Lejjebb lehet még szorítani a globális kamatokat? Mi várható itthon?

Bár érkeztek hírek arról mostanában, hogy lassan vége lehet a nagy jegybankok kamatcsökkentéseinek, 2026-ban továbbra is inkább a monetáris lazítás lehet terítéken. Hogyan befolyásolhatja mindez az MNB mozgásterét?

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Ha a nemzetközi kamatkörnyezet 2026-ban várható változásait elemezzük, mindenképpen a Fed-et és az EKB-t kell elsősorban górcső alá vennünk. Kezdjük talán utóbbival, hiszen ez tűnik jóval könnyebb feladatnak: a 2%-os betéti rátában jó ideig nem várható változtatás (valami komoly sokk hiányában persze). Az infláció célérték körül van, a gazdasági növekedés várhatóan némileg gyorsul jövőre, de azért nem olyan mértékben, ami túlfűtöttségre utalna. A hangvétel az elmúlt hónapokban valamivel szigorúbbá vált, különösen mióta Isabel Schnabel, az EKB kormányzótanácsának tagja kijelentette, hogy a következő kamatdöntés valószínűleg szigorítás lehet.

Persze ezt nem kell elsietni, valamikor 2027-ben tűnik az emelés realitásnak, nem mindjárt jövőre.

A Fed-nél már jóval bonyolultabb a helyzet. Egyrészt a jegybankárok számára fontos céloknál ellentmondást látunk: az infláció az USA-ban inkább 3% és nem 2% körül van, eközben azonban a munkaerőpiacon jelentős gyengülést láttunk az elmúlt hónapokban, a 4,6%-os novemberi munkanélküliségi adat többéves csúcsot jelent. Másrészt nagy figyelem övezi azt a kérdést, hogy vajon ki válthatja jövő májustól Jerome Powellt az elnöki székben, és milyen mértékben lehet esetleg lazább a hangvétele, mint a jelenlegi Fed elnöké.

Ami a gazdasági fundamentumokat illeti, az inflációs adatoknál legalább valamennyire bízhatunk abban, hogy a valós helyzetet tükrözik: azt, hogy egyelőre valóban a kívánatos, 2%-os szint felett van a drágulási ütem a tengerentúlon. A munkaerőpiaci adatok értelmezése azonban jóval nehezebb. Egyrészt a kormányzati leállás miatt az adatgyűjtés bizonytalansága is megnőtt, másfelől éppen a leállás miatt a szövetségi munkaerő jelentős csökkentése nagy volatilitást vitt a havi nem-mezőgazdasági foglalkoztatottak számának alakulásába. De ez csak az egyik nehézség a munkaerőpiaci adatokkal kapcsolatban.

A másik kihívást a mesterséges intelligencia (AI) miatti lehetséges szerkezeti változás körüli bizonytalanság okozza: vajon milyen mértékben róható fel az AI-nak az, hogy jóval gyengébb a munkaerő elvételi kedv az USA-ban? Ez nehéz kérdésnek tűnik. Sok munkafolyamat esetében egyértelmű, hogy az AI munkaerőt takaríthat meg, ugyanakkor számos anekdotikus hír van arról, hogy a vállalatok vagy megbánták, hogy érdemi leépítéseket hajtottak végre az AI miatt, vagy egyszerűen nem látják, hogy az AI projektek jelentős megtérülést hoztak volna eddig. Azaz

nem egyértelmű, hogy strukturálisan, hosszabb távon milyen mértékű munkaerő-megtakarítást hozhat a mesterséges intelligencia használata.

Tetézi a fenti problematikát Jerome Powell mandátumának közelgő lejárta. December elejéig Kevin Hassett, a Nemzeti Gazdasági Tanács igazgatója tűnt a legesélyesebb jelöltnek, akivel kapcsolatban a piaci szereplők félelme az, hogy a beárazotthoz képest sokkal lejjebb vinné jövőre a kamatot (azaz bőven 3% alá). Az elmúlt hetekben azonban felerősödött a várakozás, hogy mégsem ő, hanem egy másik Kevin, mégpedig Kevin Warsh lehet az új vezetője a Fed-nek. Warsh korábban a Fed Kormányzótanácsának a tagja is volt (2006 és 2011 között), tehát nem lehet tapasztalatlansággal vádolni. Trump elnök Warsh-t és Hassettet is lehetséges jelöltnek tartja.

Az elmúlt hetekben egyébként a piaci félelmek miatt a hosszabb állampapíroknál egyértelmű hozamemelkedés következett be:

a november végi, 4% körüli szintről 4,15-4,20%-ra nőtt az állampapírhozam a tengerentúlon.

