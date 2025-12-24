Orbán Viktor szerint háború is fellobbanhat Európában

A miniszterelnök szerint egy teljesen új világ van kialakulóban.
A pénzügyi, katonai és politikai hatalom újraelosztása zajlik, ami akár háborút is fellobbanthat.
Az Európában érezhető háborús feszültség Nyugat-Európa és az Európai Unió hanyatlásának a következménye - fejtette ki a lapnak a kormányfő, aki szerint a múlt heti EU-csúcs után inkább a háborúhoz "kerültünk közelebb", mint a békéhez.
A múlt héten Brüsszelben annyit tudtunk elérni, hogy lassítottuk a háborúba sodródás ütemét - vélekedett.
Arról is beszélt Orbán Viktor, hogy az orosz-ukrán háború nem az eszkaláció veszélyét jelenti, hanem inkább ez a következmény. A valódi ok Nyugat-Európa politikai, gazdasági és társadalmi hanyatlása - mondta.
A miniszterelnök szerint az EU-ban egy dezintegrációs folyamat zajlik jelenleg.
Szólt Ukrajna uniós csatlakozásának folyamatáról is. "Ma még azt mondják, hogy Ukrajna katonai ereje növeli Európa biztonságát, de ez nem igaz. Ukrajna fenntartása energiát és erőforrásokat szív el Európától. Ukrajnával minden nap gyengébbek vagyunk" - fejtette ki.
A magyar gazdaság szenvedésével kapcsolatban kifejtette: a magyar gazdaság egyszerre szenved a háborútól és az Európai Unió hanyatlásától.
Megemlítette a drágább energiát, ami ellehetetleníti az európai ipart.
A másik probléma az, hogy Magyarország egy hanyatló unió része. Aki benne van, együtt hanyatlik vele
- mondta. Majd hozzátette:
Az unió ma egyszerre szükséges és életveszélyes számunkra. Szükséges, mert az exportunk jelentős része ide megy. Ugyanakkor életveszélyes is, mert ha nem tudjuk újraszervezni az exportunkat más, emelkedő térségek felé, akkor együtt süllyedünk vele.
A mi feladatunk az, hogy miközben az unió hanyatlik, Magyarország fejlődjön. Ez komoly politikai és szellemi kihívás - vetítette előre.
Arról is kérdezték Orbán Viktort, hogy az elmúlt lassan 16 éves kormányzásából mire a legbüszkébb, és ha egy dolgot említhetne, akkor ez lenne: "ha 2010-ben nem alakítjuk át a Magyarországot, ma kétszázezerrel kevesebb magyar gyermek élne ebben az országban. Ennyivel több gyerek ül ma karácsonykor a fenyőfák alatt".
