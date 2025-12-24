Nagyon felpörgött egy kínai trend, amely Magyarországon különösen látványos

Korábban nem látott magasságba emelkedett Kína tisztatechnológia-exportjának értéke az utóbbi hónapokban. Az akkumulátorok, elektromos járművek, (villamosenergia-) hálózati elemek, fűtő- és hűtő rendszerek, napelemek és szélturbinák a globális zöldátálláshoz elengedhetetlen technológiák, ezért világszerte erőteljes kereslet mutatkozik ezek iránt.
E berendezések gyártását és ellátási láncát ugyanakkor egyetlen ország, Kína dominálja, amely egyben a szóban forgó technológiák legnagyobb felhasználója is. Az ázsiai ország napjainkban
a globális tisztatechnológia-gyártó kapacitás 60-70%-át vagy még nagyobb részét birtokolja,
amit a hatalmas beruházásoknak, a méretgazdaságosságnak, az integrált ellátási láncoknak és a kormányzati támogatásoknak köszönhet elsősorban.
A technológiai dominancia pedig exportvezérelt stratégiával párosul, melynek következtében a kínai tisztatechnológia-export értéke rohamos emelkedést mutat. A felsorolt technológiák kínai exportjának (nominális) értéke az elmúlt négy évben megkétszereződött, és a havi érték 2025 augusztusában először lépte át a 20 milliárd dollárt, a 12 havi mozgóátlag pedig a 200 milliárd dollárt - derül ki az EMBER nevű agytröszt adatbázisából.
A bővülés 2025-ben új lendületet vett, miután 2024-ben megtört a sokéves emelkedő trend. Az egyes technológiák közül
az akkumulátorok és az elektromos járművek exportértéke növekszik a legdinamikusabban.
A tiszta technológiák közül a legnagyobb exportértékkel az akkumulátorok rendelkeznek Kína számára, az október havi teljes érték mintegy 38%-át adva, míg az elektromos járművek 35%-kal részesülnek az egészből. A legnagyobb növekedést az elektromos járművek kínai exportjának értéke produkálta az érintett körben, miután az utóbbi négy évben több mint háromszorosára bővült (6,8111 milliárd USD, 2025 október).
Az akkumulátorok és az elektromos járművek exportértéke így ma már külön-külön is magasabb, mint a napelemes berendezések kínai exportjának rekord értéke (5,813 milliárd USD, 2023 március).
A többi technológia esetében jóval kisebb a növekedési ráta.
Ezt részben az is magyarázhatja, hogy az olyan technológiák gyártása területén, mint a szélturbinák, mások, például Európa is hagyományosan erős pozíciókkal rendelkezik, és jóval előbb kapcsolva igyekszik iparvédelmi intézkedésekkel stabilizálni az iparág helyzetét.
Különösen figyelemreméltó a fotovoltaikus napenergia-termelő berendezések kínai exportértékének alakulása: a 2023-as csúcs óta ez lényegében feleződött, és csak 2025 közepétől látszik enyhe felfelé korrekció. A kínai gazdasági csoda egyik jelképének is tartott napelemgyártás és -export profitabilitásának gyengülését elsősorban éppen az erőltetett kínai gyárépítések idézték elő, miután az így létrejött túlkapacitással olyan túlkínálat jelent meg a világpiacon, ami újabb, váratlan árzuhanási hullámot indított ebben a termékkörben.
Ebből Kínának összehangolt kormányzati és iparági intézkedésekkel is csak minimális fellendülést sikerült elérnie az idei évben, ami mindenképpen figyelmeztetés lehet Pekingnek az akkumulátor- és villanyautó-export lehetséges jövőjét illetően.
Ami a kínai tisztatechnológia-export célpiacainak teljesítményét illeti, a nagy gazdasági egységek közül az elmúlt időszakban egyértelműen az Európai Unió teljesítette a legnagyobb növekedést:
miután 2018-ban az EU még körülbelül az Egyesült Államokkal megegyező értékű kínai tisztatech-exportot fogadott, Napjainkban már közel a négyszeresét.
