasztó adatok érkeztek a Duna és a Tisza vízgyűjtőiről: ez történelmi mélypont
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility