Figyelmeztetnek a kutatók: súlyos világjárvány robbanhat ki a közeljövőben

Amikor 2020-ban a H5N1 jelzésű, magas patogenitású madárinfluenza-törzs végigsöpört a vadon élő madarak és a baromfiállományok között, már akkor is aggasztó volt a helyzet. Öt évvel később a kép még sötétebb és bizarrabb, mint azt bárki gondolta volna. A vírus világszerte több százmillió haszonállatot fertőzött meg, példátlan mértékben terjedt át emlősökre, pusztította a vadvilágot, és az Egyesült Államokban megvetette a lábát a szarvasmarhák között is, ami senkit nem hagyott hidegen. Bár az emberi megbetegedések száma egyelőre alacsony, a virológusok szerint a tendencia aggasztó, az adatok hiányosak, a jövő pedig bizonytalan.
"Mára globális problémává vált. A vadon élő állatok körében teljesen elszabadult a betegség. Végigszáguld a világon, és nincs megvalósítható megfékezési módszer azon kívül, hogy végignézzük, ahogy hatalmas állatpopulációkat fertőz meg – mondja Ed Hutchinson, a Glasgowi Egyetem molekuláris és sejtvirológia professzora.
A jelenlegi H5N1-törzs az 1990-es évek végén jelent meg Ázsiában, és azóta kontinensről kontinensre terjed. 2020 óta a vírus egy különösen agresszív ága – tudományos nevén a 2.3.4.4b klád – robbanásszerűen elterjedt a vadon élő madarak között. Csak az Egyesült Államokban több mint 180 millió baromfi fertőződött meg, és több mint ezer tejgazdaságban jelentettek járványkitörést. A tojásárak az egekbe szöktek, az amerikai kormány pedig több mint 1,19 milliárd dollárt költött a gazdák kártalanítására. Az emberi megbetegedések száma egyelőre korlátozott:
mindössze 71 megerősített esetet azonosítottak, két halálos kimenetellel az Egyesült Államokban.
Történelmileg azonban a H5N1 jóval halálosabbnak bizonyult: 2003 óta az összes ismert emberi fertőzés közel fele végződött halállal világszerte. 2024 elején váratlan fordulat történt: a H5N1 vírust szarvasmarháknál is kimutatták az Egyesült Államokban.
"Ez mindenkit megdöbbentett. Most olyan helyzetben vagyunk, hogy az amerikai fogyasztói tej nagy része bármikor tartalmazhat genetikai anyagot ezekből a magas patogenitású vírusokból – mondja Hutchinson.
Szerencsére a pasztörizálás elpusztítja a vírust. A nyers tej fogyasztása és a tejgazdaságokban dolgozók közeli érintkezése azonban továbbra is jelentős fertőzésveszélyt jelent. Ez a váratlan fajugrás – valamint a fókáktól a rókákon át a medvékig terjedő emlősfertőzések növekvő száma – egyre több lehetőséget ad a vírusnak a változásra és alkalmazkodásra.
A gazdaságokon túl a járvány vadvilági válsággá is vált. Dél-Amerikában tengeri oroszlánok tömeges pusztulását okozta. Az Antarktiszon pedig egy friss tanulmány szerint a déli elefántfókák szaporodóképes nőstényeinek világpopulációjából már közel a fele elpusztulhatott. Az Egyesült Államok ma a madárinfluenza-fertőzés egyik legaktívabb gócpontja, a nemzeti válasz mégis széttagolt. A gazdaságok biológiai biztonsági intézkedései jelentik az elsődleges védelmi vonalat, annak ellenére, hogy egyre több bizonyíték utal arra:
a vírus a szélben is terjedhet a gazdaságok között – ez ellen a kerítések, fertőtlenítőszerek és tiszta csizmák mit sem érnek.
Közben a virológusok szerint a megfigyelés és a jelentési fegyelem gyengül. Az amerikai surveillance rendszerek államonként drámaian eltérnek, ami megnehezíti annak felmérését, mennyire elterjedt valójában a H5N1.
Jeremy Rossman, a Kenti Egyetem virológus kutatója szerint a hatékony járványkezelés alapja a széles körű, összehangolt megfigyelés. Hozzátette, hogy az Egyesült Államokban mindez nem valósul meg következetesen. Hutchinson is aggódik: szerinte nemcsak az emberi és állati fertőzések száma nő, hanem az adatmegosztás is egyre hiányosabb és nehezebben értelmezhető. Ez növeli annak kockázatát, hogy a korai figyelmeztető jeleket egyszerűen elmulasztják. A helyzet egyik kevés jó híre, hogy már léteznek hatékony vakcinák mind emberek, mind állatok védelmére, és az Egyesült Államok feltehetően több millió adagot tart készleten.
Franciaország 2023-ban bevezette a baromfioltást, és két év alatt 96 százalékkal csökkent a járványkitörések száma. Máshol azonban lassan halad az előrejutás.
Az Egyesült Államokban a baromfitenyésztők és a törvényhozók jelentős része kereskedelmi okokból ellenzi az oltást. Attól tartanak, hogy az ártana az exportpiacoknak, és akár 10 milliárd dollárjába kerülhetne a csirkeiparnak, ha más országok betiltanák az amerikai húst. Mindez annak ellenére történik, hogy a járvány már eddig is dollármilliárdokba került az országnak – nem utolsósorban a hétköznapi embereknek, akik számára a tojásárak két év alatt 300 százalékkal emelkedtek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
