Miféle lassulás?! Meglepetés érkezett az Egyesült Államokból

Az amerikai gazdaság a vártnál erőteljesebben bővült a harmadik negyedévben: a bruttó hazai termék évesítve 4,3 százalékkal nőtt az előző negyedévhez képest, szemben a második negyedév 3,8 százalékos ütemével, és jócskán meghaladva a Reuters által megkérdezett elemzők 3,3 százalékos előrejelzését.

A növekedés motorját elsősorban a fogyasztói kiadások adták. A lakossági fogyasztás 3,5 százalékkal emelkedett az előző negyedév 2,5 százalékos bővülése után. A gyorsulás jelentős része annak köszönhető, hogy a vásárlók igyekeztek még a szeptember 30-án lejáró adókedvezmények előtt elektromos autót venni. Októberben és novemberben ezt követően már visszaesett a gépjármű-értékesítés.

A friss GDP-adatokat a 43 napos kormányzati leállás miatt csak késve hozták nyilvánosságra, így mára részben elvesztették aktualitásukat. A Kongresszusi Költségvetési Hivatal becslése szerint a leállás a negyedik negyedévben 1–2 százalékponttal vetheti vissza a GDP-növekedést. A kieső teljesítmény nagy része később bepótlódhat, de 7–14 milliárd dollárnyi kibocsátás végleg elveszhetett.

A fogyasztást jelenleg elsősorban a tehetősebb háztartások tartják fenn, amiben a tőzsdei árfolyamok emelkedése is szerepet játszik. Ezzel szemben a közép- és alacsonyabb jövedelmű rétegek egyre nehezebben boldogulnak a Trump-kormányzat vámpolitikája okozta drágulás közepette.

A közgazdászok ezt a helyzetet K-alakú gazdaságnak nevezik, mert a jövedelmi csoportok pályája élesen kettéválik: a vagyonosabbak helyzete javul, míg a szegényebbeké romlik.

Hasonló kettősség figyelhető meg a vállalati szektorban is. A nagyvállalatok többnyire képesek kezelni a megemelkedett költségeket, és közben jelentős összegeket fektetnek a mesterséges intelligenciába. A kisebb cégek ezzel szemben jóval nehezebben viselik a vámterheket, és kevésbé tudnak beruházni a versenyképességüket javító technológiákba.

A megélhetési válság Donald Trump népszerűségén is nyomot hagy. A háztartásokat ráadásul a mesterséges intelligencia és a felhőszolgáltatások terjedése miatt emelkedő villanyszámlák is terhelik, mivel nő az adatközpontok energiaigénye. 2026-ban sokaknak az egészségbiztosítási díjak drasztikus emelkedésével is szembe kell nézniük.

A Federal Reserve ebben a hónapban újabb 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot, amely így 3,50–3,75 százalék közé került. A jegybank ugyanakkor jelezte, hogy a hitelfelvételi költségek további mérséklődése rövid távon nem várható, amíg nem tisztázódik a munkaerőpiac és az infláció kilátása.

A friss adatba akár bele lehet látni az amerikai gazdaság újragyorsulását, ami kiváró álláspontra helyezheti a Fed kamatpolitikáját. Ugyanakkor a kormányzati leállás miatt az adat megbízhatósága nehezen felmérhető, ráadásul a friss statisztikák a munkaerőpiac gyors hűléséről számolnak be, ami miatt a harmadik negyedév vártnál magasabb gazdasági teljesítményének relevanciája nem egyértelmű. A rövid távú kilátások is erősen cikkcakkos pályát ígérnek a következő negyedévekre, ami miatt nem egyszerű tisztán látni a gazdaságpolitikai döntéshozóknak. A Fed például ugyanúgy elkövetheti azt a hibát, hogy megáll a lazítással és a gazdaság recesszió közeli állapotba kerül, mint hogy a jó növekedési adatokat ignorálva túllazít, és inflációs kockázatokat növel egy globális fiskális expanzió időszakában. Éppen ezért még a megszokottnál is érdekesebb lesz a GDP-becslés felülvizsgálati köre.

Forrás: Reuters

