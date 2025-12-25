  • Megjelenítés
Lassulás a fontos mutatóban: beköszöntött a leszálló ág Oroszországban az év végére
Lassulás a fontos mutatóban: beköszöntött a leszálló ág Oroszországban az év végére

MTI
Portfolio
Az orosz ipari termelés 0,7 százalékkal csökkent novemberben éves szinten az októberi 3,1 százalékos növekedés után a statisztikai hivatal adatai szerint.

Az elemzői várakozások átlagában 1,2 százalékos éves növekedés szerepelt novemberre.

Az ipari termelés 0,8 százalékkal bővült az idei első tizenegy hónapban éves összevetésben, ami lassulás a tízhavi 1 százalékos növekedéssel összevetve.

Egyebek között a feldolgozóipar termelése 1 százalékkal csökkent éves szinten az októberi 4,5 százalékos növekedés után. A tizenegyhavi ágazati növekedés 2,6 százalékra mérséklődött a tízhavi 3,1 százalékról.

Novemberben a bányászati ágazat termelése 0,7 százalékkal nőtt az októberi éves 1,3 százalék után. Az első tizenegy hónapban a termelés 1,5 százalékkal csökkent a tízhavi nagyobb, 1,7 százalékos esés után.

Szeptemberben a gazdaságfejlesztési minisztérium

az áprilisi 2,6 százalékról 1,5 százalékra csökkentette

az orosz ipari termelés idei növekedésére vonatkozó előrejelzését.

