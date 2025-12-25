Tovább nyomhatja a féket az ázsiai nagyhatalom: a több évtizedes rekord csak a bemelegítés volt

A japán központi bank (BoJ) folytatja a kamatemelést, amennyiben a gazdasági folyamatok a jegybank alapforgatókönyve alapján alakulnak - jelentette ki Ueda Kazuo, a jegybank elnöke csütörtökön.

Megjegyezte, hogy szerinte az országban fokozatosan gyorsul a fogyasztói árak növekedésének üteme, és

folyamatosan közeledik a jegybank 2 százalékos célértékéhez.

Egyben rámutatott arra, hogy mivel a reálkamatlábak nagyon alacsonyak, a jegybank a javuló gazdasági körülményekkel és árakkal összhangban folytatni fogja a kamatemelést.

A japán jegybank a múlt héten 30 éves csúcsra, évi 0,75 százalékra emelte az irányadó kamatlábat.

A japán központi bank következő kamatdöntő ülésére január 22-23-án kerül sor.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images