Olyan időjárás érkezik a horvátoknál, amilyet több mint 10 éve nem láttak
Portfolio
Horvátországban több mint egy évtized után idén fehér karácsony várható, a meteorológiai előrejelzések szerint szenteste és karácsony napján az ország egyes részein havazás valószínű - írta meg a Croatia Week.

A viszonylag enyhe és stabil decemberi időjárás után jelentős változás következik be, szenteste éjszakáján markáns hőmérséklet-csökkenés várható, ami havazást hozhat a kontinentális és hegyvidéki területeken.

Horvátországban több mint egy évtizede nem volt ilyen.

A meteorológusok szerint az európai időjárási mintázat jelentősen átalakul. A Severe Weather Europe beszámolója alapján egy erőteljes "Rex blokk" alakul ki a kontinens felett, amelyet az észak-európai erős magasnyomás és a Földközi-tenger felett tartózkodó hideg ciklonközpont jellemez.

Ez a felállás megfordítja a légáramlást, lehetővé téve a hideg levegő beáramlását Közép-Európába és Horvátországba.

Az előrejelzési modellek szerint szenteste éjszakájától karácsony napjára virradóan hidegfront vonul át az országon. Horvátország belső területein az eső havas esőbe, majd havazásba válthat, míg Gorski kotar és Lika régiókban jelentősebb hótakaró is kialakulhat.

Zágrábban és az északnyugati országrészben szintén van esély könnyű havazásra, ami vékony fehér leplet képezhet. A horvát Állami Hidrometeorológiai Intézet (DHMZ) megerősítette ezeket a várakozásokat.

Magyarországon mit várhatunk?

Itthon a HungaroMet Zrt. azt írja, hogy

kedden még marad az egyhangúság, karácsonykor viszont változás körvonalazódik: a táj ugyan inkább csak kisebb területen fehéredhet ki, a napot viszont egyre nagyobb területen pillanthatjuk meg.

Részletesebben: döntően erősen felhős vagy borult lesz az ég, csupán északkeleten lehetnek szakadozások, vékonyodások a felhőzetben és bukkanhat elő a nap. Az északkeleti tájakat leszámítva többfelé kell csapadékra készülni. Eleinte esőre lehet számítani, melyet előbb a hegyekben, majd - nyugat felé haladva növekvő eséllyel - síkvidéken is havas eső, havazás válthat fel. Az északkeleti, keleti szél egyre nagyobb területen megélénkül, északkeleten meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul. 

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

