Besült a repülőrajt (TOP10 sztori - 6.)

Az idei év egyik legtanulságosabb fejleménye volt, ahogy fokozatosan ki kellett ábrándulnunk a gazdasági felpattanás ígéretéből. A pangás időszaka ezzel már bő három évre nyúlik, és komolyan felmerül a kérdés, hogy mekkora a magyar gazdaság tartós növekedési képessége.

Amikor arról beszéltem, hogy repülőrajt lesz, nem lutrira mentem vagy lottóztam, hanem ismertem a számokat

- mondta Orbán Viktor idén január végén. Bár a repülőrajt jelentését és időpontját azóta sokszor módosította a politikai kommunikáció, ekkor még egyértelmű volt, hogy a miniszterelnök (némi képzavarral) a gazdasági növekedés látványos beindulásáról beszél. Sőt, ehhez hozzátette, hogy az év második felében már jelentős lesz a lendület.

Ezt az optimizmust akkor már a szakértők nem osztották, de utólag még az ő várakozásaikkal is bőven kiegyeznénk, nemhogy a miniszterelnökével. Az év elejére ugyanis 2,5% körülre süllyedtek az idei éves átlagos GDP-növekedési várakozások, de ez is szép eredmény lett volna annak fényében, hogy most épp azon megy a találgatás, hogy eléri-e a 0,5%-ot.

A repülőrajt tehát elmaradt, a magyar gazdaság a harmadik egymást követő évben mutatott stagnálás közeli helyzetet. Ez azt jelenti, hogy az első negyedévben zsugorodást, a harmadikban stagnálást jegyezhettünk fel, tehát a második félévben is nagyon messze voltunk a megjósolt óriási lendületvételtől.

Az idei gyenge gazdasági teljesítmény rávilágít, hogy az ország növekedési kihívásai mennyire makacsak. Több tényező egyszerre lassít, és bár ezek egy része ciklikus természetű, és bízhatunk a javulásban, vannak strukturális, vagyis tartósan ható elemek is.

A külső környezet nem támogató. Európa két leghosszabb ideje szenvedő gazdasága a német és az osztrák, ezek a magyar export jelentős felvevőpiacai.

Ráadásul az exportstruktúránk érzékeny a jelenleg zajló autóipari változásokra. Az elektromos átállás körüli fogyasztói bizonytalanság, valamint a német autóipar versenyképességi problémái a kínaival szemben a kiviteli teljesítményünkre rányomja a bélyegét.

A világ a koronavírus-járvány után új inflációs rezsimbe lépett. Ismét reális veszély az árak elszabadulása, amire a jegybankok tartósan nagyobb kamatokkal kénytelenek reagálni. Bár a növekedési nehézségek miatt a fejlett országok újra kacérkordnak a negatív reálkamatokkal, de nominálisan ez magasabb, mint amit a 2010-es években láttunk, Magyarország pedig még a régiós kamatszinteknél is magasabbat kénytelen fenntartani.

Az Európai Unióval való éles viták az uniós támogatások elapadását eredményezték. A potenciálisan elérhető pénzügyi keret fele fel van függesztve, és most már euró milliárdokban mérhető a végleges forrásvesztés.

A magyar gazdaság extenzív növekedési modellje, ami belső munkaerő-bevonáson és ehhez kapcsolódó külföldi működőtőke-beáramláson alapult, már jóval kisebb növekedési potenciállal kecsegtet. A demográfiai determináció erős, és összességében a tőkevonzásunk sem javul.

Ebben a környezetben különösen fájdalmas, hogy a költségvetésnek nincs mozgástere az élénkítésre. Bár a választás előtti költekezési roham már megindult, de összességében a hatodik éve 5-7%-os GDP-arányos hiánnyal futó államháztartásnak a finanszírozási kihívásokra is tekintettel kell lennie.

A fentiek összességében alacsony üzleti és fogyasztói bizalmat eredményeztek, ami miatt a kiváró magatartás a beruházásban (és a fogyasztás egyes területein) látványosan ragadós maradt.

A bő három éve tartó pangásért tehát ideiglenes és tartós faktorok egyaránt felelősek. A következő évnek újra úgy futunk neki, hogy azért a 2,5-3%-os növekedés végre összejöhet. Egyszer biztosan bejön.

