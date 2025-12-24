Nagyon kéne a hó és a hideg a földeken

A mezőgazdaság szempontjából komoly igény lenne a tartós hidegre és a hótakaróra,
ezzel szemben a december inkább őszt idéző, enyhe és borús időjárással telt, a fagy pedig csak elvétve jelentkezett – derül ki a HungaroMet Zrt. szerdán közzétett agrometeorológiai elemzéséből.
Az elemzés szerint az elmúlt napokat borongós, párás, ködös idő jellemezte, pár csepp eső, szitálás sokfelé előfordult, de számottevő mennyiség nem hullott. Kedden egy mediterrán ciklon közelítette meg délnyugat felől az országot, hatására országszerte feltámadt a szél, ami kisöpörte a ködös levegőt, nyugaton pedig sokfelé hullott csapadék.
A 90 napos csapadékmennyiségben továbbra is csaknem országszerte jelentős a hiány az átlagoshoz képest, csak az Északi-középhegységben esett több az ilyenkor szokásosnál. Országos átlagban december is száraz hónap lesz: 2025-ben csak a márciusi és a novemberi csapadékösszeg haladta meg az átlagot, így az éves csapadék is nagyon kevés, 1970-től az első három között lesz a legkisebb csapadékösszegű évek között, a jelenlegi adatok szerint csak 2010-ben és 2000-ben esett kevesebb eső egész évben.
A talaj felszínhez közeli része a telítettséghez közeli állapotban van, és az ország jelentős részén a középső talajréteg vízellátottsága is kielégítő, de az Alföldön a 20-30 centiméteres szint alatt még mindig száraz a föld, a fél méternél mélyebb talajrétegbe pedig csak az északi és nyugati országrészekben jutott számottevő nedvesség.
A hőmérséklet az elmúlt egy hét során délnyugaton 2, míg keleten, északkeleten 6-7 Celsius-fokkal meghaladta az átlagot. Nagyobb területre kiterjedő fagy csak múlt szerdán és csütörtökön alakult ki, de akkor sem volt jellemző mínusz 5 fok alatti érték, az éjszakák azóta fagymentesek.
A repce és az őszi kalászosok a talajban kellő nedvességet találnak, ugyanakkor a jövő érve nézve fokozódó probléma, hogy az Alföldön a mélyebb talajrétegek továbbra is szárazak.
Itt további kiadós csapadékra, elsősorban hóra lenne szükség, de egyelőre erre nincs kilátás.
Az előrejelzés szerint a következő napokban naposabbra fordul az időjárás. Szerdán és csütörtökön még délen, délnyugaton nagyobb területen várható vegyes halmazállapotú csapadék, délnyugaton akár 10-20 milliméter is lehullhat, míg északkeleten egyáltalán nem várható. A csapadékot okozó légörvény csütörtökön eltávolodik térségünktől és tartósan északira fordul fölöttünk az áramlás iránya, ezzel pedig több hullámban is hideg, de már többnyire száraz léghullámok érkeznek a Kárpát-medence fölé az év utolsó napjaiban. Csütörtöktől egyre nagyobb területen süt ki a nap, csapadék pedig legfeljebb mutatóban fordulhat elő, így a talaj feltöltődése az Alföldön továbbra is várat magára. A hőmérséklet csökken, éjszakánként fagyok várhatók, napközben viszont kevéssel fagypont fölé emelkedik a hőmérő higanyszála.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
