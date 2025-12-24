Nagyon felpörgött egy kínai trend, amely Magyarországon különösen látványos

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Új rekordot ért el a kínai tisztatechnológia-export az elmúlt időszakban. A globális energiaátálláshoz szükséges technológiák kínai exportjának havi értéke az elmúlt négy évben megkétszereződött, elsősorban az akkumulátorok és az elektromos járművek vezetésével. A Magyarországra irányuló kínai tisztatechnológia-export esetében még nagyobb mértékű növekedés látszik, ami szinte kizárólag a két ország közötti akkumulátor-külkereskedelemhez kötődik, de a leggyorsabban Magyarország esetében is a kínai villanyautó-export értéke nőtt.

Korábban nem látott magasságba emelkedett Kína tisztatechnológia-exportjának értéke az utóbbi hónapokban. Az akkumulátorok, elektromos járművek, (villamosenergia-) hálózati elemek, fűtő- és hűtő rendszerek, napelemek és szélturbinák a globális zöldátálláshoz elengedhetetlen technológiák, ezért világszerte erőteljes kereslet mutatkozik ezek iránt.

E berendezések gyártását és ellátási láncát ugyanakkor egyetlen ország, Kína dominálja, amely egyben a szóban forgó technológiák legnagyobb felhasználója is. Az ázsiai ország napjainkban

a globális tisztatechnológia-gyártó kapacitás 60-70%-át vagy még nagyobb részét birtokolja,

amit a hatalmas beruházásoknak, a méretgazdaságosságnak, az integrált ellátási láncoknak és a kormányzati támogatásoknak köszönhet elsősorban.

A technológiai dominancia pedig exportvezérelt stratégiával párosul, melynek következtében a kínai tisztatechnológia-export értéke rohamos emelkedést mutat. A felsorolt technológiák kínai exportjának (nominális) értéke az elmúlt négy évben megkétszereződött, és a havi érték 2025 augusztusában először lépte át a 20 milliárd dollárt, a 12 havi mozgóátlag pedig a 200 milliárd dollárt - derül ki az EMBER nevű agytröszt adatbázisából.

A bővülés 2025-ben új lendületet vett, miután 2024-ben megtört a sokéves emelkedő trend. Az egyes technológiák közül

az akkumulátorok és az elektromos járművek exportértéke növekszik a legdinamikusabban.

A tiszta technológiák közül a legnagyobb exportértékkel az akkumulátorok rendelkeznek Kína számára, az október havi teljes érték mintegy 38%-át adva, míg az elektromos járművek 35%-kal részesülnek az egészből. A legnagyobb növekedést az elektromos járművek kínai exportjának értéke produkálta az érintett körben, miután az utóbbi négy évben több mint háromszorosára bővült (6,8111 milliárd USD, 2025 október).

Az akkumulátorok és az elektromos járművek exportértéke így ma már külön-külön is magasabb, mint a napelemes berendezések kínai exportjának rekord értéke (5,813 milliárd USD, 2023 március).

A többi technológia esetében jóval kisebb a növekedési ráta.

Ezt részben az is magyarázhatja, hogy az olyan technológiák gyártása területén, mint a szélturbinák, mások, például Európa is hagyományosan erős pozíciókkal rendelkezik, és jóval előbb kapcsolva igyekszik iparvédelmi intézkedésekkel stabilizálni az iparág helyzetét.

Különösen figyelemreméltó a fotovoltaikus napenergia-termelő berendezések kínai exportértékének alakulása: a 2023-as csúcs óta ez lényegében feleződött, és csak 2025 közepétől látszik enyhe felfelé korrekció. A kínai gazdasági csoda egyik jelképének is tartott napelemgyártás és -export profitabilitásának gyengülését elsősorban éppen az erőltetett kínai gyárépítések idézték elő, miután az így létrejött túlkapacitással olyan túlkínálat jelent meg a világpiacon, ami újabb, váratlan árzuhanási hullámot indított ebben a termékkörben.

Ebből Kínának összehangolt kormányzati és iparági intézkedésekkel is csak minimális fellendülést sikerült elérnie az idei évben, ami mindenképpen figyelmeztetés lehet Pekingnek az akkumulátor- és villanyautó-export lehetséges jövőjét illetően.

Ami a kínai tisztatechnológia-export célpiacainak teljesítményét illeti, a nagy gazdasági egységek közül az elmúlt időszakban egyértelműen az Európai Unió teljesítette a legnagyobb növekedést:

miután 2018-ban az EU még körülbelül az Egyesült Államokkal megegyező értékű kínai tisztatech-exportot fogadott, Napjainkban már közel a négyszeresét.

Ez a globális kereskedelmi feszültségek hatásaitól sem mentes tendencia nemcsak arra utal, hogy az elmúlt években az EU élen járt a zöldtechnológiák telepítésében, de az európai feldolgozóipar versenyképességi problémáira is rávilágít.

A Magyarországra irányuló kínai tisztatechnológia-export esetében még nagyobb mértékű növekedés látszik, ami szinte kizárólag a két ország közötti akkumulátor-külkereskedelemhez kötődik.

A kínai eredetű októberi magyarországi tisztatechnológia-behozatal 180 millió USD-t valamivel meghaladó értékének több mint háromnegyedét az akkumulátorok adták, míg például a napelemek mindössze körülbelül 2%-át.

A leggyorsabban ugyanakkor Magyarország esetében is a kínai villanyautó-export értéke nőtt.

A kínai elektromos járművek magyarországi behozatala 2025-ben lendült fel igazán, havi értéke pedig valósággal kilőve a korábbi 1-2 millió USD többszörösére, az 5-10 millió dolláros tartományba emelkedett, igaz, meglehetősen alacsony bázisról.

Címlapkép forrása: Costfoto/NurPhoto via Getty Images