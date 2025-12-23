  • Megjelenítés
Lidl-vásárlók figyelem: tejterméket kellett visszahívni
Gazdaság

Lidl-vásárlók figyelem: tejterméket kellett visszahívni

MTI
Juh- és tehéntejből készült Pilos bryndzát hívott vissza a Lidl Magyarország Kft. - olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) honlapján kedden közzétett felhívásban.

A forgalmazó mikrobiológiai okokkal indokolta az intézkedést, a termékben nem zárható ki a Listeria monocytogenes (ez okozza a liszterózist) jelenléte.

A visszahívott 125 grammos csomagban kapható termék gyártója az Agrofarma, spol. s.r.o., minőségmegőrzési ideje 02.01.2026., tételazonosítója L171225.

A közlemény szerint a Lidl haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, együttműködve a hatósággal. A termékek megsemmisítését vagy elszállítását az NKFH figyelemmel kíséri.

