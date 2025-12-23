  • Megjelenítés
Nagyon esnek az energiaárak Európa legfontosabb gazdaságában
Nagyon esnek az energiaárak Európa legfontosabb gazdaságában

Novemberben 1,9 százalékkal estek a német importárak az előző év azonos időszakához képest, ami másfél éve a legnagyobb visszaesés; a csökkenést elsősorban az olcsóbb energiaimport okozta - jelentette a Handelsblatt.

A német statisztikai hivatal, a Destatis keddi közlése szerint a novemberi adat elmaradt a Reuters által megkérdezett elemzők várakozásától, akik 2,2 százalékos éves csökkenésre számítottak az októberi 1,4 százalékos mérséklődés után.

Havi alapon ugyanakkor 0,5 százalékkal emelkedtek az importárak.

Az áralakulásra az energiaimport gyakorolta a legerősebb hatást: az energia 15,7 százalékkal lett olcsóbb, mint egy évvel korábban. A nyersolaj ára 21,7 százalékkal, a földgázé 15,6 százalékkal, az áramé pedig 10,6 százalékkal csökkent. A kőolajtermékek, köztük a benzin, átlagosan 7,2 százalékkal kerültek kevesebbe.

Az energiát nem tartalmazó importárak 0,3 százalékkal mérséklődtek.

Az élelmiszerekért ezzel szemben többet kellett fizetni: az árak átlagosan 2,8 százalékkal emelkedtek. A legnagyobb drágulást a hámozott mogyorónál (62,7%), a kávénál (36,2%), a marhahúsnál (24,8%), a narancslénél (23%) és a baromfinál (17,1%) mérték. Olcsóbb lett ugyanakkor az olívaolaj 22,2 százalékkal, a cukor 16,2 és a sertéshús 12,5 százalékkal.

Mivel a német gazdaság jelentős mennyiségű félkész terméket és nyersanyagot importál, az importárak változása idővel megjelenik a fogyasztói árakban is. Novemberben az infláció 2,3 százalékon maradt.

A szolgáltatások ára az utóbbi időben különösen gyorsan nőtt, 3,5 százalékkal emelkedett.

Ennek egyik fő oka a munkaerőhiány sok szolgáltató cégnél, ami magasabb bérköltségeket eredményez. Ezeket a többletköltségeket a vállalatok egyre inkább áthárítják az ügyfelekre.

Címlapkép forrása: Shutterstock