Ez mindenképpen óvatosságra intheti azokat, akik szerint gyors és jelentős kamatcsökkentések érkezhetnének anélkül, hogy ezt az infláció jelentős lassulása ne támasztaná alá.

Másrészt viszont fontos azt is kiemelni, hogy nem csak a Fed elnöke dönt a kamatokról, hanem a Fed erre hivatott testülete (FOMC). A régiós jegybankárok éves rotációjával (4 szavazó tag változik) nem kizárható, hogy minimálisan a „héja” irányba billenhet a mérleg nyelve a testületben, bár alapjaiban a monetáris politika iránya nem változna meg jövőre.

Összességében a munkaerőpiaci gyengeség elég jelentősnek tűnik ahhoz, hogy további kamatcsökkentéseket alapozzon meg a tengerentúlon.

A kérdés, hogy ennek mértéke mekkora lehet jövőre. Ebben egy érdekes támpontot jelenthet az, hogy az euróövezeti kamatgörbék alakulásában mit láttunk idén: a görbe alakja március elején vált „normálissá” (ekkor haladta meg újra a 10 éves kamat a 3 havi Euribort), amit ezt követően még két darab, 25 bázispontos kamatcsökkentés követett néhány hónapon belül. Az Egyesült Államokban a decemberi csökkentést követően bukott a 10 éves SOFR kamat alá a 3 hónapos ráta, ami az európai analógiát átvéve még két további kamatcsökkentést tenne lehetővé 2026-ban. A piaci árazások is nagyjából ezt támasztják alá (annyi különbséggel az európai helyzethez képest, hogy a kamatcsökkentések néhány hónappal elhúzódhatnak). Nem kizárt persze, hogy ennél jelentősebb vágások érkezzenek, de ezt az adatoknak meg kellene alapozniuk vagy a vártnál alacsonyabb infláció, vagy rosszabb munkaerőpiaci helyzet képében.

Forrás: MBH Bank

A többi nagyobb jegybankot tekintve inkább vegyes képet látunk. Japánban ugyan további monetáris szigorítás jöhet a jelenlegi, 1% alatti szintről, de ez szerintem nem ad okot aggodalomra. A japán kamatemelési időszak ugyanis már egy ideje tart, és akkor okozott néhány napig tartó részvénypiaci „mini” pánikot, amikor a ciklus kezdetén voltunk (2024 nyarán), így most erre már jóval kevésbé lehet számítani. Másfelől a BoJ kormányzója, Kazuo Ueda szerint az egyensúlyi kamatláb valahol 1-2,5% között lehet, ami még mindig nagyon alacsony szintet jelent. Ami pedig a briteket illeti, itt kamatcsökkentések lehetnek terítéken 2026-ban, tekintettel a lassuló bérnövekedésre, illetve a relatíve magas, 3,75%-os rátára.

A magyar helyzetre rátérve mindez azt jelenti, hogy attól nem kell különösebben aggódni, hogy

a lehetséges hazai kamatcsökkentések elől esetleg a nemzetközi monetáris szigorítás szívná el a teret.

Itthon egyértelműen az infláció körüli aggodalmak nem engedték az MNB-nek, hogy 2025-ben mérsékelje a 6,5%-os irányadó rátát, de jó hír, hogy az inflációs kép egyértelműen javult az elmúlt hónapokban. Emiatt érzünk némi kockázatot abban, hogy nem év közepe táján, hanem már 2026 első hónapjainak valamelyikén az MNB óvatosan a kamatcsökkentés útjára lépjen. Mindehhez azonban azt kellene látni, hogy az év eleji átárazások ne legyenek túl erősek, és a makacsul magas inflációs várakozásoknak sem ártana lejjebb jönniük. Fontos továbbá, hogy a forint piacán a 2025-ben látott stabilitás se tűnjön el teljesen, mivel ez az inflációs várakozások horgonyzása szempontjából is lényeges lehet. Az is fontos, hogy 2025-ben a külföldi szereplők jelentős forint melletti pozíciót építettek ki, ami gyors forintgyengülést is kiválthat, ha az MNB túlságosan voluntarista módon akarna kamatot csökkenteni. Erre azonban alapesetben nem számítunk.

A fentiek azt jelentik, hogy 2026-ban nagyon nagy valószínűséggel elkezdődhetnek a kamatcsökkentések idehaza, de ezek összesített mértéke nem lehet túlságosan nagy. Jelenleg a formális várakozásunk az, hogy év végéig 6%-ra lehet levinni az irányadó rátát, amit év közepén lehet elkezdeni. Ebben az elmúlt hónapok pozitív folyamatai miatt a korábban elkezdett mérséklési ciklus, és esetleg valamivel erősebb (2026-ra vonatkozóan összesen 25-50 bázisponttal több) kamatcsökkentés irányába látunk kockázatokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images