Ez a globális kereskedelmi feszültségek hatásaitól sem mentes tendencia nemcsak arra utal, hogy az elmúlt években az EU élen járt a zöldtechnológiák telepítésében, de az európai feldolgozóipar versenyképességi problémáira is rávilágít.
A Magyarországra irányuló kínai tisztatechnológia-export esetében még nagyobb mértékű növekedés látszik, ami szinte kizárólag a két ország közötti akkumulátor-külkereskedelemhez kötődik.
A kínai eredetű októberi magyarországi tisztatechnológia-behozatal 180 millió USD-t valamivel meghaladó értékének több mint háromnegyedét az akkumulátorok adták, míg például a napelemek mindössze körülbelül 2%-át.
A leggyorsabban ugyanakkor Magyarország esetében is a kínai villanyautó-export értéke nőtt.
A kínai elektromos járművek magyarországi behozatala 2025-ben lendült fel igazán, havi értéke pedig valósággal kilőve a korábbi 1-2 millió USD többszörösére, az 5-10 millió dolláros tartományba emelkedett, igaz, meglehetősen alacsony bázisról.
Címlapkép forrása: Costfoto/NurPhoto via Getty Images
Eltűnt egy vezérkari főnök gépe: fénybe borult az éjszakai égbolt
Úgy tűnik, még a levegőben felrobbant a gép.
Trump árnyéka vetül a meglepő döntésre? Stratégiai partner hagyta cserben szövetségesét az energiaválság közepén
Az áramszükséglet harmadát gázimportból fedezik.
Példátlan törvényt fogadtak el: egyetlen szerv döntése alapján elnémíthatják a sajtót Izraelben
Nagy pofon ez a külföldi médiumoknak.
Lidl-vásárlók figyelem: tejterméket kellett visszahívni
A világ egyik legvirulensebb kórokozójával fertőződhetett meg.
Visszahívják a közönségkedvenc rágcsálnivalót
Pont karácsony előtt.
Meglepő fordulat: a Putyin kezéből lassan kicsúszó ország vezetője béketárgyalásokat ajánlott fel, Trump azonnal reagált
Hatalmas kártyajátékos Tokajev.
Drámai zuhanás az amerikai fogyasztói bizalomban
Ilyen mélyponton évek óta nem volt.
Az év sztorija: Idén sem történt semmi
Ha a közgazdászoknak előre megmondják, mi minden fog történni 2025-ben, akkor minimum ársokkokat, de akár válságokat is jósoltak volna. Ehhez képest az infláció elmaradt, a... The post Az év
Magasabb törlesztőt is hajlandók bevállalni az Otthon Start igénylők
Részletesebb statisztikai adatok jelentek meg az Otthon Start hitel első 100 napjáról. Ebből már értékelhető a program indulása és az is kiderül, hogy milyenek a támogatott hitel igénylői. M
Mi nem evidens befektetés 2026-ban?
Ha 2026 gazdasági dinamikáját befektetői szemmel értelmezzük, akkor a növekedési narratívák helyett sokkal pontosabb felvetés lehet az, hogy hol alakul ki olyan fizikai vagy intézményi szűk k
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
MI vs. Tudomány: 1-0
A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r
Új EU-s rendelet a GDPR határokon átnyúló ügyekben való alkalmazásáról
December 12-én megjelent az EU hivatalos lapjában a GDPR végrehajtására vonatkozó további eljárási szabályok megállapításáról szóló rendelet (2025/2518) . A rendelet célja, hogy a hat
A dollár lett a világ beteg embere 2025-ben
Móricz Dániel, a HOLD befektetési igazgatója szerint az év sztorija az, hogy a dollár - amely klasszikusan a világ egyik legerősebb, legbiztonságosabb eszköze - borzasztó... The post A dollár l
Verizon Communications Inc. - elemzés
Az alacsony osztalékemelései miatt ritkán kerül be a Top 10-be, de a hozama jó, a chartja miatt pedig akár kereskedési célpont is lehet, tehát megnéztem.CégismertetőA Verizon Communications Inc
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.