Letarolta Magyarországot a kínai óriás – De olyan változás jön, amit minden temuzó megérezhet
Portfolio
A kínai hátterű Temu rövid idő alatt a hazai e-kereskedelem megkerülhetetlen szereplőjévé vált: a magyarországi online vásárlások mintegy tizede már ezen a platformon zajlik, ám a tervezett uniós vámszigorítások alapjaiban írhatják át ezt a helyzetet - szemlézte az Infostart az RTL Híradó erről szóló riportját.

A 2023 őszétől Magyarországon is elérhető Temu agresszív reklámkampányokkal és rendkívül alacsony áraival

rövid idő alatt jelentős piaci részesedést szerzett a hazai online vásárlók körében.

A platform sikerének egyik kulcsa, hogy maximálisan kihasználja az Európai Unió jelenlegi vámszabályait.

A ma még érvényes kedvezményes rendszer alapján az Európai Unió területére behozott, 150 eurónál (nagyjából 60 ezer forintnál) kisebb értékű szállítmányok után nem kell vámot fizetni, ezekre csak az általános forgalmi adó vonatkozik. Az Európai Bizottság kezdeményezése alapján azonban

Megbukott a diktátor, kézzel fogható változás jön a véres polgárháborúból kilábaló országban

Itt az előrejelzés: ilyen időjárásra számíthatunk az év utolsó napjaiban

Lassulás a fontos mutatóban: beköszöntött a leszálló ág Oroszországban az év végére

várhatóan 2026. január 1-jétől ez a vámmentesség az unió teljes területén megszűnik.

A módosítás célja az unión kívülről érkező, jellemzően olcsó termékek tömeges beáramlásának visszafogása, valamint a versenyfeltételek kiegyenlítése az uniós kereskedők javára. A tervek szerint valamennyi, 150 euró értékhatár alatti küldeményre egységes vámtételt állapítanának meg, amely a termék típusától függően 5 és 17 százalék között mozoghat.

A gyakorlatban ez azt jelentheti, hogy bár a kereskedőplatformok szabadon alakíthatják szállítási díjaikat, a kötelezően fizetendő vám és az ahhoz kapcsolódó adminisztrációs költségek miatt a most megszokott, kvázi díjmentes rendelési modell hosszabb távon fenntarthatatlanná válik. A többletterheket végső soron a vásárlóknak kell majd megfizetniük, ami érezhető áremelkedést hozhat a jelenleg különösen olcsón kínált termékeknél.

Fogyasztóvédelmi szempontból fontos, hogy a nemzetközi online platformokon vásárló magyar fogyasztókra alapvetően ugyanazok a hazai szabályok érvényesek, mint a belföldi webáruházak esetén. Vitás helyzetekben a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság nyújthat tájékoztatást és segítséget a vásárlóknak.

Ha a külföldi értékesítővel nem sikerül megegyezni, bankkártyás fizetés esetén lehetőség van úgynevezett chargeback, vagyis visszaterhelési eljárást kezdeményezni a számlavezető banknál a vitatott összeg visszaigénylésére. Az országhatárokon átívelő tranzakciók sajátosságaiból adódóan ugyanakkor számítani kell arra, hogy az ügyintézés a szokásosnál hosszabb ideig tarthat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

